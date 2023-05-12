«Лучшая в мире команда!» Сборная Швеции по лыжным гонкам усиливается перед новым сезоном

«Мы хотим воспользоваться ситуацией»

В четверг, 11 мая, Федерация лыжных гонок Швеции объявила состав национальной команды на следующий сезон. Главной радостной для поклонников шведских лыжных гонок новостью стало возвращение в состав женской сборной звёздного трио: Фриды Карлссон, Майи Дальквист и Линн Сван. В предыдущем сезоне девушки самостоятельно провели предсезонную подготовку.

Уход Линн Сван был связан с травмой плеча и желанием в связи с этим составить оптимальный план подготовки, который учитывал бы её восстановление и чемпионские амбиции. За ней команду покинули ещё две лыжницы: Фрида Карлссон и Майя Дальквист. Девушек не устраивала система тренировок, выстроенная в сборной, а федерация не хотела идти навстречу и что-то менять.

За предыдущий сезон девушки доказали руководству, что и такой подход работает. Карлссон выиграла «Тур де Ски» и три личные медали на чемпионате мира, Сван стала четвёртой в марафоне, Дальквист выиграла бронзу, а также, при помощи Моа Илар, завоевала «Малый глобус» в зачёте спринтов.

Теперь отношения между трио и федерацией налажены. Спортсменкам сборной позволили внести свои собственные предложения в тренировочный план.

«Мы ясно дали понять, чего хотим. Федерация работала с нами на протяжении всего пути, и поэтому всё стало таким, каким есть сейчас, мы снова вернулись. Я чувствую себя великолепно», – рассказала о своих эмоциях Дальквист.

«Мы хотим воспользоваться ситуацией, в которой находимся. У нас такая сильная женская команда, так что, похоже, сейчас действительно подходящее время вернуться. Такое ощущение, что мы приложили руку к организации сборов в этом году», – заметила Карлссон.

Фрида Карлссон Фото: Maja Hitij/Getty Images

С возвращением нашумевшего трио количество мест в национальной команде у женщин увеличили с шести до восьми. Вместе с Фридой Карлссон, Майей Дальквист и Линн Сван в команду вошли Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Йоханна Хагстрём, Йонна Сундлинг и Моа Илар. Из-за жёсткой конкуренции из прошлогоднего состава выбыли Анна Дювик и Моа Лундгрен.

«Теперь у нас лучшая в мире женская сборная!» – с гордостью заявляет менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём.

«Надеемся, что он примет удар»

В мужской сборной кардинальных изменений не последовало. Из прошлогоднего состава в команде остались Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Антон Перссон, Маркус Грате, Вильям Порома и Эдвин Ангер. В основную команду вернулся 31-летний Юхан Хегстрём. Эти семь спортсменов будут представлять сборную на Кубке мира.

Оскар Свенссон – единственный, кто вылетел из прошлогоднего состава сборной. Он же – последний из шведов, кому удалось выиграть гонку на этапе Кубка мира. Только вот было это почти два года назад. В прошедшем сезоне его лучшим результатом стало 15-е место. Зачастую Оскар даже не проходил дальше квалификации, он также не отобрался на чемпионат мира.

«Это трудное решение. Но последние несколько лет прошли не совсем так, как он хотел. Сейчас его результаты недостаточны. Мы надеемся, что он примет удар, как Юхан Хегстрём в прошлом году, сожмёт кулаки и вернётся», — объясняет решение Андерс Быстрём.

Оскар Свенссон Фото: Laurent Salino/Getty Images

Сам Свенссон согласен с тем, что его результаты в прошедшем сезоне недотягивали до основной сборной. Но и от резервной команды В он тоже отказался.

«Всегда грустно быть не выбранным. Но я чувствую, что хочу воспользоваться этой возможностью и уйти на самоподготовку», – рассказал Оскар.

Он видит причину своих провалов в болезнях, которые преследовали его весь сезон. Готовиться к новому он планирует дома, на родной земле. У 27-летнего спортсмена есть поддержка нескольких спонсоров, так что он надеется, что сотрудничество с ними продолжится.

Ждать изменений в результатах мужской сборной Швеции особо не приходится. Скорее всего, им по-прежнему не удастся обогнать норвежцев. А вот девушки точно будут сражаться со своими соседками за «Большой глобус».