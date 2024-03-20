«Устюгов засадил с первого этапа и заставил работать». Большунов вновь взял золото

Командные спринты на Альфа-Банк чемпионате России по лыжным гонкам – 2024 в Малиновке получились огненными. Как выступит Александр Большунов после того, как его великая победная серия прервалась? Как пробежит Вероника Степанова после неудачи в скиатлоне и пропуска классической разделки? На что способен Ермил Вокуев на спринтерском круге? Гонки дали ответы на все вопросы.

Командный спринт проходил не по тому кругу, по которому бежали спортсмены в первый день чемпионата страны и на котором многие упали. Организаторы приняли решение срезать верхушку подъёма, соответственно, и выкат на спуск стал ниже. А после фантастической победы Ермила Вокуева на классической разделке, где не было зон переменного хода, в трассу командного спринта эти зоны были добавлены.

Безусловно, у мужчин фаворитом, даже несмотря на болезнь Большунова, считалась их команда с Коростелёвым. Представители Республики Коми выставили мощный состав в лице Ильи Семикова и Ермила Вокуева, сборная Татарстана – Ивана Горбунова и Сергея Ардашева, но по сравнению со Спартакиадой-2024 финишёром стал Ардашев.

Но темп всей гонки задал Сергей Устюгов. Он хотел бежать с Андреем Мельниченко, однако у того заболела спина, и напарником олимпийского чемпиона стал Мирослав Куприн. Устюгов стартовал на первом этапе и резко рванул вперёд. Настолько резко, что пелотон мгновенно растянулся.

«Устюгов засадил с первого этапа на всю катушку. Мне тоже пришлось держаться за ним. Хотел сэкономиться, но Устюгов решил, что работать придётся сразу. Я столько сил оставил на этом этапе, что потом просто по крупицам силы собирал», — признался потом Савелий Коростелёв.

Устюгов привёз 20-летнему Куприну хорошее преимущество, но молодой лыжник из Югры, как ни старался, не сдюжил. Сначала разборки между собой вели Архангельская область – 1, Татарстан–1 и Коми–1, но Иван Горбунов не выдержал темп, и представители Татарстана выпали из числа претендентов на победу.

Заключительный этап – просто сказка. Большунов против Вокуева. Сильнейший лыжник России против спортсмена, который сумел заменить его на первой строчке итогового протокола хотя бы в одной гонке. И здесь многое решила подготовка лыж. Большунов убежал от Вокуева со спуска и уже не подпустил. Он не только вновь вернулся на первое место и стал 20-кратным чемпионом страны, но и помог Коростелёву впервые в карьере выиграть взрослый чемпионат России.

Александр Большунов Фото: ФЛГР

Большунов после финиша сказал, что больше не хочет говорить о своём самочувствии – нужно добегать оставшиеся гонки, а потом чуть-чуть отдохнуть. Успеет ли? Ведь уже 2 апреля стартует финал Кубка России в Кировске. Вокуев посетовал на подготовку лыж. «Я даже к Семикову перед стартом подошёл и сказал, что лыжи у меня работают не лучшим образом, если что, прости», — сказал Ермил.

А решение Татарстана сменить финишёра оказалось абсолютно верным: Сергей Ардашев на последней прямой разобрался с Алексеем Червоткиным и оставил того вместе с Александром Терентьевым на четвёртом месте.

У женщин гонка тоже с первого этапа шла на высочайших скоростях. И почти сразу определились три команды, которые и вели борьбу за награды: Архангельская область – 1 (Мария Истомина, Вероника Степанова), Тюменская область – 1 (Татьяна Сорина, Елизавета Пантрина), Республика Татарстан – 1 (Лидия Горбунова, Дарья Непряева).

Эти команды шли вместе с первого и до последнего этапа. Правда, на четвёртом этапе Анастасия Фалеева совершила невозможное и догнала беглянок, но её партнёрша по сборной Санкт-Петербурга взятого темпа не выдержала. В итоге всё решилось на последнем подъёме, который Вероника Степанова, не феерившая на предыдущих этапах, прошла очень мощно, а ещё мощнее она отработала выход на спуск. Несколько грамотных движений, а в результате – большое преимущество, которое невозможно было отыграть.

Сорина и Пантрина – серебряные призёры, Горбунова и Непряева – бронзовые.

Чемпионат России продолжится 22 марта эстафетными гонками.