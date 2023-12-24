«Все хотят выиграть, но я хочу больше». Большунов победил во всех гонках со старта сезона

Заключительные в уходящем году гонки Альфа-Банк Кубка России по лыжам — 2023/2024 состоялись в Кирово-Чепецке. Скиатлоны у женщин и мужчин прошли в традиционном формате, а победили в них Анастасия Кулешова и Александр Большунов.

«Всё закономерно, я спринт не бежала»

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова спринт коньковым стилем пропустила, решив сосредоточиться на скиатлоне.

Она с первого же километра задала серьёзную скорость. Поддержать её порыв смогли немногие – лишь те, кто почувствовал, что если отпустить Анастасию сразу, то догонять уже бесполезно. Но удержаться на классической части смогла только олимпийская чемпионка Вероника Степанова.

После пит-стопа Кулешова убежала и от неё. Анастасия на первом же подъёме создала отрыв в 12 секунд и в дальнейшем только увеличивала преимущество. Она финишировала почти с минутным отрывом, приветствуя трибуны. Показалось, что Кулешова даже устала.

Анастасия Кулешова Фото: пресс-служба ФЛГР

Вероника, поняв, что побороться за победу не получится, сосредоточилась на том, чтобы не подпустить группу из трёх преследовательниц – Евгении Крупицкой, Марии Истоминой и Лидии Горбуновой, что ей тоже внешне легко удалось сделать.

А вот за третье место развернулась настоящая рубка в финишном створе, где чуть лучше остальных была Горбунова, которая от захлестнувших эмоций встала на колени и била рукой по снегу.

«Думаю, всё закономерно, ведь я же не бежала вчера спринт и сохранила намного больше сил, чем Вероника», — сказала после финиша Кулешова.

«Он играючи всё сделал»

Мужской скиатлон получился более напряжённым, хотя победитель был известен до старта. В той форме, в какой сейчас находится Александр Большунов, выиграть у него невозможно. Ну разве только какой-то форс-мажор в виде поломки инвентаря мог внести интригу.

Однако интригу вносил Илья Семиков. Лыжник из Коми трижды устраивал отрывы. Но первая попытка была недолгой, он сам сбросил скорость. После второй лидирующий пелотон резко сократился, а третью поддержал только Александр Большунов.

За два километра до финиша Большунов ускорился ровно настолько, насколько нужно было, чтобы гарантировать себе победу. И одержал 12-ю победу в 12-й гонке Кубка России со старта сезона. В Тюмени он улыбнулся в ответ на вопрос, готов ли он выиграть вообще все гонки. Но мысль, кажется, засела.

Александр Большунов Фото: пресс-служба ФЛГР

«Ребята сопротивлялись (смеётся), все хотят выиграть, но я хочу чуть больше», — раскрыл Большунов секрет своих побед.

Семиков в итоге финишировал вторым и был этому рад.

«Чувствовал себя неплохо, поэтому решил не сидеть на коньке, а атаковать. Победить Большунова пока нельзя. Я попробовал навязать ему борьбу, но он играючи всё сделал», — признал Илья.

Третьим стал Савелий Коростелёв, который до этапов в Кирово-Чепецке перенёс операцию по удалению зуба мудрости и набирал форму уже по ходу гонок.

Следующий этап Кубка России состоится уже в 2024-м с 11 по 15 января в Казани.