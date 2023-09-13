«Спортсменов нужно беречь». Летний чемпионат России пройдёт без Большунова и Устюгова

Но и тех, кто выйдет на старт в Малиновке, не покажут. Болельщиков пожалел даже старший тренер сборной России.

Без шести олимпийских чемпионов Пекина, без Большунова и Устюгова, без четы Терентьевых, без Спицова и Червоткина. Состав участников летнего чемпионата России среди лыжников в Малиновке серьёзно поредел за несколько дней до старта. Травмы и болезни оставили турнир без многих суперзвёзд мировых и российских лыж. А тех, кто выйдет на старт, не покажут.

Где пройдёт летний чемпионат России?

Турнир пройдёт в центре лыжного спорта Малиновка в Архангельской области. Там же, где зимой проходили «Чемпионские высоты» и где весной 2024 года пройдёт зимний чемпионат России.

Великолепная лыжероллерная трасса невообразимой ширины с потрясающим качеством асфальта и отличным рельефом, шикарные имитационные круги: Малиновка – замечательное место для проведения сборов. Но для крупнейших соревнований комплекс нужно модернизировать.

Руководство Архангельской области на «Чемпионских высотах» анонсировало вложение 500 млн рублей в реконструкцию и доработку комплекса. Сейчас в Малиновке нет нормального лыжного стадиона – летом это просто асфальтированная площадка возле сцены, где обычно спортсмены, тренеры и сервисёры рубятся во флорбол, а рядом – поле.

Зимой снег всё скрывает, и можно оформить зону старта и финиша, но летом Малиновка не может стать «Жемчужиной Сибири». Кроме того, на комплексе до сих пор нет нормального спортивного зала, а те площадки, что есть – на открытом воздухе. Ну и нет достаточного количества мест для размещения даже самих спортсменов и персонала, не говоря уж о болельщиках.

Если все недочёты – даже мелкие вроде странного качества воды в гостинице – будут исправлены, то Малиновка превратится в один из лучших лыжных комплексов страны.

Кто из звёзд сборной России будет участвовать?

Перед стартом турнира, который начнётся 15 сентября, стало известно, что летний чемпионат пропустят главные звёзды национальной команды.

Группа Юрия Бородавко

Не примут участия в летнем чемпионате России Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев и Наталья Терентьева (Непряева). Большунов и Червоткин пока не готовы к старту после травм. Спицова, Мальцева и Терентьева свалил вирус, они даже не тренируются. Наталья Терентьева только что перенесла операцию.

«У меня всего четыре человека тренируются: Никита Денисов, Дарья Непряева и Мария Истомина. Ваня Якимушкин восстановился после болезни. Те, кто здоров, выступят на летнем чемпионате России. Остальные будут лечиться, выздоравливать и приступать к тренировкам. Только после полного выздоровления – спортсменов нужно беречь. Об их участии в соревнованиях сейчас даже речи не идёт», – сказал Юрий Бородавко.

Наталья Непряева (Терентьева) Фото: РИА Новости

Группа Егора Сорина

Из ещё одной звёздной группы сборной России гонки летнего чемпионата пропустят Сергей Устюгов и Татьяна Сорина. Впрочем, об этом было известно заранее. Устюгов планово пропускал сбор в Малиновке, а дома ещё и заболел. Сорина постепенно набирает кондиции после рождения второго ребёнка.

«В летнем чемпионате страны обязательно стартуют все, если не будет никаких противопоказаний по здоровью. До старта ещё три дня, случиться может всякое, тем более что в других группах многие спортсмены болеют. В любом случае все друг с другом общаются. Да и погода сейчас резко изменилась – сильно похолодало, дожди. Я не исключаю, что до старта кто-то что-то подхватит. Но пока, тьфу-тьфу, все готовятся стартовать», – сказал Сорин.

Таким образом, в гонках чемпионата страны должны принять участие олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Вероника Степанова, а также героиня зимнего чемпионата России Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Анастасия Фалеева, Савелий Коростелёв, Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Илья Порошкин.

Группа Олега Перевозчикова

В группе Олега Перевозчикова тренируются Илья Семиков, Иван Горбунов, Антон Тимашов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Алеся Рушенцева, Ольга Жолудева и Екатерина Смирнова.

«Я всегда боюсь вопросов о здоровье спортсменов перед конкретным стартом. Потому что скажешь – нормально, а в итоге получится наоборот. Но пока, тьфу-тьфу, у нас нет спортсменов, по которым я бы точно сказал – они не участвуют. Все готовятся к стартам», – сказал Олег Перевозчиков.

Илья Семиков Фото: РИА Новости

Молодёжные группы Петра Седова и Андрея Нутрихина

Полный состав групп выглядит следующим образом: Алёна Баранова, Екатерина Евтягина, Елизавета Еремеева, Анна Кожинова, Арина Кусургашева, Елизавета Маслакова, Елизавета Шалабода, Диана Соболева, Кирилл Кочегаров, Егор Митрошин, Никита Родионов, Павел Соловьёв, Илья Трегубов, Сергей Шаров и Анастасия Кулешова.

По словам обоих тренеров, все спортсмены готовятся стартовать в чемпионате страны, но не все будут бежать полную программу. Под вопросом участие только одной спортсменки – бронзового призёра Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасии Кулешовой.

«По Насте пока вопрос открыт, поскольку у неё травмирована нога. Решение будет принято непосредственно перед стартом», — сообщил Седов.

Не стоит забывать о тех спортсменах, которые тренируются в региональных командах, а также о юниорской сборной, две лыжницы из которой – Алина Пеклецова и Екатерина Никитина – в прошлом сезоне стали призёрами взрослого чемпионата страны. Так что борьба будет острой.

Какие гонки входят в программу чемпионата России?

Полная программа турнира выглядит следующим образом:

15 сентября

11:00. Женщины. Свободный стиль, 15 км.

12:30. Мужчины. Свободный стиль, 20 км.

16 сентября

11:00. Женщины, мужчины. Спринт 1,9 км, классический стиль, квалификация.

13:00. Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.

18 сентября

11:00. Женщины. Классический стиль, 15 км.

12:30. Мужчины. Классический стиль, 20 км.

19 сентября (Всероссийские соревнования)

11:00. Женщины. Кросс, 5 км.

12:30. Мужчины. Кросс, 8 км.

Юлия Ступак Фото: РИА Новости

На каких роллерах побегут гонки — опять на быстрых, как на чемпионате по лыжероллерам?

Чемпионат России в Малиновке пройдёт на российских роллерах SkiTime. Вот что сказал руководитель компании Кирилл Волков специально для «Чемпионата»: «Эти роллеры уже давно находятся в Малиновке, ведь именно на них спортсмены бежали фестиваль, который планировался как «русский Блинк». Классика – с прошлогоднего летнего чемпионата России мы привезли в Малиновку 76 пар. Длинный конёк мы завезли в количестве 65 пар – это замена норвежским IDT. Именно такое количество запрашивала у нас для проведения соревнований Федерация лыжных гонок России. И на классике, и на коньке установлены медленные колёса»

Будут ли трансляции гонок чемпионата России?

Трансляций с чемпионата России не будет. Только стримы и отдельные видеозаписи на проекте «На лыжи!» и у лыжных блогеров.

«Вроде бы федеральный канал проявлял интерес к соревнованиям лыжников, почему нет трансляции – я не знаю. Не в моей компетенции давать комментарии на эту тему. Жаль болельщиков, которые не увидят в полном объёме отличные соревнования на замечательных трассах в Малиновке. Здесь, безусловно, будет на что и на кого посмотреть», — прокомментировал ситуацию Юрий Бородавко.