Российского лыжника лишили золота из-за слишком агрессивной атаки на последнем подъёме

На летнем чемпионате России среди лыжников, который проходит в Малиновке, просто кипят страсти. В мужском спринте разгорелся громкий скандал после финиша, в женской коньковой разделке сенсационную (хотя пора уже к такому привыкать) победу одержала юниорка, а одна из олимпийских чемпионок серьёзно упала во время гонки.

Впрочем, этого на ТВ не показывают. Спасибо проекту «На лыжи!», который ведёт прямые трансляции в сети «ВК», каналу «Радиолыжи», который оперативно выкладывает самые интересные моменты, и подписчикам в социальных сетях, которые делятся своими материалами. Посмотреть в Малиновке, как и предсказывал Юрий Бородавко, точно есть на что и на кого.

Скандал после финиша

Мужской классический спринт – как и почти любой спринт у парней – проходил со спорными моментами, решавшими судьбу забегов. Так, в полуфинале Фёдор Назаров сломал палку Денису Филимонову. Оба на подъёме перед финишем предприняли решающее ускорение, и на уже на вершине подъёма случился инцидент. В данном случае обошлось без последствий со стороны жюри.

Но вот то, что произошло в финале, жюри соревнований разбирало очень долго. На том же подъёме перед финишем в жёсткой борьбе Андрей Кузнецов из Красноярского края опередил Сергея Ардашева из Татарстана. Но татарская команда подала протест на действия красноярского лыжника.

После долгих разбирательств жюри вынесло Кузнецову письменное предупреждение и переместило на шестое место за создание помех сопернику. Ардашев стал первым, Иван Безматерных из Ямало-Немецкого автономного округа – вторым, а Андрей Парфёнов из Тюменской области поднялся на третье место.

Представители Красноярского края были возмущены таким решением и не скрывали эмоций. Более того, с их стороны в адрес Ардашева неслись обвинения в том, что если бы он не тренировался в основном составе сборной (в группе Егора Сорина. – Прим. «Чемпионата»), то и протест остался бы без удовлетворения. Но возмущения на результат не повлияли.

В женском спринте таких страстей не было. Убедительную победу одержала Анастасия Фалеева, второй стала Алёна Баранова, а третьей – Дарья Непряева. Все спортсменки тренируются в разных группах национальной команды. Олимпийская чемпионка Юлия Ступак, пропустившая разделку и готовившаяся специально к спринту, не смогла пробиться в финал.

Летний чемпионат страны среди лыжников Фото: ФЛГР

Падение Вероники Степановой

Не вышла на старт спринта и другая олимпийская чемпионка – Вероника Степанова. Но у неё была другая причина. Во время коньковой разделки спортсменка сильно упала и повредила левую ногу.

Это произошло на ровном участке трассы – Вероника сама оступилась. Она поднялась не сразу, но всё же поднялась и продолжила гонку. Правда, о борьбе уже речь не шла, но в данном случае это и не главное. Главное, чтобы не было последствий для здоровья. Спринт спортсменка уже пропустила, и будет ли участвовать в классической гонке – большой вопрос. Но если и не будет – не страшно. Главное, чтобы к зимнему сезону всё полностью прошло.

Победа юниорки Пеклецовой

Женскую разделку в красивейшем стиле выиграла юниорка Алина Пеклецова. Ей только в декабре исполнится 18 лет. Про эту спортсменку много говорили во время зимнего чемпионата России в Тюмени, когда она в коньковой разделке завоевала серебро, совсем чуть-чуть уступив Екатерине Смирновой. Тогда её выступление стало самой громкой сенсацией турнира.

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Сейчас – после убедительной победы – это становится уже закономерностью. Второе и третье места заняли спортсменки основной сборной России Екатерина Смирнова и Анастасия Прокофьева.

Но самым ярким было выступление юниорок. Зарина Кутлумбаева – совсем юная лыжница из Башкирии 2006 года рождения – стала пятой, а Екатерина Никитина, бронзовый призёр взрослого чемпионата России – 2023 в эстафете, капитан юниорской сборной, финишировала седьмой. И это несмотря на травму ноги, из-за которой она вынуждена была досрочно прервать сбор на Красной Поляне и от которой она никак не может избавиться.

У мужчин же разделка получилась наиболее спокойной: победу одержал Иван Якимушкин, опередивший Савелия Коростелёва и Евгения Белова.

В программе чемпионата остались ещё классические разделки, которые пройдут 18 сентября. А уже в рамках Всероссийских соревнований турнир закроют кроссовые забеги.