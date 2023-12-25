«Победить Большунова нельзя». Итоги первой части сезона-2023/2024 в российских лыжах

Но кто готов соответствовать лидеру, если прямо сейчас сборную России допустят до Кубка мира?

Первая часть сезона в российских лыжах, вместившая в себя четыре этапа Кубка России – 2023/2024 и несколько Всероссийских соревнований, завершена. Чем запомнились ноябрьско-декабрьские старты? Каковы главные выводы? И как выступала бы сборная России, если бы прямо сейчас наших спортсменов допустили до Кубка мира?

Соперники признали Большунова непобедимым

Последней в 2023 году календарной гонкой Кубка России стал мужской скиатлон на 30 км на этапе в Кирово-Чепецке, после которого прозвучали слова очень сильного лыжника Ильи Семикова: «Победить Большунова пока нельзя. Я попробовал навязать ему борьбу, но он играючи всё сделал».

Александр Большунов Фото: РИА Новости

На первых гонках сезона, когда Большунов, восстановившийся после тяжелейшей травмы спины, побеждал, разные лыжники говорили – его можно победить, он ведь тоже человек, мы так же тренируемся. Но гонки шли одна за другой, а побеждал один и тот же. И никто, за исключением, пожалуй, Алексея Червоткина в классической разделке на 10 км, не смог заставить Сан Саныча поволноваться.

12 гонок – 12 побед. Говорит ли это о слабости всех остальных?

Нет, конечно. Это говорит о силе и мощи уникального спортсмена, который сказал о своей мотивации так: «Все хотят победить, но я хочу этого чуть больше».

Большунов может стать обладателем уникального рекорда, выиграв вообще все гонки на Кубке России в течение одного розыгрыша.

А за его спиной ведётся ожесточённая борьба. В каждой гонке. На пьедестал забегают разные спортсмены, в том числе из региональных команд. Не хватает нашим мужским лыжам Сергея Устюгова, но он сам решит, когда вернуться на лыжню.

Степанова — лидер российских лыж, но Кулешова не согласна

В текущем сезоне ни одной гонки не провела Наталья Терентьева. Абсолютный и неприкасаемый лидер российских женских лыж пока поправляет пошатнувшееся здоровье. Болельщики строят разные домыслы, отправляют Наталью в декрет, но такие предположения возникают постоянно вокруг любых публичных персон.

Факт в том, что Терентьева пока не выступает. Захочет – сама назовёт причины. В её отсутствие новым лидером наших лыж стала Вероника Степанова, которую Егор Сорин превращает в универсального солдата. Олимпийская чемпионка первую часть сезона провела сильнейшим образом, выиграв семь гонок.

Фантастический результат, на самом деле. Особенно если учесть, что ни в одной их тех гонок, в которых Вероника добежала до финиша, она не опускалась ниже второго места. В очной борьбе её смогли обыграть только две спортсменки – Анастасия Кулешова и Алёна Баранова.

Кулешова в начале сезона выглядела средне по своим высоким меркам, в Вершине Тёи и Тюмени только разгонялась, а в Кирово-Чепецке уже предстала той лыжницей, которая брала бронзу на Олимпийских играх и чемпионатах мира и занимала призовые места на этапах Кубка мира.

Анастасия прямо сейчас выглядит единственной конкуренткой Вероники в дистанционных гонках. В спринте со Степановой могут поспорить Анастасия Фалеева и Алёна Баранова. Но в универсализме – пока никто.

Вероника Степанова Фото: РИА Новости

Как выступают совсем молодые? Просто отлично!

Появились ли в этом сезоне новые имена в российских лыжах? Да, появились. И не в последнюю очередь благодаря тому, что юные спортсмены выступают вместе с признанными лидерами.

Строго говоря, об Алине Пеклецовой и Екатерине Никитиной как о потенциальных звёздах заговорили ещё в концовке прошлого сезона, когда обе сумели стать призёрами взрослого чемпионата России: Алина в личной гонке, Екатерина – в эстафете. Ну а те, кто плотно интересуется лыжами, знали про этих девушек и раньше.

Но с начала нынешнего сезона обе регулярно выступают на этапах Кубка России и показывают высокие результаты, Пеклецова так вообще несколько раз в призы забежала.

Обращает на себя внимание и Елизавета Маслакова, которую не брали в юниорскую сборную, но которая своим старанием, упорством и результатами пробилась в молодёжную команду к Андрею Нутрихину. Она тоже стала призёром этапа Кубка России.

У ребят совсем новых имён не появилось. Савелий Коростелёв уже в прошлом сезоне блистал на взрослом уровне, а Егор Митрошин выигрывал юниорскую «Марчалонгу» и тараном пробивал себе дорогу среди сверстников. Вновь показывает высокие результаты трёхкратный чемпион мира среди юниоров Александр Ившин, который, кажется, начинает переваривать нагрузки в группе Олега Перевозчикова.

Но парням пробиться сложнее. Просто посмотрите на возраст тех, кто в основном составе сборной – 25-28 лет. Пора самого расцвета. Тот же Большунов всего на шесть лет старше Коростелёва.

Как сборная России выступала бы на Кубке мира?

Конечно, интересно представить, как сборная России выступала бы на Кубке мира, будь такая возможность.

Слушайте, всё было бы как и прежде. В мужском Кубке мира Большунов по-прежнему пугал бы норвежцев, которые пытались бы справиться с Сан Санычем толпой (чушпаны против пацана), а остальные наши ребята время от времени забегали бы в призы. Ну так, если на сборную Норвегии посмотреть, разве там не то же самое? Лидер Клебо и все остальные.

У женщин Степанова наверняка боролась бы за призы в профильных гонках, Кулешова постоянно была бы высоко, не выпадая из топ-10, а Пеклецова, если бы её взяли на коньковые разделки, навела бы шороху, и сравнения с Терезе Йохауг были бы не только в российских СМИ, но и в зарубежных.

Но подготовка к Кубку мира была бы иной, мотивация – тоже. Принижать возможности сборной России точно не стоит. Всё равно потом все вспоминают Олимпиады и чемпионаты мира. А как наши выступили в Пекине-2022, все прекрасно знают.