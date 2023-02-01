Клебо хочет занять чужое место на ЧМ-2023. В сборной Норвегии по лыжам грядёт скандал

Йоханнес не отобрался в коньковую разделку, но для него в команде свой «отбор».

Ровно через три недели в словенской Планице стартует чемпионат мира по лыжным гонкам, где Йоханнес Клебо, по мнению Александра Большунова, может выиграть абсолютно все гонки. Норвежец действительно хорош, но не факт, что он выступит во всех дисциплинах. Всё дело в том, что формально Клебо не отобрался на 15-километровую разделку свободным стилем.

Если выступит там – займёт чужое место. Если не выступит – точно лишится невероятного рекорда. И то и другое попахивает скандалом.

«Ещё никогда не было такого сражения»

О том, стоит ли дать Йоханнесу Клебо шанс пробежать 15-километровую дистанцию на чемпионате мира, спорят довольно громко.

Перед началом этапа Кубка мира в Ле Рус тренерский штаб сборной Норвегии объявил, что именно в гонке на 10 км свободным стилем определятся четыре лыжника, которые пробегут «пятнашку» на чемпионате мира вместе с действующим чемпионом Хансом Кристером Холундом.

Казалось бы, условия отбора предельно просты. Первым стал Харальд Эстберг Амундсен, вторым – Шур Рёте, ещё два спортсмена из норвежской сборной – Пол Голберг и Дидрик Тёнсет – финишировали четвёртым и шестым соответственно. А Клебо стал лишь восьмым, пропустив вперёд ещё и Холунда. А есть ещё Симен Крюгер и Ивер Андерсен, на счету которых победы в текущем сезоне.

«У нас очень сильная команда. С исторической точки зрения я не думаю, что когда-либо было такое сражение за место в сборной, как сейчас. По ходу зимнего сезона многие люди заявили о себе», – сказал Холунд.

Ханс Кристер Холунд Фото: Paul Brechu/Getty Images

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум объяснил, что сделать выбор между спортсменами – весьма сложная задача:

«Видеть вещи в чёрно-белом цвете – это нормально. Но здесь, скорее, десятичные дроби. Очень близкие вещи. Есть люди, с которыми у вас хорошие отношения, но от которых нужно отказаться. Нужно сделать выбор».

«Я бы не стал брать Клебо»

После восьмого места в гонке и предварительного непопадания в состав участников «пятнашки» Йоханнес Клебо так выразил свою позицию:

«Не мне решать, чего я заслуживаю или нет. Понятно, что я хотел бы выступать на любых дистанциях. Все хотят этого. Но я не хочу сейчас судить о своих шансах. Это не моя работа», – заключил лидер сборной Норвегии.

Одним из первых, кто высказался против Клебо, стал Мартин Йонсруд Сундбю:

«У других парней есть подуимы в этих гонках, у Йоханнеса их нет. Поэтому они заслуживают того, чтобы бороться за медали на дистанции 15 км коньком на чемпионате мира. Несмотря на то что он носит жёлтую майку и выигрывает кучу лыжных гонок, ему ещё предстоит показать себя в этой гонке».

Того же мнения и норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад:

«Не думаю, что Йоханнесу должны отдавать приоритет в этой гонке. Если ему разрешат выступить, это явное потакание желанию Йоханнеса. Я бы не стал его брать. Я имею в виду, что у нас есть четыре, пять или шесть лыжников, которые лучше подготовлены к этой гонке, чем Йоханнес. Не понимаю, что он получает от участия в этой гонке, где он вряд ли станет кандидатом на золотую медаль, в отличие от остальных пяти дистанций», – сказал Скинстад.

«Очень трудно отказать Йоханнесу»

Но похоже, что Клебо мало волнуют критические замечания:

«Перед 15-километровой гонкой на чемпионате мира в Планице пройдут ещё три лыжные гонки, и, если я покажу там свою форму, всё будет в порядке. Я не слишком беспокоюсь об этом. По поводу моего выхода на эту дистанцию было столько спекуляций и домыслов, что… Посмотрим. Не я буду руководить командой, но я чётко понимаю, чего хочу», – заявил Клебо.

Эксперт Viaplay Никлас Дюрхауг считает, что федерации лыжного спорта будет трудно отказать человеку, который выиграл 14 из 19 гонок этой зимой.

«Это невероятно сложно, и есть нюансы. Но факт в том, что Йоханнес – лучший лыжник в мире, и не только это. Он самый титулованный среди мужчин за всё время. В этом году он невероятно хорошо готов. Победить его невероятно сложно, и я думаю, что он выступит в гонке на 15 км. Я согласен, что команда, которую создал Мартин, – мощнейшая. Но в то же время я думаю, что руководству Федерации лыжного спорта будет очень трудно отказать Йоханнесу. Вот почему я думаю, что он выступит», – сказал Дюрхауг.

Сундбю, хоть и выступает против участия Клебо в коньковой разделке, но также считает, что лидер сборной получит на чемпионате мира то, что хочет.

«Я согласен с Никласом. Здесь важна командная политика. Боюсь, одному из других парней не дадут выступить в гонке», – предположил Сундбю.

Йоханнес Клебо Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

Скандала не избежать

Петтер Нортуг с такими заявлениями не согласен. Он считает, что нет места даже дискуссии о неучастии Клебо в какой-либо дисциплине на ЧМ-2023.

«Если Йоханнес в форме, то, конечно, он побежит. Йоханнес – победитель, поэтому он может выиграть все гонки. У него есть план, и я думаю, что он хочет пробежать эти 15 километров, – сказал Нортуг. – Я могу узнать себя в его ситуации. Он победит, и он опровергнет то, что о нём говорили. Возможно, это не так легко понять «среднестатистическим Джо», как я их называю. Но он выйдет на старт, если захочет, и это будет абсолютно правильно".

При этом Петтер, зная о силе норвежской команды, полагает, что некоторые участники сочтут несправедливым участие Клебо в разделке.

«Его результаты на 15 км в этом сезоне не соответствуют критериям отбора. Но для Клебо действуют другие правила. У Норвегии есть редкая «проблема» – у нас слишком много хороших лыжников. И даже если Йоханнес здоров и при этом не может выступить в гонке, то это скандал», – резюмировал Нортуг.

Похоже, что при любом раскладе – выступит ли Йоханнес или же пропустит 15-километровую гонку — норвежской сборной не удастся избежать скандала.