Звёзды российских лыж начали сезон тренировкой с призовыми. Большунов на старт не вышел

В Ханты-Мансийске состоялась двухдневная контрольная тренировка «Югория. Первый снег» с участием звёздных лыжников сборной России. По итогам стартов местные организаторы даже выделили спортсменам небольшой призовой фонд. В будущем же планируется придать соревнованиям официальный статус и включить в календарный план.

В контрольных тренировках обычно участвуют все, кто здоров – это завершение очередного сбора, подведение итогов определённого этапа подготовки. В столице Югры вкатку проводили лыжники сборной России из групп Юрия Бородавко, Егора Сорина и Андрея Нутрихина с Петром Седовым.

Группы Олега Перевозчикова и юниорская команда Александра Кравченко и Артемия Гельманова уже находятся в Вершине Тёи, где пройдут Всероссийские старты «Кубок Хакасии» и первый этап Кубка России.

Но не все лидеры сборной стартовали в Ханты-Мансийске. Александр Большунов, Наталья Терентьева, Сергей Устюгов, Юлия Ступак, Татьяна Сорина – все они на старт не вышли. По разным причинам.

Спортсмены каждой из групп готовились по своему плану, и контрольная тренировка – всего лишь срез, возможность оценить эффективность проделанной работы к конкретному периоду. Основная задача у всех лыжников сборной России – выйти на пик к Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт в первой половине февраля 2024 года. Это главный старт сезона.

Делать какие-то выводы на основе всего лишь контрольных тренировок как минимум преждевременно. Можно разве что говорить о фактах.

Александр Терентьев легко разобрался с соперниками в классическом спринте, своей главной специализации. В отсутствие Устюгова и Большунова конкуренцию ему навязать никто не смог. В финале он просто ушёл от соперников, когда захотел. Включил свою фирменную «мельницу» и улетел на финиш. Савелий Коростелёв и Денис Филимонов немного пободались в борьбе за второе место, сильнее оказался Савелий. В призёрах – группы Бородавко, Сорина и сборная Татарстана.

Алексей Червоткин в серьёзной борьбе с отличным конькистом Андреем Мельниченко вырвал победу в коньковой разделке на 10 км. Третьим стал Павел Соловьёв. В призёрах – группа Бородавко, сборная Югры и группа Седова.

Слева направо: Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Павел Соловьёв Фото: vk.com/ugoria_sneg

В женском классическом спринте не было равных Анастасии Кирилловой. Россиянка, которая переходила в Беларусь, а в межсезонье вновь вернулась, теперь выступает за Ханты-Мансийск. Ей так просто удобнее, поскольку в Югру переехал и её личный тренер, опытнейший Виктор Камоцкий, который теперь работает в СШОР у Сергея Крянина.

Кириллова победила в стиле Терентьева, убежав тогда, когда она сама этого хотела. Сильные спринтерши Анастасия Фалеева и Алёна Баранова вообще ничего не смогли поделать с ней в финале. В призёрах – Югра, группы Сорина и Нутрихина.

В коньковой разделке на 5 км не было равных Веронике Степановой. Для олимпийской чемпионки это профильный стиль и профильная дистанция. Степанова по решению своего тренера Егора Сорина пропустила классический спринт, а в разделке бежала в своей лиге.

Второй стала биатлонистка Елизавета Каплина из группы Артёма Истомина, а третьей – ещё одна лыжница из группы Сорина – героиня ЧР-2023 Елизавета Пантрина.

Вообще, в топ-10 женской разделки ровно половина – биатлонистки. Как сказал Артём Истомин, задача на гонку была простой – правильно пройти дистанцию с точки зрения техники и тактики и постараться держать мощность от старта до финиша. Справились не все. В мужской гонке шестым забежал биатлонист Даниил Серохвостов. И его результат Истомин назвал очень хорошим.

Удивительно, но на обычной контрольной тренировке был даже небольшой призовой фонд – 15 000, 10 000 и 5000 рублей для призёров. Некоторые болельщики в соцсетях тут же стали выкладывать посты с насмешками над этими суммами, но когда вообще было, чтобы за тренировки вообще какие-то призы давали? Только на «Югория. Первый снег»! Впрочем, у биатлонистов скоро тоже контрольные тренировки. Там же, в Хантах. С призовым фондом аж в 8 млн рублей от клубной лиги биатлона.

Вероника Степанова, Елизавета Пантрина и Елизавета Каплина Фото: vk.com/ugoria_sneg

Сезон на официальных стартах три группы лыжной сборной России и юниоры откроют в Вершине Тёи на «Кубке Хакасии» и затем на первом этапе Кубка России. А группа Олега Перевозчикова уже поучаствовала во Всероссийских соревнованиях в Алдане в конце октября. Но главные старты – впереди.