У Йоханнеса Клебо есть последний шанс выиграть Кубок мира. Но ему нужно настоящее чудо!

До завершения Кубка мира по лыжным гонкам остался лишь один день, но у мужчин продолжается ожесточённая борьба за Большой хрустальный глобус. Лучший лыжник планеты Йоханнес Клебо впервые за время отсутствия россиянина Александра Большунова столкнулся с конкуренцией.

Каковы шансы норвежца вырвать «Большой хрустальный глобус» у соотечественника Харальда Амундсена?

«Йоханнеса всегда будут считать лучшим»

В воскресенье, 17 марта, в шведском Фалуне лучшие лыжники мира пробегут 20-километровый масс-старт свободным стилем и решат судьбу Большого хрустального глобуса.

В прошлом сезоне трофей досрочно и без какой-либо интриги достался Йоханнесу Клебо. Но эта зима далась норвежцу намного труднее: из-за болезней он пропустил сначала этап в Елливаре, а после – многодневку «Тур де Ски». Именно тогда в лидеры общего зачёта вырвался его 25-летний соотечественник Харальд Амундсен.

Серьёзная погоня за Амундсеном Клебо начала только в конце января. Действующий обладатель БХГ стремительно коллекционировал золотые медали, а Харальд тем временем продолжал с переменным успехом набирать очки, занимая то 4-е, то 14-е места.

Почему же Йоханнесу до сих пор не удалось возглавить зачёт, имея такие результаты? Всё дело в изменённой в 2022 году системе начисления очков. Согласно ей, разрыв между первым и последующими местами уменьшился, а очки по результатам гонки теперь начисляются аж до 50-го места. Даже Амундсен понимает, что обязан своим положением в общем зачёте только этой системе.

«Думаю, все норвежцы считают, что такие очки плохи для тех, кто оказался на пьедестале почёта. Разница могла бы быть больше, соответствовать медалям. Да, сейчас есть много хорошего в системе, благодаря чему люди участвуют в большинстве гонок, но награждение лучших должно быть больше.

Конечно, многие считают, что Клебо не выиграл Кубок мира из-за новой системы подсчёта очков. Мне нужно постараться довести дело до конца, но Йоханнеса всё равно всегда будут считать лучшим лыжником. В начале сезона я был больным и уставшим. Оставаться здоровым в течение всего сезона — часть высшего спортивного мастерства», – рассказал лидер Кубка мира.

Харальд Амундсен Фото: Federico Modica/Getty Images

Что нужно сделать Клебо для победы?

Несмотря на стабильно лучшие результаты Йоханнеса, перед финальной гонкой сезона он отстаёт от Амундсена на 112 очков, при том, что в розыгрыше осталось 130 очков. Чисто гипотетически Клебо ещё может вырвать победу. Для этого он должен выиграть гонку, собрав максимальное количество бонусов. Амундсен же при таком раскладе должен финишировать на 33-м месте или даже ниже и не набрать ни одного бонусного очка. Ну или вообще не выйти на старт. К слову, в текущем сезоне он ни разу не выпадал за пределы топ-20 и вряд ли собирается сделать это сегодня.

Получается, что у Клебо почти нет шансов завоевать свой пятый Большой хрустальный глобус, даже несмотря на то, что равных ему на лыжне нет.