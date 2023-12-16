Экоактивисты попытались сорвать гонку КМ в Тронхейме

Во время мужского скиатлона, прошедшего в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия), группа активистов-экологов вышла на трассу, чтобы остановить гонщиков. Об этом сообщил репортёр Viaplay Людвиг Сван в своей трансляции.

«Я только что услышал по шведскому радио, что группа активистов-экологов вышла на трассу, пытаясь остановить гонщиков. Однако незадолго до появления лыжников их оттолкнула охрана. Но они наверняка успели бросить на трассу что-то оранжевое», — сказал репортёр.

Несмотря на акцию, гонка состоялась. Победу в ней одержал Йоханнес Клебо (Норвегия), прошедший дистанцию скиатлона за 43.50,7. Также в призовую тройку попали Эндрю Масгрэйв (Великобритания) и Дидрик Тёнсет (Норвегия), занявшие второе и третье места соответственно.