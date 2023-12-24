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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024, результаты 24 декабря, скиатлон, победы Большунова и Кулешовой

«Все хотят выиграть, но я хочу больше». Большунов победил во всех гонках со старта сезона
Андрей Шитихин
Кубок России по лыжным гонкам
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12 гонок из 12 возможных — даже соперники признают, что трёхкратный олимпийский чемпион непобедим.

Заключительные в уходящем году гонки Альфа-Банк Кубка России по лыжам — 2023/2024 состоялись в Кирово-Чепецке. Скиатлоны у женщин и мужчин прошли в традиционном формате, а победили в них Анастасия Кулешова и Александр Большунов.

«Всё закономерно, я спринт не бежала»

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова спринт коньковым стилем пропустила, решив сосредоточиться на скиатлоне.

Она с первого же километра задала серьёзную скорость. Поддержать её порыв смогли немногие – лишь те, кто почувствовал, что если отпустить Анастасию сразу, то догонять уже бесполезно. Но удержаться на классической части смогла только олимпийская чемпионка Вероника Степанова.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Скиатлон 7.5+7.5 км
24 декабря 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
41:43.4
2
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
+57.7
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+1:22.2

После пит-стопа Кулешова убежала и от неё. Анастасия на первом же подъёме создала отрыв в 12 секунд и в дальнейшем только увеличивала преимущество. Она финишировала почти с минутным отрывом, приветствуя трибуны. Показалось, что Кулешова даже устала.

Анастасия Кулешова

Анастасия Кулешова

Фото: пресс-служба ФЛГР

Вероника, поняв, что побороться за победу не получится, сосредоточилась на том, чтобы не подпустить группу из трёх преследовательниц – Евгении Крупицкой, Марии Истоминой и Лидии Горбуновой, что ей тоже внешне легко удалось сделать.

Кулешова дважды обыграла Степанову в Кирово-Чепецке:
Вяльбе поработала в микст-зоне и взяла интервью у лыжниц. Кубок России, что ты творишь?!
Вяльбе поработала в микст-зоне и взяла интервью у лыжниц. Кубок России, что ты творишь?!

А вот за третье место развернулась настоящая рубка в финишном створе, где чуть лучше остальных была Горбунова, которая от захлестнувших эмоций встала на колени и била рукой по снегу.

«Думаю, всё закономерно, ведь я же не бежала вчера спринт и сохранила намного больше сил, чем Вероника», — сказала после финиша Кулешова.

«Он играючи всё сделал»

Мужской скиатлон получился более напряжённым, хотя победитель был известен до старта. В той форме, в какой сейчас находится Александр Большунов, выиграть у него невозможно. Ну разве только какой-то форс-мажор в виде поломки инвентаря мог внести интригу.

Однако интригу вносил Илья Семиков. Лыжник из Коми трижды устраивал отрывы. Но первая попытка была недолгой, он сам сбросил скорость. После второй лидирующий пелотон резко сократился, а третью поддержал только Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Скиатлон 15+15 км
24 декабря 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
1:13:13.1
2
Илья Семиков
Республика Коми
+4.9
3
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+7.7

За два километра до финиша Большунов ускорился ровно настолько, насколько нужно было, чтобы гарантировать себе победу. И одержал 12-ю победу в 12-й гонке Кубка России со старта сезона. В Тюмени он улыбнулся в ответ на вопрос, готов ли он выиграть вообще все гонки. Но мысль, кажется, засела.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: пресс-служба ФЛГР

«Ребята сопротивлялись (смеётся), все хотят выиграть, но я хочу чуть больше», — раскрыл Большунов секрет своих побед.

Большунов не устаёт побеждать. И как ему это удаётся?
Большунов мог растерзать соперников в спринте. Но ему этого даже делать не пришлось
Большунов мог растерзать соперников в спринте. Но ему этого даже делать не пришлось

Семиков в итоге финишировал вторым и был этому рад.

«Чувствовал себя неплохо, поэтому решил не сидеть на коньке, а атаковать. Победить Большунова пока нельзя. Я попробовал навязать ему борьбу, но он играючи всё сделал», — признал Илья.

Третьим стал Савелий Коростелёв, который до этапов в Кирово-Чепецке перенёс операцию по удалению зуба мудрости и набирал форму уже по ходу гонок.

Следующий этап Кубка России состоится уже в 2024-м с 11 по 15 января в Казани.

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