Большунов мог растерзать соперников в спринте. Но ему этого даже делать не пришлось

Четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 продолжился коньковыми спринтами, в которых никто даже сопротивляться не посмел Александру Большунову и Веронике Степановой. Лидеры российских лыж победили с огромным преимуществом. Настолько огромным, что им даже ускоряться на финишной прямой не нужно было.

Вот каждый раз Большунов находит для себя мотивацию. На каждую гонку. На этот раз он, вероятно, решил победить, не доводя дело до финишного ускорения. В финале он ускорился на середине дистанции, отъехал от остальных и выиграл гонку, даже не включая мощный финиш. Сан Саныч сейчас в такой форме, что мог показательно растерзать всех на финишной прямой, но этого не потребовалось.

Александр Терентьев довольно странно тактически вёл себя в финальном забеге, долгое время оставаясь на последней позиции. Он ускорился только на длинной финишной прямой, опередив в борьбе за бронзовую награду Илью Семикова. Возможно, Терентьев сейчас не готов к таким разборкам, которые предложил Большунов, но он даже не попытался.

Вторым после серии относительных неудач стал 20-летний Савелий Коростелёв. Он единственный попытался поддержать отрыв Большунова, и это решение стало правильным. Всё же не разделка, где работа рядом с трёхкратным олимпийским чемпионом стоила Савелию места как минимум в топ-6. Коньковый спринт Коростелёв провёл очень зрело.

В женском финале не было равных Веронике Степановой. Её преимущество было, пожалуй, ещё большим, чем у Большунова. В финале она убежала от соперниц ровно тогда, когда захотела. Сделала это настолько легко и непринуждённо. Никто даже не попытался удержаться за олимпийской чемпионкой.

Борьба шла только за второе-третье места. И эти разборки получились жаркими. В самом начале финишной прямой слева очень контактная борьба шла между Анастасией Фалеевой и Марией Истоминой. Анастасия сумела выстоять и закрыла сопернице путь к топ-3. Фалеева стала второй, а к третьему месту по правому коридору добежала Елизавета Пантрина.

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке завершится скиатлонами.