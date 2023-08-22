Николай Кислов занял 4-е место в лыжном марафоне Ushuaia Lopet

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Россиянин Николай Кислов принял участие в марафоне Ushuaia Lopet на Огненной Земле в Аргентине.

Участники преодолели дистанцию 42 километра. Первое место занял Йохан Дидрон из Швеции, показавший время 2:08.08. Вторым стал Виктор де Лима Сантос из Бразилии (+16.11), а третьим финишировал Александр Элсенханс из Германии (+18.00). Кислов занял четвёртое место (+24.34).

Также в десятку сильнейших попали Марк Килман (Словения), Петер Скоу (Швеция), Дарио Эрнесто Феррейра (Аргентина), Милан Горник (Словения), Франк Погачник (Словения) и Алессандро Финотти (Италия).

С 2014 года марафон Ushuaia Lopet относится к серии Worldloppet, от участия в которой отстранены россияне. Однако российские лыжники участвуют в челленджерах, к которым относится и прошедшее мероприятие.