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Кубок России по лыжам — 2023/2024, Казань, 14 января, итоги скиатлона, выдающиеся победы Большунова и Пантриной

Огонь-гонки! 18-летняя лыжница сборной России затмила даже Большунова, хоть и не выиграла
Андрей Шитихин
Кубок России по лыжам — 2023/2024
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Алина Пеклецова отыграла отставание в 30 секунд, а трёхкратный олимпийский чемпион повторил ускорение с ЧМ-2021.

Пятый этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 в Казани завершился красивейшими скиатлонами, причём женская гонка затмила мужскую по драматизму и напряжению. А победителями на горный сбор перед Спартакиадой из Казани поедут Елизавета Пантрина и Александр Большунов.

В женской гонке огонь начал разгораться чуть ли не с первых метров дистанции. 18-летняя Алина Пеклецова, которая практически в каждом старте на взрослом уровне выигрывает медали, отправилась на свой первый в жизни скиатлон. В Казани, поскольку туда не смог приехать тренер юниорской сборной Артемий Гельманов, шефство над Пеклецовой взял Юрий Бородавко.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
14 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
57:03.4
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+0.1
3
Алина Пеклецова
Архангельская - Вологодская
+0.5

На первом же спуске она упала, словив уже в начале классической части дистанции отставание в 26 секунд. «На достаточно крутом повороте я на скорости вылетела. Что тут скажешь – упала, да ещё и завал устроила. Я подумала, что поеду в свою силу – если получится догнать, то получится», — призналась Алина уже после финиша.

После этого падения началась гонка Пеклецовой за пелотоном. Юная звезда российской команды сделала максимум того, что могла сделать на классике, да ещё и на гораздо более жёстких коньковых ботинках (ботинок для скиатлона у неё просто нет). Но после переобувания на коньковые лыжи её отставание составило более 30 секунд. За один круг (3,3 км) Пеклецова это отставание ликвидировала, настигла лидирующую группу и не останавливаясь попыталась разорвать пелотон. Это ей удалось.

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В итоге к последнему кругу в группе лидеров осталось лишь четыре спортсменки – Пеклецова, Анастасия Кулешова – победительница предыдущего скиатлона в Кирово-Чепецке, Елизавета Пантрина и Евгения Крупицкая. В какой-то момент казалось, что отвалилась Пантрина, которая на подъёме словила небольшой просвет. Да и Крупицкая начала отставать от Пеклецовой и Кулешовой. Но перед поворотом на финишную прямую они вновь собрались вместе.

Елизавета Пантрина

Елизавета Пантрина

Фото: РИА Новости

В острейшей борьбе Елизавета Пантрина, отставая от Анастасии Кулешовой, сумела настичь соперницу и выбросить ногу вперёд, после чего упала на снег и не смогла подняться. Показалось, что Кулешова пропустила этот момент, поскольку самой Анастасии разножка не очень удалась. А Пеклецова, которая разогнала гонку, в финишной разборке стала третьей. Евгения Крупицкая в очередной раз финишировала четвёртой.

Лидер общего зачёта Вероника Степанова, к сожалению, пропустила и классический спринт, и скиатлон. По словам спортсменки, это её совместное решение с тренером Егором Сориным.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
14 января 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
47:48.1
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+3.3
3
Артём Мальцев
Тюменская - Нижегородская
+4.1

Мужская гонка получилась красивой, но не столь драматичной. Хотя и там были падения и поломки палок – Савелий Коростелёв больше километра ехал со сломанным инвентарём. Сильнейшие бежали все вместе до последнего круга, когда Александр Большунов ускорился на последнем подъёме, повторив своё уже легендарное ускорение со скиатлона на ЧМ-2021. Тогда за ним не смогли угнаться норвежцы, сейчас – россияне. И вроде бы среагировали вовремя, но скорость Большунова в этот подъём была просто бешеной.

Для Сан Саныча эта победа стала 15-й в нынешнем розыгрыше Кубка России. Он выиграл вообще все проведённые гонки.

Большунова не остановили ни соперники, ни круг-серпантин:
«Как, он уже у меня на пятках?» Большунов разгромил соперников на круге-серпантине
«Как, он уже у меня на пятках?» Большунов разгромил соперников на круге-серпантине

Вторым стал Савелий Коростелёв. 20-летний лыжник признался, что пытался пасти Большунова, но в решающий момент всё равно упустил. Но серебро уверенно удержал. А в битве за третье место Артём Мальцев опередил Илью Порошкина.

Кубок России уходит на небольшую паузу. Следующий этап состоится за неделю до старта Спартакиады в Тюмени. А лыжная сборная России в полном составе отправится на горный сбор в Цахкадзор.

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