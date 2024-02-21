«Упрёков с его стороны не было». Интервью с лыжником, который подвёл Большунова в эстафете

Александр Большунов на Спартакиаде-2024 в Тюмени завоевал пять золотых медалей. Ему не удалось выиграть золото (и вообще забежать в призы) только в классической эстафете. Бежавший на третьем этапе за команду Архангельской области Дмитрий Горошников уступил на своём этапе более трёх минут, после чего для команды Большунова всё было закончено.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Дмитрий откровенно рассказал о том, что произошло в той злополучной эстафете, почему он проиграл так много и как он вообще попал в лыжные гонки, занимаясь боевым искусством.

«Все на Большунова смотрят, но никого и близко нет»

— Дмитрий, давай проясним ситуацию по эстафете. После того как ты сказал, что бегаешь на одной паре, я спросил у Савелия Коростелёва – поделился бы лыжами? Он ответил, что точно пошёл бы к сервису для решения вопроса. Почему не спросил лыжи? И почему не сказали с Алексеем Шемякиным, что болеете?

— Мы же все максималисты, стараемся выходить на каждый старт и показывать результат. За неделю перед эстафетой я болел, но у меня такой организм, что от гонки к гонке я набираю обороты. Коньковая десятка, которая состоялась перед эстафетой, была просто просмотровой для меня – в каком я состоянии, а от этого отталкиваться. Я думал, что простартуюсь в разделке, а в эстафете результат будет лучше. Тем более десятку я по движениям бежал довольно раскрепощённо. Рассчитывал, что продышусь, разбегусь, и всё будет хорошо.

— Но этого не произошло. Результат в эстафете был ещё хуже.

— Тут всё наложилось. И недельная болезнь, и психология. Я же настраивался на эстафету, переживал. Наверное, я «перегорел». Сразу после старта меня сковало, и всё. Меня впервые в жизни так рубануло, чтобы я больше трёх минут на такой короткой дистанции проиграл. В декабре здесь же в Тюмени я всего полторы минуты Большунову проиграл. А тут такое катастрофическое отставание.

— В какой степени тебя подвели лыжи?

— Я рассчитывал на свою боевую пару. Она на холод, но бегаю на ней и в тепло. Так получается, что она выкатывает в разных условиях, потому я и сказал, что бегу на одной паре. И в целом лыжи неплохо работали. Но пошёл этот злосчастный свежий снег, и он внёс корректировки. Конечно, нужно иметь пару лыж на свежий снег, но у меня такой нет. Есть на тепло, на средний минус и холодная, которая катит всегда, кроме свежего снега.

— Может, стоило спросить лыжи у Большунова, Коростелёва?

— Да я же откатывал свою пару и был в ней уверен на 100%. А снег пошёл буквально за пять минут до моего этапа. За это время уже невозможно что-то решить. Да и не были они основным фактором в таком выступлении.

— Ты лыжи сам готовил?

— Нет-нет. У нас есть прекрасные тренеры Сидоров Владислав Владимирович и Николай Крючков – всё делали они. К подготовке лыж вопросов нет. Но не было нужной пары.

— Что тебе сказали после гонки ребята и ты им?

— Я извинился, а парни сказали, чтобы я не расстраивался, и пообещали отыграться на чемпионате России в Малиновке, посмеялись над тем, что я фору соперникам дал, пусть радуются. Ни одного упрёка с их стороны не было. Да и Саня Большунов в нормальном настроении был, улыбался.

Дмитрий Горошников Фото: из личного архива Дмитрия Горошникова

— Как тебе его победная серия?

— Она ещё продолжается. Я думаю, он без проблем выиграет все личные гонки в этом сезоне. Саша – отличный мотиватор для всех нас. Пример того, как нужно относиться к своему делу. Все на него смотрят, стараются делать так же, но никого и близко нет. Кроме Сергея Устюгова – вот он реально очень талантливый парень, очень! Надеюсь, он поборется с Большуновым на ЧР-2024 в Малиновке. Их борьба стала украшением прошлого сезона.

— Не факт, что ты попадёшь в состав эстафеты на ЧР-2024.

— Не факт, но я буду готовиться изо всех сил.

— Долго отходил от эстафеты на Спартакиаде?

— Постарался забыть её сразу. Вечером в тот же день поговорили с Александром Легковым и Артёмом Мальцевым, они мне рассказали, что на какой-то эстафете и Женя Дементьев точно так же провалился, ему стало плохо. Со всеми бывает, это спорт. Зачем себя накручивать? Это может привести к тому, что ты навсегда останешься в этой гонке. Нужно отпустить ситуацию и начинать работать с чистого листа.

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— А сколько у тебя вообще пар лыж?

— Четыре.

— Тебе их выдают? Алексей Шемякин, который тоже выступает за СШОР «Поморье», говорил – то, что выдают, приходится продавать и вкладываться в покупку более качественного инвентаря.

— Да, я тоже покупаю лыжи. Перед началом сезона купил три пары лыж по 80 тысяч рублей.

— Жена или девушка что на это сказали? Не домой деньги, а в буквальном смысле на снег.

— Я пока не женат, так что мне в этом отношении проще, наверное. Что заработал, то и потратил на себя.

— Лыжные гонки – твой единственный источник заработка?

— Пока да. Выступаю за Архангельскую область и параллельным зачётом за родную Кировскую область.

Дмитрий Горошников (слева) Фото: из личного архива Дмитрия Горошникова

«Евгений Дементьев был моим мотиватором»

— Не обидело, что многие писали – «неизвестный лыжник подвёл Большунова»?

— Прикольно просто читать такое. У меня огромная фан-группа, как минимум половина Москвы (улыбается). Мне друзья писали – в каком нафиг смысле неизвестный? Учите матчасть (смеётся). На моём месте мог оказаться любой, и о нём писали бы точно так же. Просто я оказался в одной команде со звёздами, а бежал бы за Кировскую область, никто бы и слова не сказал насчёт отставания.

— Как ты вообще в лыжи пришёл? Я посмотрел твой профиль на сайте статистики ФЛГР – до 17 лет ты не бегал гонки.

— Так и есть. Я начал заниматься лыжными гонками в 17 лет. До этого мне больше нравились горные лыжи, специализировался на слаломе. Было в моей жизни и боевое направление ушу. Но больше – лёгкая атлетика. Дистанцию 3000 м, на которой у лыжников всегда проходят контрольные тренировки, бегал быстрее 8.30. А беговые лыжи были на уроках физкультуры в моём родном Нолинске, так и завлекло. Стал заниматься у Калугиной Елены Викторовны и Русских Александра Сергеевича. Ну и огромную роль сыграла победа Евгения Дементьева на Олимпиаде в Турине на скиатлоне, когда он рычал там на коленях после финиша. Он стал для меня настоящим мотиватором.

— Ты с ним лично знаком?

— Конечно. Мы ездили с ним в составе сборной России на этапы Кубка мира по лыжероллерам, жили вместе. Тогда я ему и сказал, что глядя на него стал лыжами заниматься. Благодаря лыжероллерам я и в Архангельской области оказался. Пересеклись с ребятами в Ханты-Мансийске, и Светлана Николаева спросила, не рассматриваю ли я вариант бегать параллельным зачётом за два региона. Я переговорил со своим тренером, а она поспособствовала тому, что я с 2021 года за Архангельскую область выступаю.

«Дедовщины избежал — сказал, что занимался боевым ушу»

— Кстати, у тебя в системе статистики есть значительный пробел в соревнованиях. Ты уходил из лыж?

— Да, на срочную службу в армию. Только-только начал разбегаться и ушёл на службу. Меня забрали со второго курса Вологодского института права и экономики, он считается военизированным. Отсрочки у меня уже не было, поскольку после школы я сначала в техникуме в Нолинске отучился на программиста. Я служил в инженерных войсках в разведывательном взводе сапёром в 2014-2015 годах.

— С дедовщиной столкнулся?

— Я в институте был на сборах, так что всё это прошёл на курсе молодого бойца. Но я просто сказал, что занимался боевым ушу, ко мне никто не подходил (улыбается).

— А дальше?

— Дальше с 2015 по 2017 год остался там же служить по контракту, но уже не сапёром, а инструктором по физической подготовке. Это уже своё, родное. У меня напарником был мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Дмитрий Онуфриенко, он в своё время с Юрием Борзаковским зарубался. Он очень многому меня научил.

Дмитрий Горошников (справа) Фото: из личного архива Дмитрия Горошникова

— Ты был строгим инструктором?

— Надеюсь, что нет. Не было такого, чтобы мои подчинённые опаздывали на зарядку, занятия в зале или кросс. Ну и я учитывал особенности ребят, никогда на кроссе не бежал высоким темпом, чтобы никто не отставал.

— Судя по статистике, тебе и в соревнованиях удавалось участвовать.

— Да, пока я служил по контракту, доучивался заочно в вузе, выезжал на вкатку и соревнования во время отпуска. Однажды на каких-то местных соревнованиях мы бежали эстафету, и я на своём этапе Петю Седова опередил. Тогда для меня прозвучал звоночек, что нужно продолжать заниматься лыжными гонками. Я и продолжил.

— А как удавалось тренироваться в армии?

— Ну я же служил по контракту, соответственно, вечером часов с 20 мог заниматься. Вот я по три часа и занимался. Хуже всего было осенью, так как приходилось на роллерах выезжать на дороги общего пользования, а ситуации разные были. Минимум трижды меня чуть не сбили, а однажды я даже почувствовал, что машина меня задела, но по касательной. Ребята остановились, выскочили – ты как, цел? Как ты вообще тут оказался, мы тебя не видели. Хотя у меня была светоотражающая одежда. Так и тренировался. Очень много времени на роллерах проводил. Велосипед, тренажёрный зал, благо в армии турников и брусьев много (улыбается). Так что, когда отработал контракт и решил вернуться, лыжероллерные соревнования очень хорошо бегал. Сразу стал показывать результаты и получил приглашение в сборную России для выступления на летнем Кубке мира.

— Сколько времени ты ещё отводишь себе в лыжах?

— Я ещё побегаю (улыбается). Силы есть.