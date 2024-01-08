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Турне четырёх трамплинов — 2024: японский прыгун Рёю Кобаяси в третий раз в карьере одержал победу в общем зачёте

Бесстрашный японский прыгун снова удивил мир. Необычная победа в Турне четырёх трамплинов
Батраз Томаев
Рёю Кобаяси
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На легендарном турнире японец всё время был вторым. Но это не помешало ему забрать главный трофей — «Золотого орла».

В мире спорта достаточно соревнований с колоссальной историей и традициями, но среди них особняком стоит Турне четырёх трамплинов. Болельщики следят за полётами лыжников в Австрии и Германии уже 71 год. При этом интерес к старту и уровень конкуренции не ослабевают.

«Золотой орёл» Кобаяси

В январе 2024 года «Золотого орла» получил японец Рёю Кобаяси, набравший 1145,2 очка по сумме восьми прыжков. 27-летний летающий лыжник победил в общем зачёте в третий раз в карьере. Второе место занял немец Андреас Веллингер (1120,7), а третье – австриец Штефан Крафт (1112,7 очка).

По-настоящему удивительно то, что Кобаяси ни один из четырёх этапов не выиграл. На стартах в Оберстдорфе, Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене он был вторым. Стабильность стала залогом успеха.

Последним, кому удавалось выиграть Турне вообще без побед на этапах, был финский летающий лыжник Янне Ахонен. Произошло это в 1999 году.

Рёю Кобаяси

Рёю Кобаяси

Фото: Franz Kirchmayr/Getty Images

А Веллингер кусает локти. Ведь по итогам попыток на последнем этапе Турне в Бишофсхофене он занял только пятое место, что не позволило ему возглавить общий зачёт. Впрочем, немецкий спортсмен не унывает:

«Я горжусь тем, что сделал на туре. Я невероятно круто стартовал в Оберстдорфе и смог повторить это в Гармише. Почему сейчас так горько? К сожалению, я прыгал в тот момент, когда снегопад усилился. Это было не так приятно. У меня просто не было сил. Рёю прыгал невероятно хорошо, и, вероятно, я всё равно не победил бы его сегодня. Мы должны без зависти признать, что Рёю чертовски хорош на трамплине», – сказал Веллингер.

Наравне с легендами

Свой путь во взрослом спорте Кобаяси начал восемь лет назад. В первом сезоне лучшим его результатом в элите было седьмое место. Добраться до медалей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее ему тоже не удалось.

Но именно после Пхёнчхана начался расцвет таланта из Страны восходящего солнца. В сезоне-2018/2019 японец и вовсе стал первым неевропейским спортсменом, которому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ровно тогда же и была добыта первая победа на Турне четырёх трамплинов.

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Затем в карьере Кобаяси случился знаковый олимпийский сезон. Сначала он выиграл Турне во второй раз. Спустя месяц японский чемпион добавил к престижному кубку и первое личное золото Олимпиады. А чуть позже во второй раз за карьеру выиграл общий зачёт Кубка мира.

Уже сейчас можно говорить смело: Кобаяси замахнулся на достижения великих. По количеству побед на немецко-австрийском турне спортсмен сравнялся с Хельмутом Рекнагелем (ГДР), Бьёрном Вирколой (Норвегия) и Камилем Стохом (Польша) – у всех по три победы. Больше титулов только у немца Йенса Вайсфлога (четыре) и финна Янне Ахонена (пять).

Турне, ставшее классикой

За прыжками японца в январе 2024-го заворожённо следила искушённая европейская публика. Уж она-то знает толк в прыжках с трамплина!

Легендарные новогодние соревнования с самого начала собирали десятки тысяч зрителей. Так, первый турнир прошел в 1953-м в Гармиш-Партенкирхене. На глазах 20-тысячной публики в дальности полёта состязались представители шести стран. Первым своё имя в историю вписал австриец Зепп Брадль.

В XXI веке Турне единственный раз в истории выиграли сразу два летающих лыжника. Это произошло в сезоне-2005/2006. Тогда чемпионский титул между собой поделили Янне Ахонен (Финляндия) и Якуб Янда (Чехия).

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Совсем недавно организаторы решили увеличить финансовое вознаграждение за победу по итогам всех четырёх этапов. До 2021 года триумфаторы соревнований получали по 20 тысяч швейцарских франков. Но потом сумма выросла в пять раз – теперь спортсмены получают 100 тысяч призовых! А общий призовой фонд составляет 400 тысяч швейцарских франков.

Но, кажется, если поставить летающих болельщиков перед выбором – сама победа или деньги, большинство выберет трофей и место в истории. Ведь успех на турнире, который за 70 с лишним лет стал настоящей классикой зимнего сезона в Европе, куда дороже суммы призовых в чеке.

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