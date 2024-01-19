На лыжном Кубке мира грохнула сенсация. Клебо вернулся после болезни и жёстко проиграл

Норвежец Йоханнес Клебо за всю свою карьеру на Кубке мира лишь четыре раза не попадал в финал в спринтерских гонках. Он мог не выиграть, но в финалах участвовал практически постоянно. Последний раз финал спринта без Клебо случился 30 ноября 2018 года в Лиллехаммере, когда он стал 11-м.

И вот на этапе Кубка мира – 2023/2024 в Оберхофе Клебо, который не упал, не поскользнулся, не сломал палку, не пропустил рывок соперников, не смог выйти в финал.

Йоханнес, ни шатко ни валко начавший сезон, набрал потрясающую форму к «Тур де Ски», но пропустил многодневку из-за гриппа. Но довольно быстро приступил к тренировкам и подготовился к этапу Кубка мира в Оберхофе, который больше известен своим биатлонным этапом и дрянной погодой.

На этот раз со снегом в Оберхофе было всё хорошо, а с состоянием Клебо – не очень. Йоханнес стал вторым в квалификации своего любимого классического спринта, уступив лидеру Кубка мира Харальду Амундсену. Однако так уже не раз бывало, что лучший спринтер мира не выигрывал квалификацию, но в забегах на выбывание ему равных не было.

Эрик Вальнес Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Вот только на немецком снегу у Клебо не получилось привычно выиграть. Он прошёл четвертьфинал, но в полуфинале, не проиграв тактически, не пропустив никого из соперников на подъёме, Клебо не смог выдать своё фирменное ускорение на финишной прямой. А того, что он выдал, не хватило для попадания в финал.

Быстрее Клебо оказались его соотечественники Ансгар Эвенсен и Эрик Вальнес. Но если Вальнес обыгрывал Йоханнеса и в финалах спринта, то 23-летний Эвенсен, едва прошедший квалификацию, выступил просто сенсационно сильно. Опередить на финишной прямой Клебо, начав ускорение вместе с ним, это очень сильно.

Клебо финишировал третьим, но даже лаки-лузером не прошёл в финал, так как второй полуфинал оказался быстрее. И состоялся финал спринта без Клебо, чего не бывало пять с лишним лет. В решающем забеге Вальнес был сильнее Эвенсена на последней прямой, а Эвен Нортуг, младший брат легендарного Петтера, сделал пьедестал чисто норвежским. У женщин в топ-3 попали три шведки – Линн Сван, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг.

Кубок мира в Оберхофе продолжится классическими масс-стартами на 20 км.