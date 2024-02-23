Норвегия, Швеция и другие лыжные державы хотят создать свою Суперлигу. А Россию возьмут?

В международных лыжах снова бушуют бури. Несколько федераций ведущих стран пошли на открытый конфликт с Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) и планируют создать отдельную Суперлигу. Если это случится, то лыжный мир ждёт настоящий переворот.

А, может, в нём будет место для России?

«Мы должны принять меры»

Всё дело в том, что Норвегия и ещё семь стран не согласны с новыми правилами международной федерации лыжного спорта. Они не разделяют взглядов FIS на их методы управления. Но главным образом национальные федерации бунтуют из-за телевизионных и маркетинговых прав.

FIS хочет стать единоличным владельцем ТВ-прав на показ лыжных гонок, отказавшись от распределения между федерациями. То есть там, где Норвегия и другие федерации ранее продавали свои права самостоятельно, FIS теперь хочет централизовать права и продавать их от имени всех стран.

«Мы можем вкладывать больше денег в разные форматы, если сами будем распоряжаться правами. Также можем платить нашим спортсменам больше призовых. Наши лучшие спортсмены зарабатывают за год столько же, сколько Джокович или Федерер за неделю — мы должны исправить этот дисбаланс. Это ужасно», — заявлял глава FIS Йохан Элиаш ещё в октябре 2022 года.

Теперь это не просто слова. Элиаш хочет, чтобы федерации немедленно подписали соглашение и отдали ключевые решения на откуп FIS.

Ультиматум для президента FIS

Впрочем, когда идея о централизации только была озвучена, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария создали коалицию под кодовым названием «Снежинка». За полтора года они разработали собственный план борьбы с неприемлемой для них идеей FIS и поставили ультиматум Элиашу. Если руководство не откажется от своих планов, то эти восемь стран начнут проводить Суперлигу вне системы FIS, с собственным графиком соревнований и телетрансляциями.

«Снежинка» не раз пыталась обсудить этот вопрос с руководством, но безуспешно. После ультиматума встреча наконец состоялась.

«Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения с FIS. Это то, над чем мы работаем», – заявила генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Швеции Пернилла Бонде. – Выход наших национальных федераций не является целью. Целью с самого начала было сесть за стол переговоров с FIS и найти решение, которое может быть реализовано совместно».

По сути, национальные федерации лыжных держав даже согласны на централизацию прав, но не таким образом, как предлагает FIS.

«Действия восьми очень важных членов, безусловно, являются угрозой, к которой Элиаш и руководство FIS должны отнестись серьёзно. Это дискуссия о фундаментальном выборе для будущего FIS,. Страны «Снежинки» в настоящее время могут жить без FIS лучше, чем FIS может жить без них. Йохан Элиаш знает это», — заметил спортивный комментатор NRK Ян Петтер Сальдведт.

«Мне это не по душе»

В России на конфликт между FIS и национальными федерациями отреагировали неоднозначно. Например, старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко поддерживает изменения.

«Здесь очень трудно говорить. Надо чётко понимать, что они хотят: будет ли это коммерческой структурой, будет ли у этих стран возможность выступать на чемпионатах мира. По одной вывеске тяжело что-то сказать. Но важно, что их не устраивает в FIS. Важно знать, кто будет финансировать, какой регламент соревнований могут предложить. Это непростой вопрос.

Думаю, у самих этих стран всё это только в планах, а чётких пониманий, как всё будет происходить, пока нет. Но нужно приветствовать всё новое. Вполне возможно, что это будет новым коммерческим проектом, который будет приносить хорошие деньги спортсменам и самой организации».

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что это уже не первая попытка создания отдельной лиги в лыжном мире.

«Во-первых, судя по перечисленным странам, Россию там особо не ждут. Во-вторых, такие идеи уже были, и ничем они не увенчались. FIS – это машина. Если создадут такие соревнования, то я только за. В том плане, что пусть сильные страны развиваются. Уже был такой проект, но он умер — это было давно, лет семь назад. И ничего не случилось. Сейчас ещё одна попытка. Всегда интересно смотреть, что они там планируют».

А президент ФЛГР Елена Вяльбе была непреклонна:

«Ничего не знаю. Ничего не думаю. Мы работаем под эгидой FIS. Считаю, что это всё какая-то диверсия. Не понимаю, что это за идея. Я не общаюсь с этими странами. Мне это не по душе», – заявила Вяльбе.

Может, Россию возьмут в Суперлигу?

Если дело дойдёт до крайности и ведущие лыжные державы вдруг выйдут из состава FIS, то это, конечно, может повлиять и на положение российских лыжников с точки зрения участия в мировых стартах.

Во-первых, FIS может стать сговорчивее, чтобы привлечь под свои знамёна хоть каких-то звёзд, а не проводить первенство водокачки.

Во-вторых, Суперлига – это уже не FIS. Старые ограничения там не действуют, а новых по отношению к россиянам может и не возникнуть. Хотя говорить, что наших лыжников сразу же вернут – наивно. Политические трудности, проблемы с получением документов и логистикой остаются. Да и опять же – если бы россиян хотели включить в новый коммерческий проект, то с нами бы уже вели переговоры. Но пока, как можно понять, этого не происходит.

Впрочем, несмотря на все трудности FIS последних лет, ощущения, что в лыжных видах спорта назревает масштабная революция, пока нет.

Поделят деньги и договорятся. Всё останется по-старому.

Как бы то ни было, международной федерации лыжного спорта придётся согласиться с условиями оппонентов. Если страны создадут отдельную Суперлигу, FIS потеряет основных лидеров соревнований и существенную часть болельщиков и зрителей.