«Регистрироваться аргентинцем я отказался». Российский лыжник выступает под своим флагом

Российские лыжники отстранены решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда от международных соревнований. Но на состоявшемся недавно марафоне серии WorldLoppet в аргентинской Ушуайе четвёртое место занял Николай Кислов. Россиянин. Как ему это удалось? Ведь марафон хоть и считается «челленджером», если проводить аналогию с теннисом, но всё равно входит в международную серию.

«Чемпионат» разыскал Николая Кислова в Аргентине и выяснил, что ярославский врач-онколог бегал под российским флагом и на других марафонах уже после решения FIS об отстранении.

«Я чётко услышал после финиша на испанском: «Nikolai Kislov de Rusia»

— Как спортсмен, пусть и любитель, смог заявиться на лыжный марафон серии Worldloppet под российским флагом? Это же запрещено?

— Да очень просто! Мнение о том, что всё везде запрещено, несколько преувеличено. Зимой я участвовал в марафоне König Ludwig Lauf в Германии, параллельно проводился любительский чемпионат мира среди врачей и фармацевтов. Зарегистрировался как россиянин, выбрав соответствующую опцию на сайте. И не только я один. Но российский флаг на финише не демонстрировался, просто белый прямоугольник.

Ещё тогда планировал пробежать в Ушуайе, где оказываешься в зиме среди лета. Во время регистрации тоже открыл сайт, указал страну – Россия, и всё. Приехал на место, познакомился с организаторами марафона, сказал, что россиянин. Мы отлично пообщались, а через неделю, почти перед стартом гонки, он подошёл ко мне и сказал, что не знает, как со мной поступить, ведь Worldloppet приостановила сотрудничество с Россией.

Россиянин стал четвёртым в лыжном марафоне в Аргентине: Николай Кислов занял 4-е место в лыжном марафоне Ushuaia Lopet

В качестве выхода он предложил мне перерегистрироваться аргентинцем, но я отказался. В итоге оставили меня россиянином, и я чётко услышал после финиша на испанском: «Nikolai Kislov de Rusia». Думаю, всё зависит от конкретной ситуации и позиции организаторов. Скорее всего, самые жёсткие ограничения касаются профессиональных спортсменов, а я же не отношусь к таковым. Никаких ухищрений с моей стороны не было.

Николай Кислов Фото: из личного архива Николая Кислова

— На других гонках вы тоже регистрировались в качестве россиянина?

— На следующий König Ludwig Lauf я зарегистрировался как россиянин, на Dolomitenlauf в будущем январе – тоже. Но стоит признать, что некоторые гонки не дают такой возможности. Я бегал в прошедшем сезоне два марафона серии Euroloppet в итальянских Альпах, так вот там не было возможности регистрации в качестве гражданина России. Но у меня семья живёт в Аргентине, я тоже имею разрешение на временное проживание в этой стране, поэтому регистрировался аргентинцем. Сам перемещаюсь между Аргентиной, Россией и одной из европейских стран, где имею профессиональные интересы. Но это крайний вариант, когда других возможностей просто нет.

— Это на программном уровне запрещается? То есть в выпадающем списке нет России?

— На программном уровне нас ещё не забанили. Если и есть подобные ограничения, я с этим не встречался. Ты можешь выбирать, просто потом придёт сообщение, что в регистрации отказано.

«Нахожусь среди топовых врачей в своей специальности и увлечение лыжными гонками могу себе позволить»

— Как вы совмещаете работу врачом-онкологом и своё увлечение?

— Я бы сказал, что эти вещи помогают друг другу. В последнее время могу себе позволить работать более свободно с учётом времени, которое у меня уходит на путешествия. Мне работодатели идут навстречу. Некоторое время назад, когда я работал в более напряжённом графике, было сложнее. Выходишь из больницы в семь вечера, едешь на лыжный стадион, катаешься, проветриваешь мозги заодно. Это очень хорошее средство разгрузки головного мозга после интенсивного и порой эмоционального рабочего дня. И это интересно.

Лыжный спорт для меня интересен своей непредсказуемостью, наличием множественных переменных, в отличие от, например, бега, где кроссовки, ноги и твоё состояние. Здесь очень многое зависит от погоды, от подготовки лыж, от самих лыж, от выбора тактики на гонку. Поэтому это просто интересно. А я всегда делаю то, что мне интересно.

Николай Кислов Фото: из личного архива Николая Кислова

— Ваш работодатель — частная клиника?

— Государственная. Я был главным онкологом Ярославской области и начмедом онкобольницы Ярославля. Сейчас перешёл на менее интенсивную работу и, соответственно, получаю больше возможностей для подготовки и для участия в соревнованиях.

— Лыжные гонки — неважно, любительские или профессиональные — очень дорогой спорт. А если говорить о дальних путешествиях, то всё ещё дороже.

— Я понял вопрос. Без ложной скромности могу сказать, что нахожусь среди топовых врачей в своей специальности, и пока для меня это не проблема. Я — российский врач, у меня есть статьи в российских и зарубежных журналах, в соцсетях есть записи моих выступлений на научных конференциях. В общем, увлечение лыжными гонками я себе могу позволить.

— Что в вашей жизни раньше появилось: лыжные гонки или врачебное дело?

— Врачебное дело, конечно. Циклическими видами спорта – лыжами, роллерами, велосипедом и бегом – я занимаюсь всего лет 12–13. В лыжный спорт меня привлёк мой научный руководитель, мой наставник и друг – профессор Алексей Васильевич Муравьёв, который сам давно является лыжником-любителем. До этого я за всю зиму выходил покататься на лыжах раза три-четыре.

Когда в более зрелом возрасте начинаешь заниматься спортом, это увлекает всё больше и больше. Смотришь на себя более осмысленно, следишь за своим прогрессом, потому что помнишь, с чего ты начинал. У нас есть в Ярославле стадион «Подолино» — там круг 5 км с достаточно серьёзным набором высоты, примерно 140 метров. И для меня поначалу было задачей просто спокойно пройти этот круг, не останавливаясь. Ну а дальше пошло-поехало.

Серия WorldLoppet отстранила всех россиян: Россияне отстранены от гонок серии Worldloppet. Дёминский марафон исключён из календаря

Свой первый марафон – Дёминский – я пробежал в 2016 году. Это было первое достижение, впервые я проехал такую дистанцию. Дальше уже старался раз за разом улучшать результат. Замечаешь нюансы, которые позволяют бежать быстрее, стараешься улучшать технику, повышать функциональное состояние. Можно, оказывается, и в 47 лет прогрессировать и делать успехи.

Николай Кислов Фото: из личного архива Николая Кислова

«Если бы занимался самостоятельно, многие важные вещи делал бы неправильно»

— Вы, получается, тренируетесь самостоятельно или вы всё-таки под наблюдением тренера?

— Когда только начинал заниматься, то делал это самостоятельно с подсказками по технике. То есть просто вставал на лыжи и ехал, улучшал «функционалку». Но, мне, наверное, было легче, чем многим другим, потому что медицинское образование позволяет понять, что творится в организме. А дальше, когда хочешь какого-то прогресса и успехов, необходимо стороннее вмешательство, помощь тренеров, чтобы подвестись к соревнованиям, не перебрать, не переутомиться. Это невозможно сделать любителю без помощи опытных людей.

У меня есть друзья – опытный детский тренер Сергей Витальевич Соболев и доктор наук из Ярославского педагогического университета Павел Валентинович Михайлов, которые и являются моими тренерами, которые могут расписать программу подготовки к конкретному соревнованию. Это очень важно. За годы в лыжном спорте я понял, что, если бы занимался самостоятельно, некоторые важные вещи делал бы неправильно.

— Они вас на Vasaloppet готовят?

— Возможно (смеётся). Ну, если повезёт. Я, честно говоря, в таких крупных марафонах ещё не участвовал. Наверное, эти раскрученные марафоны более строго подходят к подбору участников в плане российского гражданства.

— Как к вашему увлечению семья относится?

— С поддержкой, вниманием и понимаем. Они ездят со мной на марафоны, кормят меня на трассе в нужных точках. Своего 12-летнего сына давно уже на лыжи поставил, но не наседаю на него. Главное в этом деле – не отбить желание. Постепенно он тоже для себя новые дистанции осваивает.

Николай Кислов Фото: из личного архива Николая Кислова

«Недостатки везде можно найти. Но это мелочи»

— Вы и на зарубежных марафонах побывали, и в России много где поездили. Можете сравнить организацию? Был марафон, после которого вы бы если не сказали, то подумали — блин, ребята, зачем я к вам вообще приезжал?

— Вообще, у меня по жизни позитивный настрой, потому я на всех марафонах предпочитаю хорошее замечать. Но главное отличие наших гонок от зарубежных – настрой на спортивных участников, а не на массовых. К тем просто приехал поучаствовать, пробежать марафон за четыре-пять часов и финишировать, преодолеть себя – вот к таким немного внимания. Несложно представить себе ощущения лыжников, мимо которых «профики» проносятся – такие участники, а их большинство – точно не в своей тарелке. Зарубежные марафоны упор делают на спортивные праздники, там все, кто проезжает любую дистанцию, чувствуют какое-то единение. И нет никакой разницы для организаторов, профессионал ты или любитель.

В России в этом плане выделяется Дёминский марафон. Не только потому, что он для меня родной. Вот там точно ощущение праздника. По организации всё чётко, всем всего хватает, великолепная трасса, скольжение прекрасное, всё красиво. Волга видна, которая местами ото льда вскрывается.

Какие-то недостатки везде можно найти. Тут питьё не очень подогретое, там волонтёры не умеют стаканчики на дистанции подавать. Но это же нюансы, которые от организаторов иногда не зависят. На том же König Ludwig Lauf из-за погоды трасса собрала все худшие характеристики: сыро, лужи, малоснежно, узко. Если в учёт подобное не брать, то уровень организации примерно одинаковый.

В той же Ушуайе, правда, это больше похоже на семейный или дружеский междусобойчик. Даже торговой палатки не было, если ты что-то забыл или не учёл, то купить невозможно. Я думаю, что это связано с высокими ввозными пошлинами в Аргентине и в связи с малочисленностью участников. И сама организация марафона как домашнее мероприятие. Очень доброе, милое, но…

Николай Кислов Фото: из личного архива Николая Кислова

Хотя участники приехали со всего мира. Там есть школа беговых лыж, я видел там тренирующихся детей, в том числе паралимпийцев. В Ушуайе настоящие энтузиасты лыжного спорта и именно беговых лыж, что не распространено в Аргентине. Когда я катался на роллерах в Буэнос-Айресе перед поездкой в Ушуайю, ко мне подбежал аргентинец, который из другой провинции – спрашивал, что это такое. В целом для Аргентины лыжный спорт – необычно.

— Вот вы окунулись с головой в лыжные гонки, получаете от этого кайф. А получали ли вы такое же удовольствие от своей работы, когда спасали жизнь людям?

— И получал, и получаю. Однозначно медицина — моё всё. Понимаете, у меня вообще по жизни кредо или девиз, не знаю, как это назвать — мне в первую очередь то, чем я занимаюсь, должно быть интересно. И медицина, и лыжный спорт вызывают неподдельный интерес.