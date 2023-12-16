Клебо выиграл две гонки на трассах ЧМ-2025. Ему пытались помешать экоактивисты

Йоханнес Клебо феерит на трассах предстоящего в Тронхейме чемпионата мира – 2025 по лыжным видам спорта. В рамках этапа Кубка мира – 2023/2024 в своём родном городе он легко выиграл классический спринт и победил в скиатлоне. Помешать ему могли разве только экоактивисты, но с ними разобралась охрана.

В спринте, который состоялся 15 декабря, Клебо просто разорвал всех соперников. Казалось, что ему может бросить вызов китаец Ван Цян, но тот продемонстрировал фантастическую скорость только в четвертьфинале, а в полуфинале оказался неконкурентоспособен – метался по лыжням, создавал помехи другим, не тянул скорость, но всё это за спиной Клебо.

Лидер сборной Норвегии в финале решил всё не на подъёме, а на поворотах. Йоханнес проходил их настолько технично, что сразу создавал себе преимущество. Он даже не упирался на финишной прямой – в этом не было необходимости.

В скиатлоне норвежец на классической части работал во главе пелотона и делал хорошие протяжки. В результате отвалился один из лучших классистов мира финн Ийво Нисканен. Клебо же забрал максимальное количество бонусов на контрольной отсечке, лидером подошёл на пит-стоп и точно так же работал на коньковой части.

Йоханнес Клебо Фото: Grega Valancic/GettyImages

Клебо усидел за рванувшим вперёд соотечественником Дидриком Тёнсетом, который своим ускорением отсеял ещё половину претендентов на высокие места. Йоханнес вновь забрал максимальные бонусы на отсечке, а на последнем подъёме создал себе комфортный задел перед уходом на заключительный спуск и выход к стадиону.

Йоханнес на финишной прямой просто бросил бежать и уже приветствовал болельщиков, но избежал ошибки 2018 года, когда он, будучи уверенным в своей победе, в финской Руке пропустил рывок Александра Большунова. За его спиной серебро и бронзу разыграли Эндрю Масгрэйв и Дидрик Тёнсет: британец, который уже давно живёт в Норвегии, в разножке опередил коренного норвежца.

Гонку Кубка мира по лыжам едва не сорвали протестующие: Экоактивисты попытались сорвать гонку КМ в Тронхейме

После неудачного начала сезона Клебо предстал в практически лучшей форме. Помешать ему выиграть могли разве только экоактивисты, но охрана комплекса в Тронхейме вовремя остановила протестантов, которые хотели испортить трассу. Вот казалось бы, что ещё нужно этим людям? Ведь в лыжах фтор запрещён, и теперь это экологически чистейший вид спорта.

Эбба Андерсон Фото: Federico Modica/Getty Images

В женском скиатлоне шведка Эбба Андерссон выиграла в режиме соло, второй стала американка Джессика Диггинс, а третьей – норвежка Хайди Венг. В спринте победила норвежка Кристине Шистад, которая мощнейшим рывком на финише оставила не дел шведок Эмму Рибом и Линн Сван. Кстати, после спринта некоторые шведки жаловались на то, что зрители их освистывали. Но тот же Клебо посоветовал лыжницам из Швеции прочистить уши.

Этап Кубка мира в Тронхейме завершится классическими разделками на 10 км.