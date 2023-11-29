В сборной Швеции бушует эпидемия коронавируса. Прививки лидерам команды не помогли

Коронавирусные ограничения на международных стартах отменили, но сам вирус остался. Вслед за норвежцами эпидемия сразила шведов. Но если первые успели массово переболеть перед стартовым этапом Кубка мира в Руке и выступили в гонках, то вторые подхватили вирус прямо во время соревнований и пропустят домашний этап в Елливаре.
Но, несмотря на отсутствие некоторых лидеров из-за болезни, шведы подготовили сюрприз, которым восхищается сам Петтер Нортуг.
Лидеры — мимо домашнего этапа
Международная федерация лыжного спорта явно не может выстроить меры защиты и профилактики вирусной инфекции на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. В Руке заболели спортсмены сразу из нескольких стран, но самый мощный удар пришёлся на сборную Швеции. Теперь хозяева следующего этапа в Елливаре вынуждены пропустить домашние гонки.
Первым грустную новость о себе сообщил Вильям Порома. Во второй гонке сезона лыжник выиграл серебро, но уже на следующий день снялся с соревнований по ходу масс-старта, объяснив это плохим самочувствием:
«Не знаю… Уже на разминке тело было как будто не моё. Со спиной были проблемы, да и всё вокруг было не в тонусе. Наверное, вообще не стоило выходить на старт. Но никогда не знаешь, как пойдёт гонка».
Тест на коронавирус подтвердил опасения: швед заразился. А следом за ним посыпались и девушки. Йонна Сундлинг, завоевавшая серебро в спринте, Фрида Карлссон, выигравшая бронзу в гонке на 10 км классическим стилем, и Линн Сван получили положительные результаты теста.
Йонна Сундлинг
Фото: Daniel Karmann/Getty Images
Сундлинг и Сван вынуждены пропустить домашний этап, их болезнь протекает с симптомами. Фриде Карлссон повезло больше, она не чувствует недомогания, но девушку всё же изолировали от команды. Она ещё может выступить в Елливаре, если её тест покажет отрицательный результат перед стартом этапа.
«Она испытывает разочарования из-за заражения, даже если чувствует себя здоровой или у неё нет симптомов. Мы должны надеяться, что это быстро пройдёт и что она сможет, по крайней мере, вернуться к Эстерсунду», – рассказал о состоянии Фриды менеджер сборной по лыжным гонкам Андерс Быстрём.
Кстати, шведы сообщили, что команда недавно вакцинировалась от COVID-19, но это, как мы видим, их лидеров не спасло.
«Ситуация, конечно, прискорбная, и сейчас мы принимаем ряд мер, чтобы свести к минимуму дальнейшее распространение инфекции, поскольку в Елливаре уже находится много лыжников», – рассказал врач национальной команды Рикард Нобериус.
Зато в Швеции дебютирует «бриллиант»
Порома, Сундлинг, Сванн и Карлссон – несомненно, большая потеря для Швеции перед домашним этапом. Однако в Руке победы в гонках одержали не они, а другие члены сборной – Эмма Рибом, Эбба Андерссон и Моа Илар, все девушки есть в заявке на второй этап.
Швецию в Елливаре представит большая команда, так как они – хозяева этапа. В каждой гонке сборная сможет выставить до 12 лыжников. И в связи с отсутствием сразу трёх или четырёх ведущих спортсменов свой шанс получит юный Алвар Мюльбак – любимчик самого Петтера Нортуга.
17-летний швед впервые выступит в рамках Кубка мира, но ему уже приписывают великолепное будущее. Алвар, кстати, уже вошёл в историю лыжных гонок как самый молодой участник «Васалоппет», из-за него Швеция даже изменила правила возрастного ценза. В гонке он занял восьмое место.
Две недели назад в том же Елливаре шведы проводили предсезонные соревнования, где юный Мюльбак отличился вновь. В спринте он выиграл бронзу, опередив лидера сборной Калле Хальфварссона почти на две секунды. Однако тогда в заявку на первый этап Кубка мира он всё же не попал.
Алвар Мюльбак
Фото: Bjoern Reichert/Getty Images
Теперь шведский вундеркинд сможет заявить о себе на весь мир. Не зря же Петтер Нортуг называет Алвара «бриллиантом» и «возможно, величайшим талантом, который он когда-либо видел». А тот же Калле Хальфварссон, кстати, считает, что доминированию норвежской сборной скоро придёт конец, ведь в их составе достаточно возрастные лыжники. А вот у шведов подрастают такие талантливые спортсмены как Мюльбак, да и Вильяму Порома всего 22 года, а он уже выиграл медали чемпионата мира. То ли ещё будет!