«Я сидел в камере в холодном подвале». Лыжник Полторанин вернулся после большого скандала

Двукратный призёр чемпионата мира – 2013 лыжник Алексей Полторанин вернулся в спорт после длительной дисквалификации. В первой гонке после возвращения он пробежал 30 км и в категории ветеранов занял третье место.
В 2019-м лыжника из Казахстана дисквалифицировали на четыре года, обвинив в использовании запрещённого метода – переливания крови.
История с Полтораниным за все эти годы так и не прояснилась. Сам лыжник вину не признал, но решение FIS было очень жёстким. Что же случилось?
Полиция поймала нарушителей с поличным
За пару часов до старта классической разделки на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде по информационным агентствам прошла новость-молния: пятеро лыжников, представляющих Австрию, Эстонию и Казахстан, задержаны в ходе специальной операции австрийской и немецкой полиции. В числе задержанных 27 февраля 2019 года был и Алексей Полторанин.
Всем пятерым было предъявлено обвинение в использовании запрещённого метода – переливания заранее подготовленной крови. Австриец Макс Хауке вообще попался с поличным. По сообщению австрийской полиции, все задержанные спортсмены дали признательные показания, после чего были отпущены из участка. Австрийцы и эстонцы рассказали, что действительно применяли запрещённый в спорте метод переливания крови, к чему их склонили тренеры, а контролировал процесс доктор Мартин Шмид.
Полторанин сразу после освобождения улетел домой. В Москву.
«Я думал о запрещённом методе, но не применил»
Спустя неделю после инцидента Алексей в интервью казахстанскому изданию Bnews.kz дал краткий комментарий о случившемся.
«Утром 27 февраля, возвращаясь с зарядки, я зашёл в апартаменты нашей команды, где меня задержала полиция. Писали, что меня задержали при переливании – ложь. Я не переливал кровь. Я находился в одиночной камере в холодном подвале с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье.
Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме. Все анализы, которые я сдавал, показывают, что я не принимал запрещённые препараты. Я думал о запрещённом методе, но не применил. Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения.
На протяжении многих лет я усердно трудился, тренировался и делал всё возможное, чтобы добиваться высоких достижений в спорте и высоко поднимать флаг Казахстана», – сказал Полторанин.
Четыре года дисквалификации без обжалования
Если отталкиваться от слов Полторанина, то запрещённых веществ в пробах и не должно было быть. Он же не стероиды себе колол. А ещё – нельзя просто так взять и подумать о том, чтобы перелить себе кровь. Её нужно предварительно сдать во время горного сбора. Возможно, не один раз. А ещё специально обработать и долгое время хранить. То есть слова о том, что «я хотел, но меня вовремя остановили» – это практически признание в нарушении.
FIS открыла дисциплинарное дело против Полторанина 1 марта 2019 года, а 21 ноября предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил. В ходе расследования выяснилось, что речь шла не только о переливании крови, но и о применении гормона роста, сговоре и сокрытии нарушений.
Всё это потянуло на четыре года дисквалификации.
Полторанин не стал обжаловать обвинение, по сути, признав все вскрывшиеся факты нарушений. Он обосновался в Москве, открыл пункт проката лыж, а 11 марта 2023 года вернулся в большой спорт. Правда, на шоу-гонке, которую проводил Александр Легков, а не на каком-либо официальном старте.
«Против него никто ничего не имеет»
«Ситуация с Лёхой Полтораниным – разочарование. Я вспоминал, как в 2018-м наших ребят отстраняли от Олимпиады в Пхёнчхане ни за что… Полторанин накануне отборочных стартов в Елливаре приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть», – так высказывался о сопернике в недавнем интервью «Чемпионату» олимпийский чемпион Алексей Червоткин.
Алексей Полторанин
Фото: Al Bello/Getty Images
В Щучинске в ближайшее время пройдёт чемпионат Казахстана по лыжным гонкам, на котором Алексей Полторанин может отобраться в национальную команду и готовиться к следующему сезону Кубка мира.
«Против него никто ничего не имеет. Если будет готовиться и покажет результат, попадёт в команду и будет выступать, да ради бога! Вопросов никаких нет. Он спортсмен, если хочет выступать, то пусть показывает достойные результаты, какие были у него раньше. Пусть бегает, если есть желание. Попадание в команду будет на общих основаниях», – отметил в интервью Prosports.kz генсек Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.
Возможно, в Казахстане к Алексею Полторанину и нет никаких претензий. И вообще, он отбыл полный срок дисквалификации и может на совершенно законных основаниях возвращаться даже на Кубок мира, если отберётся. Но как воспримут его возвращение иностранные соперники? Вряд ли лыжника примут с распростёртыми объятиями. Швед Калле Хальфварссон и норвежец Петтер Нортуг выступили резко против возвращения Полторанина, а итальянец Федерико Пеллегрино призвал всех уважать правила.
Будет очень интересно последить за развитием всей этой истории.
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