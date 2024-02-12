«Эмоций не осталось». Кулешова обыграла Степанову в мощной гонке на Спартакиаде

В коньковых гонках с раздельного старта на 10 км на Спартакиаде-2024 в Тюмени победы одержали Александр Большунов и Анастасия Кулешова. Но какими разными получились эти победы. Кулешова вырвала золото из рук главного фаворита Вероники Степановой, а Большунов уже к середине дистанции обеспечил себе комфортное преимущество, а далее бежал тем же темпом, что и другие призёры.

Битва в женской гонке оказалась просто нереально крутой. Безоговорочным фаворитом была Вероника Степанова, для которой коньковая «десятка» – профильная гонка. И она обыграла в привычном для себя стиле всех. Кроме одной лыжницы. Анастасия Кулешова вышла на старт побеждать и с самого начала «закусилась» с Вероникой.

Долгое время борьба была очень близкой, но заключительную часть дистанции Анастасия прошла феноменально. Грамотная раскладка – её сильная сторона. Она всегда отличалась умением пройти вторую половину любой гонки очень мощно. Однако сейчас Кулешова и начала здорово. А на финише привезла Веронике восемь секунд.

«Очень-очень приятное чувство внутри. Наконец-то получилось выиграть золото на Спартакиаде. Ещё и выиграть у Вероники приятно как для спортсмена, всё-таки у неё была серия побед. Я на каждую гонку выхожу с настроем выигрывать. И сейчас была такая же задача. Правда, я делала упор на скиатлон. Я люблю его, поэтому ставила на него. От разделки были не такие ожидания, поэтому такой результат для меня относительное удивление», — сказала чемпионка перед награждением.

А у её родного брата и тренера Петра Седова после гонки не осталось ни сил, ни эмоций – так он переживал за сестру.

«Эмоций нет, я всё оставил там, на дистанции. Была напряженная борьба, постоянные качели: Настя то выигрывала, то проигрывала, то снова начинала выигрывать. До самого конца девочки держали в напряжении. Я полностью выжат.

Я уже говорил, что в работе с Настей моя главная задача – не испортить то, что вложили в неё до этого: отец, который вырастил её, тренеры, которые вели подготовку, в том числе в сборной России, Маркус Крамер. Вклад отца тут очень большой», — признался Седов-младший.

Третье место заняла Мария Истомина, а в шестёрку сильнейших попали также Лидия Горбунова, Татьяна Сорина и юная Алина Пеклецова.

У мужчин с победителем всё было как обычно в текущем сезоне. Александр Большунов уже к середине дистанции создал комфортный задел, а на второй контролировал ситуацию. Нет сомнений: понадобилось бы прибавить – прибавил бы.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Второе место занял Денис Спицов. И это его первая награда в нынешнем сезоне. На главном старте. После массы проблем, из-за которых он никак не мог выйти на привычно высокий уровень. Оказалось, летом его дважды кусали клещи, а он не стал делать анализы.

«Меня дважды кусал клещ, я болел постоянно, почти каждые две недели. Клещи меня любят, стабильно каждый год кусают. В этот раз я халатно к этому отнёсся: не сдавал клеща на анализ, не пил сам антибиотики. А оказалось, что у меня был положительный тест на боррелиоз. Сам накосячил и запустил всё. Рад, что удалось за счёт горного сбора вернуться на прежний уровень и подняться на пьедестал», — отметил Денис.

Третьим стал Савелий Коростелёв, уступивший Спицову чуть больше трёх секунд. После форс-мажоров, которые случились с ним в спринте и на скиатлоне (выбивали палку и дважды ломали), в разделке он собрался и выдал всё, что у него есть. Планировал быть ближе к Большунову, но бронзе тоже очень рад.

13 февраля в лыжных гонках на Спартакиаде выходного не будет. На этот день с 15 февраля перенесли классические эстафеты. Вот там тоже будет крутая заруба.