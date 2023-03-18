«Выкусите!» Устюгов порвал всех на чемпионате России. Даже у Большунова не было шансов

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени начался с классических спринтов. Классических с точки зрения лыжного хода, но не трассы или погоды. Организаторы подготовили для лыжников непростой круг, а тепло и мокрый снег подкинули дополнительных испытаний. В итоге лыжники преодолевали трассу более чем за четыре минуты – почти в полтора раза дольше обычного.

Александр Терентьев после финиша предложил выделить такие длинные спринты в отдельную дисциплину, да и многие другие оказались не слишком довольны столь сложной и протяжённой дистанцией на ЧР-2023.

В квалификации каких-то грандиозных сюрпризов не произошло: у женщин на первой строчке привычно обосновалась Наталья Непряева. У мужчин явно просматривалось противостояние Большунова и Устюгова. Правда, Александр в спринте вообще мог не стартовать – приболел и чувствовал себя неидеально, а вот Сергей, напротив, к старту в Тюмени готовился особенно основательно. И было видно уже в прологе: Лось сегодня настроен только на победу.

Женский финал прошёл достаточно предсказуемо. Даже на тяжёлой и рыхлой трассе Непряева ушла от преследовательниц ровно тогда, когда сама этого захотела. Несколько интенсивных движений – и вот отрыв на последнем подъёме. А на выкате Наталью уже не достать – доступно только серебро.

За второе место зарубились Алёна Баранова и Елизавета Пантрина. Алёна более удачно прошла последний вираж и оказалась чуть впереди, а на финишной прямой своё второе место удержала. Елизавета осталась третьей.

Что касается мужского финала, то полноценной дуэли Устюгов – Большунов не получилось. Соперники шли рядом лишь на первой части дистанции, а потом Сергей ломанулся вперёд и оторвался ото всех, включая своего главного конкурента. Более того, Большунова превзошёл и Александр Терентьев.

На финишной прямой борьбы не получилось. Большунов пытался достать Терентьева, но тот контролировал ситуацию. А Лось же финишировал в гордом одиночестве и был явно доволен тем, что победил в первой же гонке.

«Задачу-минимум я выполнил – одна медалька есть золотая, так что можно больше на старт не выходить (улыбается)», – радовался Сергей.

Рассказал он и про свою подготовку с Крамером, предположил, что тот не ответил на его звонок после гонки, потому что пребывает в шоке от победы своего подопечного. А ещё добавил, что побежит скиатлон и разделку. Учитывая звенящую форму Устюгова, можно предположить, что медали у него ещё будут.

А помните же, что летом Устюгова называли «мешком»?

Наталья Непряева в эфире «Матч ТВ», кажется, ещё более эмоционально прокомментировала победу Устюгова, чем сам Сергей после финиша.

«Что касается победы Устюгова, то это тоже неудивительно. Сергей уже выигрывал, и он уже не раз показывал в этом году, что это действительно очень сильный лыжник. Я за него рада просто по-человечески, потому что очень много кто над ним летом смеялся, над его подготовкой, что он сам по себе, по самочувствию. Но Серёга просто доказал всем: «Выкусите!»