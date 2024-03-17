Юниорка Пеклецова бросила вызов суперзвезде российских лыж. Но проиграла совсем чуть-чуть

Фантастическая дуэль настоящего и будущего российских лыж украсила женский скиатлон на Альфа-Банк чемпионате России – 2024. Опытная Анастасия Кулешова на последнем участке убежала от юной Алины Пеклецовой. Вероника Степанова, которая до гонки считалась фаворитом, проиграла более четырёх минут.

Кулешова – настоящая суперзвезда российских лыж. В своё время она отказалась от Олимпиады-2022, чтобы не оставлять маленькую дочку Мию. Кто знает, как сложилось бы настоящее российских лыж, если бы не то решение Насти. В нынешнем сезоне она не раз уже обыгрывала Веронику Степанову, на лыжне доказывая, что она может побеждать и ту, кто бегает в другой лиге.

В скиатлоне Вероника прекратила борьбу после первого круга, а всю дальнейшую гонку шла в своём темпе, решая задачи уже для других стартов. После финиша она объяснила в эфире «Матч ТВ», что форма была намного хуже, чем накануне в спринте, а потому уже после второго подъёма она просто испытывала свой организм – как он может работать, когда не в форме.

За призовые места боролись другие.

С первых метров темп задала Лидия Горбунова, которая рванула вперёд и стала растягивать пелотон. Удержаться за ней на классической части смогли всего лишь несколько спортсменок, включая юную Алину Пеклецову. У 18-летней спортсменки была только одна задача – сильно не отстать на классической части, но она не просто не отстала, а пришла в группе лидеров! Впереди были только Горбунова и Кулешова.

Но после первого конькового круга ситуация изменилась – Кулешова и Пеклецова ушли в отрыв. Горбунова стала отставать, но на её третье место никто не покушался. Вся интрига была только в том, сможет ли лёгкая, буквально невесомая Пеклецова убежать на подъёмах малиновской трассы от Кулешовой.

Алина шла на максимум, но Настя её не отпустила. А на последнем круге ушла от соперницы именно тогда, когда этого захотела. Кулешова одержала красивую победу, Пеклецова второй раз в своей карьере стала серебряным призёром зимнего чемпионата России, а Горбунова стала третьей. Вероника Степанова проиграла более четырёх минут и финишировала 18-й.

Объятия призёров скиатлона Фото: ФЛГР

«У нас в команде есть небольшое правило – давайте отдавать трон. Сегодня я отдала его Анастасии Кулешовой. Я очень рада за Алину Пеклецову, которая рвалась и ворвалась в элиту лыжных гонок. А ещё – рада за Лиду Горбунову, которая подтвердила свой статус и завоевала медаль», — прокомментировала Степанова своё выступление и победу Кулешовой.

«К тому, чтобы побеждать, готовиться не надо. Когда я за Алиной работала, я проанализировала, где у неё лыжи похуже работают, где она проседает, а на последнем круге всё это использовала. В скиатлоне неважно, как ты идёшь по трассе, главное – какой финишируешь. Что-то ответить Веронике Степановой? Я в перепалки не вступаю, мне это не нужно», — сказала после финиша чемпионка.

Кулешова победила убедительно и красиво. Но одной из главных героинь гонки стала Пеклецова. Именно благодаря Алине гонка получилась настолько классной. В свои 18 лет она действительно уже ворвалась в элиту российских лыж. И это будущее наших женских лыжных гонок. Но настоящее пока оказалось сильнее.