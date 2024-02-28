Соловьёв: если бы Россия выступала на Кубке мира, в топ-8 были бы 7 норвежцев и Большунов

Комментатор Всеволод Соловьёв заявил, что лыжный Кубок мира продолжает быть интересным без участия российских спортсменов.

«Категорически не согласен с тем, что лыжный Кубок мира без россиян стал скучным. Да, в этом сезоне почти все гонки у мужчин выиграли норвежцы, но это разные норвежцы! В первых восьми гонках было семь разных победителей. Плюс выигрывали французы, на пьедестале стояли чех, австриец… Разнообразие присутствует. Если бы наши выступали, на мой взгляд, кардинально бы ничего не изменилось. Ну, были бы в топ-8 семь норвежцев и Большунов. Саша тоже на европейском быстром снегу всё подряд бы не выигрывал», — сказал Соловьёв в интервью Sports.ru.

Напомним, 27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России.