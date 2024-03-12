Талантливый норвежский лыжник порвал со сборной и перешёл в Бразилию. Такого ещё не было!

Один из лучших горнолыжников мира 23-летний Лукас Бротен в октябре 2023 года со слезами на глазах завершил спортивную карьеру. Но уже спустя пять месяцев феерично и с размахом заявил о возвращении.

А не была ли это спланированная акция с актёрской игрой?

«Я возвращаюсь ради Бразилии»

В конце октября 2023 года мир горных лыж потрясла новость, что подающий огромные надежды норвежский лыжник Лукас Бротен завершил карьеру. Парень созвал пресс-конференцию и объявил, что больше не получает удовольствия от любимого вида спорта. Он устал от долгого и изнуряющего конфликта с лыжной федерацией Норвегии насчёт маркетинговых прав.

В австрийском Зёльдене Бротен выиграл свой первый этап Кубка мира, там же закончил со спортом, а в марте 2024 года ровно в том же месте устроил тщательно спродюсированное «Ред Булл» шоу.

Во время очередной созванной пресс-конференции представители СМИ собрались в аэропорту Зёльдена в ангаре Red Bull в окружении самолётов, вертолётов и болидов Формулы-1. Главная звезда вечера появилась феерично.

Лукас вышел из спонсорского самолёта, на его голове красовалась шапка с двумя быками, а ярко-зелёный кардиган ещё до начала общения подтверждал все слухи. Бротен больше не намерен представлять главную лыжную нацию мира. Парень сделал свой выбор: теперь он – бразильский горнолыжник.

И даже свою речь он начал на португальском.

«Мы собрались здесь сегодня, потому что я возвращаюсь к горным лыжам и собираюсь сделать это ради страны, которая заставила меня полюбить этот вид спорта – Бразилии. Я хочу показать, что всё возможно. Я оптимистичен, увлечён и горжусь тем, что буду представлять Бразилию на чемпионате мира, Олимпийских играх и Кубке мира. Танцевать можно только тогда, когда ты свободен. Пришло время вернуть танец домой и быть тем, кто я есть».

Лукас Бротен Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Такой переход стал возможным в связи с тем, что у Лукаса всегда было двойное гражданство. Его отец – норвежец, а мать – бразильянка. Даже полное имя атлета намекает на его корни – Лукас Пиньейра Бротен.

Не все поверили в искренность Бротена. Многие посчитали такой ход спланированной акцией. Сам же спортсмен уверяет, что завершал карьеру, не думая о возможном переходе и возвращении в спорт.

«Я долго шёл к решению уйти из спорта, который люблю больше всего. Тогда возвращение казалось очень далёким, но все знают, что я наполовину бразилец. Все знали, что такая возможность существовала. Но это не было частью решения уйти. В то время не думал, что вернусь в спорт.

Я так благодарен за всю поддержку, которую получил от своей семьи. Надеюсь, что как можно больше людей и дальше будут поддерживать меня как личность, а не только из-за флага», – объяснил Бротен.

При этом он исключает возможность возвращения в сборную Норвегии.

«Желаю быть лучшим в мире»

Представлять Бразилию парень сможет только со следующего сезона. Дело в том, что заявление о смене страны на следующий лицензионный год принимается только весной до 1 мая. Бротену ещё повезло, что погрязшая в бюрократии и непоколебимая норвежская федерация всё же одобрила передачу его лицензии. Это значит, что Лукас сохраняет свои баллы FIS, которые дают лучшие условия на соревнованиях. Чем выше рейтинг спортсмена, тем лучше его стартовый номер.

Что же касается маркетинговых прав, то Бразилия, заполучившая горнолыжника такого высочайшего уровня, готова идти на всё. Лукас рад, что теперь у него есть возможность самовыражаться и зарабатывать так, как ему захочется. Подобное было просто невозможно в Норвегии.

«Бразильская федерация предоставила мне большую свободу. Самое главное, что я могу работать и сотрудничать с людьми, которые разделяют моё видение создания чего-то, чего раньше не было, чего вы раньше не видели. Я хочу путешествовать по миру и получать удовольствие от катания на лыжах.

Лукас Бротен Фото: Alain Grosclaude/Getty Images

Я просыпаюсь каждый день с желанием быть лучшим в мире. Я бы не вернулся в спорт, если бы не мечтал об этом. Хочу стабилизироваться и оказаться в положении, когда смогу бороться за подиумы и победы как можно быстрее», – вдохновлён новым витком карьеры Бротен.

Потеря для Норвегии

В Бразилии предвкушают появление Лукаса Бротена в сборной и надеются, что популярность горнолыжного спорта в стране вырастет в разы.

«Это воплощение мечты и прекрасная возможность добиться большего. Я им очень восхищаюсь, и у меня даже есть селфи с Олимпийских игр в Пекине, когда он ещё выступал за сборную Норвегии», – радуется переходу Валентино Капути, будущий товарищ Бротена по сборной Бразилии.

«Лучшая новость за всю историю нашего вида спорта! Это приведёт только к положительным моментам. И для него, и, по крайней мере, для федерации», – восхищается бразильская лыжница Бруна Моура.

В это же время в Норвегии всё не так радужно.

Петтер Нортуг считает, что потеря Бротена – «большое поражение для норвежской лыжной федерации». Уле-Эйнар Бьорндален пошёл дальше, назвав способы работы руководства «паршивым управлением».

«Мы рады, что Лукас вернулся на лыжи. Мы бы хотели, чтобы он представлял Норвегию, но уважаем то, что он сделал выбор выступать за Бразилию. По запросу мы вернули Лукасу лицензию FIS. С нетерпением ждём возможности сразиться с ним на склонах зимой», – говорит спортивный директор по горным лыжам Клаус Йохан Ристе.

Лукас же грустит только по одному поводу. Он надеется, что переезд не повредит его личным отношениям с норвежскими спортсменами.

«Что больше всего ранит и что является настоящим минусом, так это то, что я жертвую отношениями с моими товарищами по команде. Но я решил пожертвовать ими ради этой прекрасной возможности. У меня есть только одна цель и одно желание: начать эту главу, оставаясь такими же хорошими друзьями, как и раньше», – делится переживаниями Бротен.

Лучший друг новоиспечённого бразильца Атле Макграт признавался, что плакал, когда Лукас завершил карьеру. Теперь же он отмечает, что Бротен «больше никогда» не сможет тренироваться с норвежцами.

«Отличная новость, что он возвращается. Жаль, что ради другой страны. Он отказывается от культуры норвежских атакующих викингов. Когда он завершал карьеру, то сказал, что самым трудным для него было сказать прощай и уйти из команды, частью которой он был. Теперь, когда он едет в Бразилию, то как бы выбирает спорт, а не культуру и дружбу, которые у нас были. Но я понимаю, почему так происходит. Но вот что обидно: теперь мы не можем быть партнерами по тренировкам, как раньше, и он не сможет быть частью группы и истории, которую мы пишем».

«Я рад, что он снова хочет кататься на лыжах. Для меня на самом деле не имеет значения, выступает он за Бразилию или Норвегию. Я думаю, приятно, что он увлечён тем, ради чего тренировался всю свою жизнь. Я хотел бы поприветствовать его возвращение. С нетерпением жду встречи с ним снова. Он один из лучших в гигантском слаломе», – говорит соратник Бротена по борьбе с норвежской федерацией Александер Омодт Кильде.

Завершение и возобновление карьеры Лукаса Бротена – эпичная картина со счастливой развязкой. Если подобный сценарий всё же спродюсирован спонсором атлета – компанией Red Bull, то их пиарщикам можно громко поаплодировать. Бротен не только в очередной раз доказал несостоятельность лыжной федерации Норвегии, но и стал одной из главных мировых звёзд. А уж в Бразилии он практически полубог. Парня уже сейчас сравнивают с великими бразильскими футболистами и оказывают максимальную поддержку в новой стране. Осталось лишь оправдать надежды болельщиков.