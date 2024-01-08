Бесстрашный японский прыгун снова удивил мир. Необычная победа в Турне четырёх трамплинов

На легендарном турнире японец всё время был вторым. Но это не помешало ему забрать главный трофей — «Золотого орла».

В мире спорта достаточно соревнований с колоссальной историей и традициями, но среди них особняком стоит Турне четырёх трамплинов. Болельщики следят за полётами лыжников в Австрии и Германии уже 71 год. При этом интерес к старту и уровень конкуренции не ослабевают.

«Золотой орёл» Кобаяси

В январе 2024 года «Золотого орла» получил японец Рёю Кобаяси, набравший 1145,2 очка по сумме восьми прыжков. 27-летний летающий лыжник победил в общем зачёте в третий раз в карьере. Второе место занял немец Андреас Веллингер (1120,7), а третье – австриец Штефан Крафт (1112,7 очка).

По-настоящему удивительно то, что Кобаяси ни один из четырёх этапов не выиграл. На стартах в Оберстдорфе, Гармиш-Партенкирхене, Инсбруке и Бишофсхофене он был вторым. Стабильность стала залогом успеха.

Последним, кому удавалось выиграть Турне вообще без побед на этапах, был финский летающий лыжник Янне Ахонен. Произошло это в 1999 году.

Рёю Кобаяси Фото: Franz Kirchmayr/Getty Images

А Веллингер кусает локти. Ведь по итогам попыток на последнем этапе Турне в Бишофсхофене он занял только пятое место, что не позволило ему возглавить общий зачёт. Впрочем, немецкий спортсмен не унывает:

«Я горжусь тем, что сделал на туре. Я невероятно круто стартовал в Оберстдорфе и смог повторить это в Гармише. Почему сейчас так горько? К сожалению, я прыгал в тот момент, когда снегопад усилился. Это было не так приятно. У меня просто не было сил. Рёю прыгал невероятно хорошо, и, вероятно, я всё равно не победил бы его сегодня. Мы должны без зависти признать, что Рёю чертовски хорош на трамплине», – сказал Веллингер.

Наравне с легендами

Свой путь во взрослом спорте Кобаяси начал восемь лет назад. В первом сезоне лучшим его результатом в элите было седьмое место. Добраться до медалей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее ему тоже не удалось.

Но именно после Пхёнчхана начался расцвет таланта из Страны восходящего солнца. В сезоне-2018/2019 японец и вовсе стал первым неевропейским спортсменом, которому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ровно тогда же и была добыта первая победа на Турне четырёх трамплинов.

Затем в карьере Кобаяси случился знаковый олимпийский сезон. Сначала он выиграл Турне во второй раз. Спустя месяц японский чемпион добавил к престижному кубку и первое личное золото Олимпиады. А чуть позже во второй раз за карьеру выиграл общий зачёт Кубка мира.

Уже сейчас можно говорить смело: Кобаяси замахнулся на достижения великих. По количеству побед на немецко-австрийском турне спортсмен сравнялся с Хельмутом Рекнагелем (ГДР), Бьёрном Вирколой (Норвегия) и Камилем Стохом (Польша) – у всех по три победы. Больше титулов только у немца Йенса Вайсфлога (четыре) и финна Янне Ахонена (пять).

Турне, ставшее классикой

За прыжками японца в январе 2024-го заворожённо следила искушённая европейская публика. Уж она-то знает толк в прыжках с трамплина!

Легендарные новогодние соревнования с самого начала собирали десятки тысяч зрителей. Так, первый турнир прошел в 1953-м в Гармиш-Партенкирхене. На глазах 20-тысячной публики в дальности полёта состязались представители шести стран. Первым своё имя в историю вписал австриец Зепп Брадль.

В XXI веке Турне единственный раз в истории выиграли сразу два летающих лыжника. Это произошло в сезоне-2005/2006. Тогда чемпионский титул между собой поделили Янне Ахонен (Финляндия) и Якуб Янда (Чехия).

Совсем недавно организаторы решили увеличить финансовое вознаграждение за победу по итогам всех четырёх этапов. До 2021 года триумфаторы соревнований получали по 20 тысяч швейцарских франков. Но потом сумма выросла в пять раз – теперь спортсмены получают 100 тысяч призовых! А общий призовой фонд составляет 400 тысяч швейцарских франков.

Но, кажется, если поставить летающих болельщиков перед выбором – сама победа или деньги, большинство выберет трофей и место в истории. Ведь успех на турнире, который за 70 с лишним лет стал настоящей классикой зимнего сезона в Европе, куда дороже суммы призовых в чеке.