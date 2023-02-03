Норвежец повторил «вечный» рекорд Кубка мира. Клебо показал свою настоящую силу!

Вроде бы рядовая для Йоханнеса Клебо победа в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе на самом деле стала знаменательной. Норвежец повторил казавшийся «вечным» рекорд соотечественника Мартина Сундбю, который семь лет назад выиграл 14 гонок в рамках одного сезона.
Тогда это было что-то из разряда фантастики!
Сейчас до окончания сезона ещё масса гонок, а у Клебо тоже 14 побед. Ему по силам довести число выигранных в рамках Кубка мира – 2022/2023 гонок до 20.
Безусловно, Клебо был главным фаворитом спринта в Тоблахе. Как, впрочем, и всегда. Но в ходе нынешнего сезона он уже дважды терпел поражения – от Федерико Пеллегрино в коньке и от Ришара Жува в классике. Но это были исключения. Клебо был настолько сильнее всех в Тоблахе, что в четвертьфинале и особенно в полуфинале позволял себе очень смелые тактические игры.
В полуфинале он заходил на финишную прямую третьим, а финишировал всё равно первым. Соперники ждали, что норвежец вновь постарается занять дальний коридор, на который будет выкатываться по дальнему радиусу, а Йоханнес дождался, когда они сместятся вправо, а сам занял ближний коридор и немного поработал на финише.
В финале он уже такого не делал, с начала забега ниже третьей позиции не опускался, а с половины дистанции шёл первым, только увеличивая отрыв. В итоге прибежал первым с таким преимуществом, что на половине короткой прямой бросил бежать и приветствовал болельщиков. Клебо продемонстрировал свою настоящую готовность к чемпионату мира в Планице. Когда он зол и настроен на победу – даже близко никого нет.
Норвежец одержал 14-ю победу в 22-й личной гонке в нынешнем сезоне. Он просто громит всех соперников, побеждая и в спринте, и на дистанциях. В сезоне-2015/2016 столько же побед одержал Мартин Сундбю, и никто с тех пор к этому показателю не приближался.
Нет никаких сомнений, что Клебо доведёт рекорд до какой-то совершенно фантастической цифры. Примерно как швед Мондо Дюплантис в прыжках в высоту: пока все его соперники лишь мечтают о том, чтобы прыгнуть на шесть метров, он летает где-то в космосе.
Печально, что на Кубке мира нет российских лыжников, которые совершенно точно не дали бы норвежцу разгуляться на дистанциях, но Клебо объективно очень хорош. В 32 спринтах на Кубке мира он одержал 27 побед, а ещё в четырёх гонках был вторым. Лишь раз он не заехал в призы, когда сломал палку в 2018-м в Лиллехаммере в полуфинале. Ну и теперь в его активе 62 победы – так и до сотни можно добежать.
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