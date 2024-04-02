«Степанова – открытая, но некоторые не здороваются». Интервью с соперницей русских лыжниц

Лыжница из Новополоцка Анна Королёва за последние два сезона не раз удостаивалась тёплых слов от президента ФЛГР Елены Вяльбе, отмечавшей, что белоруска создала конкуренцию россиянкам, особенно в спринте.

Перед финалом Кубка России в Кировске в интервью «Чемпионату» Анна ответила, готова ли сменить спортивное гражданство ради возвращения на международный уровень, сможет ли Александр Большунов доминировать и на мировом уровне и почему она отказалась перейти в биатлон.

«Судьба меня уберегла от той Олимпиады»

— Аня, в Беларуси путь лучших лыжников и лыжниц проторен в биатлон. Почему ты туда не перешла?

— Да, биатлон у нас на очень высоком уровне. Я когда-то участвовала в соревнованиях по биатлону за университет и в летних, и в зимних стартах, мне нравилось. Хотелось попробовать. Меня приглашали в биатлон, и не раз. Но мой первый и личный тренер Инна Васильевна Козлова меня тогда переубедила, и я осталась в лыжах.

— Ты выступала на международном уровне. Те эмоции ещё не стёрлись из памяти?

— Нет, конечно. Я до сих пор помню, как у меня мурашки по коже побежали, когда смотрела финалы спринтов. Думала – как же классно бежать на таком уровне в финале, биться за медали. И это придавало мотивации. Хотелось ощущать эти эмоции на себе, бежать так же быстро, как они.

— В сезоне-2021/2022 ты дебютировала на Кубке мира и должна была ехать на Олимпиаду в Пекин.

— Да, но не поехала. За день до вылета сдала положительный тест на ковид и с Олимпиадой попрощалась, даже не доехав до аэропорта. Наверное, судьба меня уберегла от тех Игр.

— Уберегла? Почему?

— Тогда мне хотелось себя утешить, что так вышло. Конечно, личный тренер и родные поддержали тогда.

Там очень холодно было, на лыжи многие спортсмены жаловались, что вообще не едут. А у меня на тот момент не было ни одной холодной пары лыж. Ну и я думала – значит, так надо. Это осознание пришло уже потом.

А сначала, когда пришёл результат теста, слёзы потекли. Я тогда оставалась в Раубичах, тренировалась, сдавала каждый день эти тесты. Но они были положительные. В день открытия Олимпиады решила выйти на тренировку пораньше, чтобы не видеть церемонию и не расстраиваться. Церемонию вывели на большой экран на стадионе. Я мимо проезжала, посмотрела – и слёзы просто рекой полились.

В этот момент было очень тяжело. Потом уже подумала – может, так надо? Придёт ещё моё время.

— В нынешних реалиях сложно сказать, когда оно придёт. Ты ведь и свой дебютный сезон не добéгала. Не было мыслей вообще бросить спорт после 24 февраля 2022 года?

— Всё это было очень неожиданно. На тот момент посещали мысли – что дальше, когда это всё закончится? Тренеры нам сказали, что будем бегать в России, где соревнований более чем достаточно. Я понимала, что конкуренция здесь очень высокая, и для нас, белорусов, это реальный шанс поднять свой уровень. Вот если бы мы и в России соревноваться не могли, тогда ситуация была бы совсем иной. А с учётом того, какой уровень лыжных гонок в России, не было уж очень сильно обидно, что не бегаем на Кубке мира, и не было ощущения, что жизнь на этом закончилась.

Анна Королёва Фото: РИА Новости

— А если в твоей жизни больше не будет Олимпиады? Твоё отношение к пропуску Пекина переменится?

— Не всё в данном случае от нас зависит, мы будем готовы к любому решению. Не будет Олимпиады – будут альтернативные соревнования. В России сильных лыжниц много, конкуренция и борьба точно будут на самом высоком уровне. Ну а в плане организации и проведения этих соревнований, уверена, будет не хуже, чем за границей.

«Заработная плата меньше не стала»

— Ты сильно потеряла в финансах, не имея возможности соревноваться на Кубке мира? Я не про призовые говорю, а про те же суточные и так далее.

— Ситуация была немного другая, это правда. Но чтобы считать, сколько именно потеряла – таким не занимаюсь. Мы же получаем заработную плату за свою работу. И эта заработная плата меньше не стала.

— За международными стартами следила в сезоне? Кто-то удивил, восхитил, может быть?

— Следила, если гонки с нашими не совпадали. Лидеры всегда восхищают. Например, Кристине Ставос Шистад. Удивило, как сильно она добавила, и то, как стабильно она бежит в финале спринтов и забирает медали. Возможно, не всем это дано, но уверена, что каждый спортсмен стремится к таким результатам.

— В России спортсменки сопоставимы по уровню?

— В России достаточно сильных лыжниц, не зря же среди них олимпийские чемпионки.

Кристине Ставос Шистад Фото: Maja Hitij/Getty Images

— Аня, а ты чувствовала на себе косые взгляды со стороны российских соперниц?

— Интересный вопрос (улыбается). На самом деле, есть спортсменки, которые демонстративно даже не здороваются. Мне это непонятно, но выглядит забавно (улыбается). Я говорю о некоторых из сильнейших лыжниц России. Но радует, что не все лидеры себя так ведут, это очень приятно. А среди молодых российских лыжниц тоже есть дружелюбные и общительные девчонки. Однако самая доброжелательная и общительная… Вы угадайте лучше.

— Поскольку я знаю мнение российских лыжниц, думаю, не ошибусь — Вероника Степанова.

— С первого раза в яблочко!

«Большунов – неимоверная сила!»

— Сергей Устюгов на Спартакиаде-2024 сказал, что то, как бегают в России и как ведут себя на трассе – просто жесть. В женских гонках то же самое?

— Да, бывают моменты, когда и палки ломают, и кто-то мешает кому-то, но это всё контактная борьба. Чтобы такого не было, нужно уже со старта уехать, сделать отрыв, и тогда никто мешать не будет (улыбается). Но это по силам далеко не каждой. Конечно, хочется, чтобы как-то поаккуратнее были, но в то же время я понимаю, что и на «мире» точно так же бегают, никто никого жалеть не будет.

— Ты говоришь, как нужно бегать, чтобы никто не мешал, и описываешь Большунова. У него просто бесконечная серия побед была. Впечатляет?

— Конечно, впечатляет! Я понимаю, насколько это вообще другой уровень. Даже выходить на старт на всех гонках – это уже круто, а выигрывать всё подряд – неимоверная сила. Уверена, что и на международных стартах он боролся бы только за победу. Неважно, какой там будет снег и соперники. Он за день до гонки выйдет, привыкнет к снегу, а потом выиграет. Для спортсмена такого уровня не будет проблемой приспособиться к любым условиям. Он на наших глазах в нынешнем сезоне писал историю, ничего подобного в мировых лыжах просто не было.

— Был ли хоть один случай, когда белорусские лыжницы попадали в зачётную шестёрку или десятку, а призовые не получали?

— Нет, конечно. И за это хотела бы сказать огромное спасибо Федерации лыжных гонок России. Показывай результат – получай заслуженное. Никаких проблем не было.

— С коллегами из биатлона на эту тему не говорили? А то они обижаются.

— Нет, мы достаточно редко по ходу сезона видимся. Я очень удивлена, что у них вообще такая ситуация возникла. Ладно я — попадала несколько раз в цветочные церемонии, а они выигрывают, и постоянно в топ-3 забегают, и ничего не получают на российских стартах. Мне это кажется несправедливым.

«Даже мысли о смене гражданства не возникало»

— Тебе тяжело бегать в российские морозы? В нынешнем сезоне немало гонок было в самую холодную погоду.

— Повезло тем спортсменам, которым несложно адаптироваться к таким морозам, я им завидую (улыбается). К сожалению, к их числу не отношусь. Уже подумываю насчёт того, чтобы просить нашу федерацию пошить шерстяной гоночный костюм, а-ха-ха! Мороз пронизывает настолько, что мышцы сковывает моментально, движения зажаты, и скорость уже не та. Плюс скольжение лыж в мороз сильно отличается от скольжения при нормальной температуре, что заставляет тратить ещё больше сил – кажется, толкаешься, но почти стоишь на месте.

— Где была самая жёсткая гонка по температуре?

— Самый жёсткий холод… Больше всего мне запомнилась Тюмень, Спартакиада, командный спринт. Мы до последнего были уверены, что гонку отменят. Однако даже в -24°С всё же решили проводить соревнования. Я ещё до старта пролога успела ужасно замерзнуть. Мы тогда с Аней Мачехиной еле пробились в финал, вышли 15-й командой на тоненького. Но повезло хотя бы, что солнце вышло, стало хоть немножко потеплее, и нам удалось улучшить позицию до седьмого места.

Анна Королёва Фото: РИА Новости

— Ты сказала, что у тебя не было «холодных» лыж. А сейчас есть?

— Сейчас есть из чего выбрать. Когда в национальной команде поменяли главного тренера, такой проблемы с лыжами не стало.

— У тебя не было мысли сменить спортивное гражданство? На российское или гражданство той страны, которое позволит бегать на Кубке мира?

— Даже мысли такой не возникало. Мне нравится работать с моим тренером, которая знает меня с самого детства и проповедует индивидуальный подход. Хочу и дальше работать с Инной Васильевной. На момент отстранения я на Кубке мира в топ-30 не попадала. О какой смене гражданства может идти речь? Зачем? Мы будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях. Рано или поздно всё закончится, нас вновь допустят до международных стартов.

— Сколько времени ты готова ждать этого возвращения?

— Столько, сколько нужно. На данный момент я пока не достигла того уровня, с которым можно бороться за высокие места на Кубке мира. Мне нужно ещё работать и работать, чтобы стабильно быть в финалах спринта на российских стартах. И даже когда достигну этого уровня, не буду думать о смене спортивного гражданства.