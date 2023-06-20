«Чужие места в сборной России я не занимала». Интервью с женой Александра Большунова

Лыжницу Анну Большунову многие хейтили, ещё когда она была Жеребятьевой и не была замужем за Александром Большуновым. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анна рассказала, как научилась справляться с подобным давлением, как это отражалось на Александре, часто ли они с мужем выплёскивают эмоции друг на друга и как изменила их жизнь дочка Ева.

Получилось доброе, семейное интервью. Иногда в разговор с шутками вклинивался и сам Александр Большунов. Прочитайте – не пожалеете.

«У всех есть хейтеры, от них никуда не деться»

— Аня, когда ты сама бегала и была в сборной, в твой адрес были направлены просто волны хейта: «А, Жеребятьеву в состав сборной опять включили, это всё из-за Большунова только». Было обидно?

— Я чужие места не занимала и была в сборной ровно до тех пор, пока попадала туда по результатам. Сезон-2020/2021, ставший для меня последним, я отбегала до «Тур де Ски». Пробежала квалификацию спринта в Швейцарии и поняла, что дальше бегать просто не могу. И на этом всё. На хейт старалась внимания не обращать.

— Тебя это задевало? Сейчас ведь, когда ты стала сначала аналитиком в ЦСП, а теперь специалистом сборной, происходит то же самое.

— Я научилась не замечать такие вещи. Очень помогла в своё время поддержка семьи и близких людей. У всех есть хейтеры, от них никуда не деться. Какой смысл на них внимание обращать?

— Не хотелось заплакать от подобного давления? «Почему опять я?»

— Если честно, все эмоции держала внутри, никогда не показывала наружу то, что происходило во мне.

— Это же гораздо сложнее, чем на кого-то просто наорать и выплеснуть всё.

— Она на мне отрывается. Не верьте, когда она говорит, что держит всё внутри. Мы по стойке смирно замираем каждый день (со смехом вмешался в разговор Александр Большунов).

— Да это редко, блин. Уже нет такого, конечно. Раньше порой срывалась, но это было давно.

Анна и Александр Большуновы Фото: Из личного архива

— И это шло от тебя на Сашу, так ведь? Как он реагировал? Бесился?

— Нет, конечно. Он просто сказал, чтобы я вообще подобное пропускала мимо и говорила, как он – до свидания. За много лет привыкаешь к такому и становится проще с этим справляться.

— Да я сказал ей, что дураков много, а она одна (вновь со смехом вклинился в разговор Большунов).

— Аня, а ты чувствовала к себе внимание журналистов, блогеров или всё внимание было сосредоточено на Саше?

— Да, он всегда центр притяжения. Я даже не помню, чтобы журналистам было интересно со мной сделать материал, узнать что-то от меня, а не по слухам. Много раз я видела какие-то материалы, основанные на сплетнях и домыслах. Ребята, ну а почему было меня не спросить? Я бы любую ситуацию объяснила. Разве кто-то писал о том, почему я на самом деле закончила? Опять придумывали, что только ради того, чтобы ничего не делать и рядом с Сашей быть.

«Подумала – ради чего я испытываю такие мучения?»

— Ну я знаю, что причина в травме. А ты готова подробности рассказать?

— Действительно, причиной стала травма. Причём вылезла она достаточно остро. Мы не могли понять, что происходит. Я перестала чувствовать тело так, как раньше. У меня развалилась техника. И в один прекрасный весенний вечер у меня так сильно заболела шея, что больше не могла терпеть. Попросила Сашу помазать мне шею обезболивающей мазью. Он начал мазать и ужаснулся: «Аня, у тебя там сколиозик». Со мной ведь много кто из врачей работал, но лучше не становилось. И эту причину не видели. Оказалось ещё, что у меня правая нога на полтора сантиметра короче другой.

— Получается, ты обнаружила эту проблему и продолжила тренироваться?

— Да, я больше полутора лет бегала, тренировалась через боль. Когда уже с конкретной проблемой пришла к врачам, они сказали, что боль останется, поскольку процесс необратимый. Пыталась работать летом с надеждой на то, что зимой станет лучше, но лучше не становилось. Я так устала бороться… Ведь нагрузки у Юрия Викторовича Бородавко сами знаете какие, я их выполняла, а результата не было. Билась, боролась, но в протоколах была всё дальше и дальше. В итоге подумала – ради чего испытываю такие мучения? Тогда и решила заканчивать.

— Понятно, что сказала об этом Саше. Он обрадовался?

— Не особо.

— Что, не прыгал до потолка, что любимая женщина больше не будет терпеть такие боли?

— (Смеётся.) Да он и сейчас был бы не против, чтобы я ещё бегала.

— Сейчас куда тебе бегать-то, а? Через полгодика можно, да (смеётся Большунов).

— Нет, нет, нет. Я больше не хочу.

Анна и Александр Большунов Фото: Из личного архива

— Но он на самом деле был не рад, что вы завершили карьеру, или это опять ваши шуточки?

— Во всяком случае никаких ободряющих слов не сказал.

— Ну всё же нужно осознать. Когда ты в спорте находишься, а потом резко бросаешь… (Тут уже Большунов говорил серьёзно.)

— Для меня это не было резко. Я шла к этому, получается, около двух лет и спокойно приняла то, что больше бегать не буду. Пробежала тот самый спринт на «Тур де Ски» — и всё. Сказала об этом Юрию Викторовичу, Елене Валерьевне. Ну и какое-то облегчение испытала от того, что всё закончилось, что больше не будет этих мучений, от которых дико устаёшь. Даже не думала о том, что будет дальше.

— До того момента, когда обнаружилась проблема, не позволявшая тебе расти как лыжнице, у тебя же были спортивные цели? Ведь на юниорском и молодёжном уровнях ты успешно выступала. Просто получается, что ты остановилась в росте, а твой будущий муж становился лучшим лыжником мира.

— Конечно, были, как и у всех спортсменов, наверное. Хотелось на Олимпиаде выступить. Но в 2018-м я ещё маленькая была, а потом обнаружилась травма, с которой просто нельзя бегать. Немного жалею, что так карьера сложилась. Думаю, если бы раньше моя проблема обнаружилась, когда можно было всё поправить, я бы могла ещё выступать на высоком уровне.

— Никакого желания вернуться нет?

— Если бы с организмом всё было в порядке, я бы, наверное, рассмотрела такую возможность. Но когда знаешь, что наступишь на те же грабли – зачем? Нет в этом никакого смысла, да и не тянет меня больше на лыжню.

Анна Большунова Фото: Из личного архива

«Особенно тяжело было из-за недосыпа»

— Когда рождается ребёнок, женщина испытывает серьёзные нагрузки – ребёнок на руках значительную часть времени, режим меняется. Сопоставимо с тем, что в спорте было?

— Ну там другие нагрузки, однако после рождения Евы действительно было тяжело. Особенно из-за недосыпа, поскольку она спала мало. Когда ты активный спортсмен, то хотя бы спать можно – и ночью, и в обед. А после рождения Евы было очень сложно, как зомби ходишь. Мама приезжала помогать, отправляла меня спать, но я не могла заснуть.

— Перед родами были какие-то страхи, опасения – а как, а всё ли будет нормально, а это больно?

— Когда ты этого сильно ждёшь, то нет никаких страхов. Да и хотелось уже побыстрее её рождения, потому что Ева была большая, крупная, мне с таким животом было просто тяжело ходить. Тогда я много набрала. Саша перед родами со мной остался, на сбор не поехал и каждый день спрашивал: «Ну когда уже, ну когда». Всё равно, конечно, волнительно было.

— На руки её когда взяла?

— Да мне её сразу рядом положили. Ощущения такие нельзя описать. На УЗИ смотришь – там же просто контуры, ничего не понятно. А тут – сплющенное отёчное личико (смеётся) с умненьким взглядом. Но она каждый день менялась, рано начала улыбаться.

— Рождение Евы поделило вашу с Сашей жизнь на до и после?

— Да. Всё остальное казалось таким несущественным и было так давно! Я была лыжницей? Наверное, в прошлой жизни. Сейчас постоянно с Евой и почти всегда одна, только Саша помогает. Но мы сами выбрали такую жизнь. Мы же видим всё новое, чему она учится: первая улыбка, первый зубик, первый шаг. Иногда она за одну ночь может поменяться. Саша сначала не верил, а потом и сам обратил на это внимание. Рождение дочки его очень сильно смягчило.

«Саша очень любит борщ»

— Ты стала серьёзно заниматься нутрициологией уже после завершения карьеры?

— Да. Но за своим питанием тщательно следила ещё когда бегала. А потом уже начала изучать детально, специально этому училась, получила хорошую базу, но пока нет времени доучиваться и получать соответствующий сертификат. Теперь слежу за питанием Саши. Дома иногда его балую даже тортиками, хотя это вообще далеко от правильного питания, а на сборах и соревнованиях обычную еду готовлю. Вечером перед гонкой – одно питание, если гонки нет – другое.

— Ага, обычную. Рестораны отдыхают. И не нужно смеяться, я серьёзно говорю (вновь включается Александр).

— В прошедшем сезоне Александр открылся с новой стороны – в качестве повара. Это ты его научила?

— Немного. Бургеры – правильные бургеры – дома он делает, кашу себе сам сварить может. Какой-то вредной пищей иногда тоже можно побаловаться, от одного неправильного бургера ничего не случится.

— Его кулинарные способности проявились только после рождения дочки?

— Нет, он и раньше готовил. В прошлом сезоне просто так получилось, что он решил рассказать об этом.

Анна и Александр Большуновы Фото: Из личного архива

— Что он чаще всего просит приготовить?

— Да я много чего готовлю, он вообще всё ест. Надеюсь, делает это не потому, что деваться некуда, а потому, что действительно вкусно (смеётся). Он очень любит борщ.

— Ты гордишься тем, что твой муж – лучший лыжник мира?

— Не отвечай ему про лучшего лыжника, это неправда (смеётся Большунов)!

— Да, я горжусь своим мужем. Но мы с ним гораздо спокойнее относимся к его успехам, чем многие думают.

— Как воспринимаешь его поражения? Он выплёскивает дома своё недовольство?

— Раньше было такое, а сейчас гораздо спокойнее ко всему относится. Всё благодаря дочке. Я стараюсь его успокоить, вместе с ним ищу причину, почему так прошла гонка, что привело к такому результату. Но он и правда редко выплёскивает эмоции, ярче всего это проявилось в Оберстдорфе после полтинника на чемпионате мира – 2021. Тогда я была рядом и уделила ему всё внимание. Мне кажется, если бы тогда меня не было там, ему было сложнее перенести и принять всё случившееся.

«Нам важно, чтобы у Евы была полноценная семья»

— Когда ты сама бегала, российские спортсмены выступали без ограничений. Сейчас же наши лыжники вообще не имеют возможности выступать на международных стартах. Саша сильно переживал из-за этого?

— Если честно, когда сборную России отправили с Кубка мира, а Саша позвонил и сказал, что команда возвращается домой, была даже рада. Я была беременна, не видела его с декабря и очень скучала. А затем у нас появилась Ева, и все другие проблемы отошли на второй план. Её рождение затмило собой всё.

— Саша – хороший папа?

— Очень хороший. Он всё успевает, во всём мне помогает.

— Насколько сильно тебя сейчас волнуют результаты мужа?

— Всегда волнуют. Мы для того всегда вместе с ним, чтобы он был спокоен. Ему без нас тяжело. Мы идём на всё, чтобы всегда быть всем вместе.

— Когда ты и Ева рядом, он лучше бежит?

— Да он всегда хорошо бежит (смеётся). Но в психологическом плане ему намного спокойнее, когда мы рядом.

Семья Большуновых Фото: Из личного архива

— Какой самый необычный подарок он тебе подарил?

— Мне сложно сказать. Саша постоянно что-то дарит, он очень внимательный муж. Так что даже не удивляюсь.

— А про твой необычный подарок он рассказывал – электросамокат.

— О, да! Тогда единственный раз был, когда ему квест устроила, чтобы он подарок нашёл. Но я ведь тоже старалась (смеётся). Мы с Яной Кирпиченко тащили эту коробку из магазина из последних сил. У меня даже видео есть, где мы, две девушки богатырского сложения, тащим эту огромную коробку. В итоге не выдержали, позвонили нашим сервисёрам, чтобы они нам помогли. Ребята подъехали на машине, привезли нас в гостиницу, а подарок спрятали в фуру. Я этот самокат упаковала втайне от Саши. Утром в день рождения он начал отгадывать загадки, чтобы подарок найти, а Артём Жмурко только поехал за самокатом в фуру, которая от нас минутах в 10 езды была. Саша настолько быстро с заданиями справлялся, что я паниковать начала – не успеем привезти! В загадках были буквы и цифры, которые нужно сложить, чтобы получился номер машины, в которой должен быть самокат. Артём едва успел привезти!

— Ты счастливый человек?

— Да! Мы все вместе, а лучше этого ничего быть не может. У меня есть любимый муж, любимая дочка, а всё остальное кажется таким мелким. Нам очень важно, чтобы у Евы была полноценная семья, а не так, что папа приедет, помашет ручкой и уедет опять. Немного тяжеловато всегда быть с ней одной, но это наш выбор, и мы ни о чём не жалеем.