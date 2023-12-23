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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024, коньковый спринт, Кирово-Чепецк, 23 декабря, результаты, Большунов, Степанова

Большунов мог растерзать соперников в спринте. Но ему этого даже делать не пришлось
Андрей Шитихин
Александр Большунов
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11-й победе Сан Саныча не мешал никто. Савелий Коростелёв после серии неудач стал вторым.

Четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 продолжился коньковыми спринтами, в которых никто даже сопротивляться не посмел Александру Большунову и Веронике Степановой. Лидеры российских лыж победили с огромным преимуществом. Настолько огромным, что им даже ускоряться на финишной прямой не нужно было.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
23 декабря 2023, суббота. 14:40 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
3:10.90
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург
+2.18
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+2.59

Вот каждый раз Большунов находит для себя мотивацию. На каждую гонку. На этот раз он, вероятно, решил победить, не доводя дело до финишного ускорения. В финале он ускорился на середине дистанции, отъехал от остальных и выиграл гонку, даже не включая мощный финиш. Сан Саныч сейчас в такой форме, что мог показательно растерзать всех на финишной прямой, но этого не потребовалось.

Большунов одержал 10 побед подряд. Он неудержим:
«Он даже сдерживает себя». Большунов выиграл 10-ю подряд гонку на Кубке России
«Он даже сдерживает себя». Большунов выиграл 10-ю подряд гонку на Кубке России

Александр Терентьев довольно странно тактически вёл себя в финальном забеге, долгое время оставаясь на последней позиции. Он ускорился только на длинной финишной прямой, опередив в борьбе за бронзовую награду Илью Семикова. Возможно, Терентьев сейчас не готов к таким разборкам, которые предложил Большунов, но он даже не попытался.

Вторым после серии относительных неудач стал 20-летний Савелий Коростелёв. Он единственный попытался поддержать отрыв Большунова, и это решение стало правильным. Всё же не разделка, где работа рядом с трёхкратным олимпийским чемпионом стоила Савелию места как минимум в топ-6. Коньковый спринт Коростелёв провёл очень зрело.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
23 декабря 2023, суббота. 14:51 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
3:40.23
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+0.89
3
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
+1.31

В женском финале не было равных Веронике Степановой. Её преимущество было, пожалуй, ещё большим, чем у Большунова. В финале она убежала от соперниц ровно тогда, когда захотела. Сделала это настолько легко и непринуждённо. Никто даже не попытался удержаться за олимпийской чемпионкой.

Елена Вяльбе поработала обычным корреспондентом:
Вяльбе поработала в микст-зоне и взяла интервью у лыжниц. Кубок России, что ты творишь?!
Вяльбе поработала в микст-зоне и взяла интервью у лыжниц. Кубок России, что ты творишь?!

Борьба шла только за второе-третье места. И эти разборки получились жаркими. В самом начале финишной прямой слева очень контактная борьба шла между Анастасией Фалеевой и Марией Истоминой. Анастасия сумела выстоять и закрыла сопернице путь к топ-3. Фалеева стала второй, а к третьему месту по правому коридору добежала Елизавета Пантрина.

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке завершится скиатлонами.

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