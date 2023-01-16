«Вы никогда не устанете летать». Легендарный лыжник вернулся в большой спорт в 50 лет

В каждом виде спорта есть легендарные спортсмены, которые уже завершили свою великую карьеру, но остаются для болельщиков настоящими звёздами.

Уэйн Гретцки, Бьорн Дэли, Усэйн Болт, Уле-Эйнар Бьорндален, Майкл Фелпс – этот список можно продолжать сколько угодно. Но представьте, что тот же Гретцки возьмёт в руки клюшку, снимет с гвоздя коньки и пойдёт оборонять свой рекорд от посягательств Овечкина. Или Бьорн Дэли решит вновь встать на лыжи, чтобы соперничать с молодыми и дерзкими Большуновым и Клебо.

Абсурд? Как будто бы да. Но в прыжках на лыжах с трамплина происходит нечто подобное. Великий японец Нориаки Касаи начал побеждать в конце 80-х, установил целую серию рекордов, принял участие в восьми Олимпиадах, а свои лыжи и комбинезон убрал в дальний ящик лишь в 2020 году.

Но в 2023-м возобновил карьеру. А ведь сейчас Нориаки 50 лет!

Живая легенда

16-летний Нориаки Касаи из Японии в первый раз вышел на старт Кубка мира 17 декабря 1988 года. Перед домашней публикой в Саппоро он занял лишь 31-е место. А на пьедестале были звёзды 80-х – Матти Нюкянен и Дитер Тома.

В 19 Нориаки стал первым прыгуном не из Европы, который не просто завоевал медаль на Кубке мира, но и стал победителем. Его главным соперником тогда был Анди Голдбергер, который завершил карьеру больше 10 лет назад.

Нориаки Касаи Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На глазах Касаи развивалось противостояние Йенса Вайссфлога и Эспена Бредесена в середине 90-х, при нём прошла вся яркая во всех отношениях карьера Свена Ханнавальда, он стал свидетелем расцвета Янне Ахонена и Адама Малыша, ему выдалось соперничать с непобедимой сборной Австрии Алекса Пойнтнера. В сезоне-2015/2016 Нориаки поделил подиум с Доменом Превцем, родившимся спустя 11 лет после дебюта несравненного японца в Кубке мира. Теперь же почти все соперники годятся ему по возрасту в сыновья.

Иные спортсмены в 27 лет считаются ветеранами, но Нориаки разрывает привычные шаблоны и своим примером доказывает, что в профессиональном спорте можно оставаться классным атлетом многие десятилетия.

«Ради этого стоит жить»

Нориаки Касаи – рекордсмен по количеству участий в зимних Олимпийских играх. С 1992 по 2018-й год спортсмен ни разу не пропускал главный старт четырёхлетия. В общей сложности это целых восемь турниров.

Японец трижды поднимался на пьедестал Олимпиад. В первый раз Нориаки стал серебряным призёром в командных соревнованиях в 1994 году в норвежском Лиллехаммере, ещё две медали японец добыл в Сочи – спортсмен в 41 год выиграл свою первую награду в личном зачёте, став вторым на трамплине К-125, и вместе с командой занял третье место. И это спустя 20 лет с тех пор как, он завоевал серебро в составе японской команды в 1994-м!

Обескураживающим стало заявление японца после личной медали в Сочи:

«Я надеюсь, моя медаль даст понять и другим людям – никогда не сдавайтесь. Поставьте себе цель. Делайте то, что вы любите. Если вы живёте именно так, то всё возможно. «На следующей Олимпиаде мне будет 45 лет, а после этого 49, но я всё же надеюсь, что буду в состоянии держать марку и прогрессировать, так что я могу начать готовиться к следующим Играм», – сказал Касаи.

Войти в тройку призёров в Пхёнчхане ему не удалось, но именно Нориаки было доверено стать знаменосцем сборной на открытии Игр. Результаты на главном старте были не провальными: 21-е место на среднем трамплине, 33-е место – на большом и шестое место в команде. После Игр в Корее неудержимый японец заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине:

«Да, мне уже нужно задумываться о возрасте. Но я надеюсь, что у меня получится продолжать карьеру и повышать свой технический уровень. Прыжки с трамплина – моё любимое занятие, это вся моя жизнь. Я надеюсь, моя возможная медаль даст понять и другим: никогда не сдавайтесь.

Я не говорю, что хочу поехать в Пекин, я уверен в этом. Мне удалось выступить на глазах моей семьи. Я расстроен, что не получил медаль, но это дало мне стимул поехать на Игры через четыре года», – заключил Нориаки.

Японец добавил, что не хочет заканчивать после Пекина и планирует выступить на десяти Олимпиадах, что удавалось лишь всаднику Иану Миллару.

Нориаки Касаи Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

Однако стать участником пекинских Игр спортсмену не удалось. В ноябре 2020 года стало известно, что по прошествии 32 лет карьеры, 569 индивидуальных стартов на международной арене, трёх олимпийских медалей, 17 побед на этапах Кубка мира Нориаки Касаи перестаёт быть частью элиты. Его не взяли в сборную. Казалось, что на этом его история закончилась – он пропал с радаров.

«Это ещё не конец. В 54 года я закончу»

Очень важным для японца был 2016 год. 17 марта 43-летний Нориаки Касаи установил потрясающий рекорд – в 500-й раз вышел на старт. Его ближайшим по этому показателю соперником является Янне Ахонен – 399 стартов.

«Может быть, этот рекорд никто никогда не побьёт», – предположил Нориаки.

Касаи не могли остановить изменения правил и регламентов, произошедшие за 27 лет с начала его карьеры. А возраст для него – просто цифра в паспорте. Неудержимый японец уже тогда строил долгосрочные планы:

«Это очень эмоциональный момент для меня. Я вспоминаю прекрасные моменты, которые я испытал на протяжении многих лет и, конечно, также горькие поражения и травмы. Всё это является частью долгой карьеры. Но, конечно, радость и мысли о том, чего я достиг и что я был в состоянии испытать в моём виде спорта, будут превалировать», – признался спортсмен.

«Я соревнуюсь в Кубке мира с тех пор, как мне исполнилось 16 лет, это 27 лет. Когда мне исполнилось 40, у меня было намерение продолжать прыгать, пока мне не исполнится 50. Теперь это означает ещё семь лет. Прямо сейчас я чувствую себя в хорошей форме, чтобы реализовать этот план. 500 – хорошая цифра, но моя любимая цифра – шесть. Я хочу достичь 600 прыжков, поэтому 500 – это промежуточный результат, ещё не конец. Я остановлюсь, когда Саппоро получит Олимпиаду-2026. И после выступления там, в 54 года, я закончу».

Оказалось, что Нориаки не шутил.

Нориаки Касаи Фото: Dennis Grombkowski/Bongarts/Getty Images

«Вы никогда не устанете летать»

10 января 2023 года стало известно о том, что великий японец возвращается. Он не прыгал на международной арене с 28 декабря 2020-го. Теперь 50-летний спортсмен хочет снова выступать на международных соревнованиях.

54-летний менеджер сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Бротен впервые соперничал с Касаи ещё в 1988 году.

«Если вы в хорошей физической форме и имеете возможность прыгать на лыжах, то это фантастический вид спорта. Вы никогда не устанете летать», – объяснил Бротен мотивы возвращения японской легенды.

13 января Касаи выступил в японском Саппоро на Континентальном кубке по прыжкам с трамплина. Японец финишировал на 37-м месте. Победу одержал норвежец Сондре Ринген, прыгнувший на 134,5 и 138 метров.

«В Саппоро сегодня был сильный ветер. И Касаи, пожалуй, больше всего не повезло, – комментирует результат гонки Андерс Фаннемель, занявший шестое место. – Но я полагаю, что он намерен добиться большего успеха».

Выступления Касаи шокируют и восхищают одновременно. Его не волнуют имена соперников и возраст. Он стремится лишь к тому, чтобы выступить на Олимпиаде-2026, которая, правда, пройдёт не в Японии, а в Италии.

Не стоит также забывать, что каждое выступление японца на международной арене – это автоматически новый поразительный мировой рекорд.

«Такие рекорды случаются…»

На счету японца множество рекордов. В 2020-м спортсмен получил сертификат за мировой рекорд Гиннесса как спортсмен с наибольшим количеством стартов на Кубке мира по прыжкам с трамплина. На тот момент было 569 раз.

А вот ещё рекорды японца.

11 января 2014 года в Австрии он стал самым возрастным спортсменом, выигравшим этап Кубка мира. На тот момент возраст спортсмена составлял 41 год и 7 месяцев. Он обновлял этот рекорд в марте и в ноябре: когда он выиграл этап Кубка мира в Руке, ему было уже 42 года и 5 месяцев.

В феврале 2015 года на чемпионате мира, проходившем в Фалуне (Швеция), завоевал бронзовую медаль в смешанной команде с Юки Ито. Это позволило ему стать самым возрастным призёром лыжных чемпионатов мира.

30 января 2016 года у японца родилась старшая дочь, ставшая первенцем. А на следующий день он занял третье место на Кубке мира в Саппоро, установив новый возрастной рекорд для призёров – 43 года и 8 месяцев. Но 26 марта 2017 года в финальном этапе Кубка мира, проходившем в Планице, Касаи побил свой, казалось бы, вечный рекорд и стал призёром в 44 года и 9 месяцев.

Нориаки Касаи Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В феврале 2018 года Нориаки участвовал в Олимпийских играх в Пхёнчхане в восьмой раз подряд. Это не рекорд, но лучше него лишь четыре человека.

«Такие рекорды случаются, но вы не можете их планировать, я об этом вообще не думаю. Когда я был моложе, я думал слишком много, о слишком многих вещах, например, каким будет мой следующий прыжок… Но потом понял, что не надо думать или планировать, каким должен быть мой следующий прыжок. Движения должны быть абсолютно автоматизированы, я не думаю о следующем прыжке, я просто делаю это. На самом деле, я просто наслаждаюсь своими прыжками после Олимпийских игр в Сочи. Я понял, что это может быть так просто. С Олимпийских игр – 2014 я выступаю с удовольствием и наслаждаюсь прыжками. И всегда с нетерпением жду следующих соревнований».