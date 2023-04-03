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Сестра Йоханнеса Клебо завершила карьеру лыжницы – кто такая Ане Клебо?

«Проще было представляться чужим именем». Сестра Клебо внезапно завершила карьеру лыжницы
Юлия Сидорова
Сестра Йоханнеса Клебо завершила карьеру лыжницы
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20-летняя Ане не справилась с давлением славы своего брата и выбрала учёбу вместо лыжных гонок.

Клебо – всё. Лыжи на полку, палки на гвоздик.

Нет, не Йоханнес, конечно. А его сестра, которая тоже была профессиональной лыжницей. Хотя за пределами Норвегии вообще мало кто знал о том, что в семье Клебо есть ещё один сильный спортсмен. Правда, слава старшего брата давила на юную Ане, и ей в итоге пришлось завершить свою карьеру.

Ане Клебо

Ане Клебо

Фото: Из личного архива спортсменки

Йоханнес – это семейный бизнес-проект

20-летняя Ане Хёсфлот Клебо, как и старший брат Йоханнес, с детства активно занималась спортом, в частности лыжами. Неудивительно, ведь их мама Элизабет, которую в своё время готовил отец (дед Клебо) Коре Хёсфлот, в молодости была успешной лыжницей, но рано закончила из-за травмы. Вот дети и последовали по стопам родственников – профессиональных лыжников. Все, кроме среднего брата Олы, который активно занимается музыкой.

Вообще, Йоханнес Клебо – это настоящий семейный бизнес-проект. Его отец – личный менеджер, который решает абсолютно все вопросы, включая споры с лыжной федерацией, брат Ола ведёт YouTube-канал спортсмена, сестра Ане помогает отвечать на многочисленные письма, бабушка готовит специальный безглютеновый хлеб для Йоханнеса, а дедушка – личный тренер.

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При том, что Ане активно работала на успех блистательного брата, она успевала строить и свою профессиональную карьеру, правда, не такую яркую. А последний год выдался для младшей из Клебо совсем печальным.

«В прошлом году у меня была высокая нагрузка и на тренировках, и в учёбе. Потом я заразилась коронавирусом, плюс у меня был мононуклеоз. Это перенеслось на этот год, и я много болела», – рассказала Ане.

Ане и Йоханнес Клебо

Ане и Йоханнес Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

«Проще было бы представляться чужим именем»

Этой зимой её результаты оставляли желать лучшего. На текущем чемпионате Норвегии среди своих сверстниц она показывала то 42-й, то 36-й результат и отставала от лидеров более чем на две с половиной минуты.

Быть сестрой лучшего лыжника в мире – непростая задача. А заниматься тем же делом – значит стараться быть не хуже. Но, согласимся, сложно быть не хуже Йоханнеса в лыжах. И Ане призналась, что успех брата давил на неё.

«Конечно, с каждой его победой становилось всё труднее и труднее. Я желаю ему только лучшего. И всё было хорошо, однако в последние два года стало сложно выступать с такой фамилией. Учитывая, какие слова вы слышите перед стартом, возможно, проще было бы представляться чужим именем. Но, по моим ощущениям, я неплохо справлялась с давлением», – ответила Ане.

В итоге Ане решила покончить с лыжами и посвятить всё время учёбе.

«Я сама несу ответственность за данное решение. Последние два года были американскими горками с точки зрения мотивации. У меня было много других увлечений, к тому же мне нравится учиться. Вероятно, именно в этом деле я достигла наибольших успехов. Это будет захватывающе. Мне теперь нужно найти что-то ещё, чтобы заполнить эту пустоту. Не сомневаюсь, что грядёт что-то захватывающее. С нетерпением жду этого».

«Я её не пощадил»

Конечно, Йоханнес не мог не отреагировать на решение любимой сестры.

«Это разочаровывает. Я бы с удовольствием понаблюдал за тем, как она движется вперёд, но знаю, что она хочет заниматься другими вещами. Ей интересна учёба, и это прекрасно. Последние два года у неё были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей полноценно тренироваться.

Ане, Йоханнес и Ола Клебо

Ане, Йоханнес и Ола Клебо

Фото: Из личного архива Ане Клебо

Понимаю, что ей было нелегко из-за родства со мной, и я её не щадил, но, думаю, она и сама неплохо справлялась», – рассказал старший брат.

Йоханнес, Ола и Ане – не просто братья и сестра, они – настоящие друзья. Йоханнес ранее называл их трио «понимающей связкой».

«Я думаю, что нет ничего лучше, чем успех Ане или Олы. Мы хорошо общаемся, часто разговариваем и проводим время вместе», – признавался Йоханнес.

Ане, Йоханнес и Ола Клебо

Ане, Йоханнес и Ола Клебо

Фото: Из личного архива Йоханнеса Клебо

Ребята действительно часто фотографируются вместе на мероприятиях, вместе ужинают, выходят на тренировки. Ане после ухода из спорта сможет гораздо больше времени уделять семейному бизнес-проекту под названием «Йоханнес Клебо», а значит, мощная родственная связка станет ещё сильнее.

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Теги Лыжи Кубок мира Йоханнес Хёсфлот Клебо •••

Заглавное фото: Из личного архива Ане Клебо / Maja Hitij/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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