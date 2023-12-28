Скандалы с видео и фото русских спортсменов, запрет на фтор, победа Клебо над норвежской федерацией – вот горячие темы минувшего года.

Бесконечный чемпион и замороженные гениталии. Главные события 2023 года в лыжах без России

Российских лыжников (как и представителей многих других видов спорта) не допускают до международных соревнований, и без них чемпионат и Кубок мира не те, что все привыкли видеть. Но всё-таки про наших время от времени нечаянно то ли вспоминают, то ли, наоборот, забывают, и тогда случаются скандалы. И эти темы наряду с бесконечными победами Йоханнеса Клебо – в топе главных лыжных событий года по версии «Чемпионата».

Клебо – бесконечный чемпион

Йоханнес Клебо за прошедший календарный год довёл до девяти количество золотых медалей чемпионатов мира, обошёл по победам в спринте на главных стартах и Кубке мира саму Марит Бьорген, выиграл «Тур де Ски», искал резервы в подготовке, чтобы ещё сильнее выступать в дистанционных гонках, но прогноз Александра Большунова не оправдал. Россиянин предрекал норвежцу шесть побед в шести гонках ЧМ-2023, однако Клебо не сдюжил. Возможно, попробует повторить попытку на ЧМ-2025 в Тронхейме.

Но Клебо выигрывал не только на лыжне. Он победил и национальную федерацию в борьбе за маркетинговые права. Руководители норвежских лыж грозились оставить Йоханнеса без Кубка мира, однако не решились пойти до конца. Клебо продолжает выступать и побеждать, а спорный логотип на шапке во время интервью постоянно закрывает очками.

Русские всё-таки появились. Их забыли убрать!

Перед чемпионатом мира 2023 года международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда выпустила видеоролик, в котором появились Александр Большунов с Натальей Непряевой (сейчас – Терентьевой), а также другие российские лыжники.

Появление отстранённых лыжников из России в ролике вызвало возмущённые комментарии как в интернете — в основном среди подписчиков из скандинавских стран, так и среди участников чемпионата мира в Планице. FIS пришлось принести официальные извинения непонятно за что и чистить комментарии.

А перед стартом марафонской серии Ski Classics – 2023/2024 итальянский марафон La Venosta анонсировал гонку фотографией россиянки Варвары Прохоровой. Руководителю серии тоже пришлось извиняться, а фотография была удалена.

Запрет фтора – теперь от этого никуда не деться

FIS и Международный союз биатлона перед началом Кубков мира – 2023/2024 объявили полный запрет на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж.

Обе организации заявили, что прибор для определения фтора на лыжах доведён, наконец, до ума после двух лет безуспешных попыток.

Естественно, без скандалов не обошлось. Попались норвежцы в лыжах и прыжках с трамплина. В начале сезона казалось, что последует волна дисквалификаций, но всё постепенно сошло на нет.

В России тоже последовали общемировым правилам, а Елена Вяльбе ведёт работу по приобретению для национальной команды нового вакс-грузовика, в котором, как сказал Юрий Бородавко, «не будет ни пылинки фтора».

Отмороженные пенисы привлекли внимание

Финн Реми Линдхольм и швед Калле Хальфварссон отморозили пенисы во время первого этапа Кубка мира – 2023/2024 в финской Руке.

Калле Хальфварссон Фото: Getty Images

Оба жаловались на боль, а скандинавские журналисты тут же устроили опрос – стоит ли бегать в мороз — при -18 градусах. Тема активно муссировалась несколько дней, но затем морозы отошли на второй план.

Интересно, что сказали бы шведы с норвежцами, посмотрев на Всероссийские соревнования в Тюмени, где спортсмены бежали в -27 градусов, и гонки никто отменять не собирался. Благо у нас никто ничего не отморозил.