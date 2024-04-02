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Интервью с белорусской спортсменкой Анной Королёвой – главной соперницей звёздных российских лыжниц

«Степанова – открытая, но некоторые не здороваются». Интервью с соперницей русских лыжниц
Андрей Шитихин
Интервью с белорусской лыжницей Анной Королёвой
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Белорусская спортсменка Анна Королёва уже не раз обходила именитых чемпионок из нашей страны. Кто она вообще такая?

Лыжница из Новополоцка Анна Королёва за последние два сезона не раз удостаивалась тёплых слов от президента ФЛГР Елены Вяльбе, отмечавшей, что белоруска создала конкуренцию россиянкам, особенно в спринте.

Перед финалом Кубка России в Кировске в интервью «Чемпионату» Анна ответила, готова ли сменить спортивное гражданство ради возвращения на международный уровень, сможет ли Александр Большунов доминировать и на мировом уровне и почему она отказалась перейти в биатлон.

«Судьба меня уберегла от той Олимпиады»

— Аня, в Беларуси путь лучших лыжников и лыжниц проторен в биатлон. Почему ты туда не перешла?
— Да, биатлон у нас на очень высоком уровне. Я когда-то участвовала в соревнованиях по биатлону за университет и в летних, и в зимних стартах, мне нравилось. Хотелось попробовать. Меня приглашали в биатлон, и не раз. Но мой первый и личный тренер Инна Васильевна Козлова меня тогда переубедила, и я осталась в лыжах.

— Ты выступала на международном уровне. Те эмоции ещё не стёрлись из памяти?
— Нет, конечно. Я до сих пор помню, как у меня мурашки по коже побежали, когда смотрела финалы спринтов. Думала – как же классно бежать на таком уровне в финале, биться за медали. И это придавало мотивации. Хотелось ощущать эти эмоции на себе, бежать так же быстро, как они.

— В сезоне-2021/2022 ты дебютировала на Кубке мира и должна была ехать на Олимпиаду в Пекин.
— Да, но не поехала. За день до вылета сдала положительный тест на ковид и с Олимпиадой попрощалась, даже не доехав до аэропорта. Наверное, судьба меня уберегла от тех Игр.

— Уберегла? Почему?
— Тогда мне хотелось себя утешить, что так вышло. Конечно, личный тренер и родные поддержали тогда.

Там очень холодно было, на лыжи многие спортсмены жаловались, что вообще не едут. А у меня на тот момент не было ни одной холодной пары лыж. Ну и я думала – значит, так надо. Это осознание пришло уже потом.

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А сначала, когда пришёл результат теста, слёзы потекли. Я тогда оставалась в Раубичах, тренировалась, сдавала каждый день эти тесты. Но они были положительные. В день открытия Олимпиады решила выйти на тренировку пораньше, чтобы не видеть церемонию и не расстраиваться. Церемонию вывели на большой экран на стадионе. Я мимо проезжала, посмотрела – и слёзы просто рекой полились.

В этот момент было очень тяжело. Потом уже подумала – может, так надо? Придёт ещё моё время.

— В нынешних реалиях сложно сказать, когда оно придёт. Ты ведь и свой дебютный сезон не добéгала. Не было мыслей вообще бросить спорт после 24 февраля 2022 года?
— Всё это было очень неожиданно. На тот момент посещали мысли – что дальше, когда это всё закончится? Тренеры нам сказали, что будем бегать в России, где соревнований более чем достаточно. Я понимала, что конкуренция здесь очень высокая, и для нас, белорусов, это реальный шанс поднять свой уровень. Вот если бы мы и в России соревноваться не могли, тогда ситуация была бы совсем иной. А с учётом того, какой уровень лыжных гонок в России, не было уж очень сильно обидно, что не бегаем на Кубке мира, и не было ощущения, что жизнь на этом закончилась.

Анна Королёва

Анна Королёва

Фото: РИА Новости

— А если в твоей жизни больше не будет Олимпиады? Твоё отношение к пропуску Пекина переменится?
— Не всё в данном случае от нас зависит, мы будем готовы к любому решению. Не будет Олимпиады – будут альтернативные соревнования. В России сильных лыжниц много, конкуренция и борьба точно будут на самом высоком уровне. Ну а в плане организации и проведения этих соревнований, уверена, будет не хуже, чем за границей.

«Заработная плата меньше не стала»

— Ты сильно потеряла в финансах, не имея возможности соревноваться на Кубке мира? Я не про призовые говорю, а про те же суточные и так далее.
— Ситуация была немного другая, это правда. Но чтобы считать, сколько именно потеряла – таким не занимаюсь. Мы же получаем заработную плату за свою работу. И эта заработная плата меньше не стала.

— За международными стартами следила в сезоне? Кто-то удивил, восхитил, может быть?
— Следила, если гонки с нашими не совпадали. Лидеры всегда восхищают. Например, Кристине Ставос Шистад. Удивило, как сильно она добавила, и то, как стабильно она бежит в финале спринтов и забирает медали. Возможно, не всем это дано, но уверена, что каждый спортсмен стремится к таким результатам.

— В России спортсменки сопоставимы по уровню?
— В России достаточно сильных лыжниц, не зря же среди них олимпийские чемпионки.

Кристине Ставос Шистад

Кристине Ставос Шистад

Фото: Maja Hitij/Getty Images

— Аня, а ты чувствовала на себе косые взгляды со стороны российских соперниц?
— Интересный вопрос (улыбается). На самом деле, есть спортсменки, которые демонстративно даже не здороваются. Мне это непонятно, но выглядит забавно (улыбается). Я говорю о некоторых из сильнейших лыжниц России. Но радует, что не все лидеры себя так ведут, это очень приятно. А среди молодых российских лыжниц тоже есть дружелюбные и общительные девчонки. Однако самая доброжелательная и общительная… Вы угадайте лучше.

— Поскольку я знаю мнение российских лыжниц, думаю, не ошибусь — Вероника Степанова.
— С первого раза в яблочко!

«Большунов – неимоверная сила!»

— Сергей Устюгов на Спартакиаде-2024 сказал, что то, как бегают в России и как ведут себя на трассе – просто жесть. В женских гонках то же самое?
— Да, бывают моменты, когда и палки ломают, и кто-то мешает кому-то, но это всё контактная борьба. Чтобы такого не было, нужно уже со старта уехать, сделать отрыв, и тогда никто мешать не будет (улыбается). Но это по силам далеко не каждой. Конечно, хочется, чтобы как-то поаккуратнее были, но в то же время я понимаю, что и на «мире» точно так же бегают, никто никого жалеть не будет.

— Ты говоришь, как нужно бегать, чтобы никто не мешал, и описываешь Большунова. У него просто бесконечная серия побед была. Впечатляет?
— Конечно, впечатляет! Я понимаю, насколько это вообще другой уровень. Даже выходить на старт на всех гонках – это уже круто, а выигрывать всё подряд – неимоверная сила. Уверена, что и на международных стартах он боролся бы только за победу. Неважно, какой там будет снег и соперники. Он за день до гонки выйдет, привыкнет к снегу, а потом выиграет. Для спортсмена такого уровня не будет проблемой приспособиться к любым условиям. Он на наших глазах в нынешнем сезоне писал историю, ничего подобного в мировых лыжах просто не было.

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— Был ли хоть один случай, когда белорусские лыжницы попадали в зачётную шестёрку или десятку, а призовые не получали?
— Нет, конечно. И за это хотела бы сказать огромное спасибо Федерации лыжных гонок России. Показывай результат – получай заслуженное. Никаких проблем не было.

— С коллегами из биатлона на эту тему не говорили? А то они обижаются.
— Нет, мы достаточно редко по ходу сезона видимся. Я очень удивлена, что у них вообще такая ситуация возникла. Ладно я — попадала несколько раз в цветочные церемонии, а они выигрывают, и постоянно в топ-3 забегают, и ничего не получают на российских стартах. Мне это кажется несправедливым.

«Даже мысли о смене гражданства не возникало»

— Тебе тяжело бегать в российские морозы? В нынешнем сезоне немало гонок было в самую холодную погоду.
— Повезло тем спортсменам, которым несложно адаптироваться к таким морозам, я им завидую (улыбается). К сожалению, к их числу не отношусь. Уже подумываю насчёт того, чтобы просить нашу федерацию пошить шерстяной гоночный костюм, а-ха-ха! Мороз пронизывает настолько, что мышцы сковывает моментально, движения зажаты, и скорость уже не та. Плюс скольжение лыж в мороз сильно отличается от скольжения при нормальной температуре, что заставляет тратить ещё больше сил – кажется, толкаешься, но почти стоишь на месте.

— Где была самая жёсткая гонка по температуре?
— Самый жёсткий холод… Больше всего мне запомнилась Тюмень, Спартакиада, командный спринт. Мы до последнего были уверены, что гонку отменят. Однако даже в -24°С всё же решили проводить соревнования. Я ещё до старта пролога успела ужасно замерзнуть. Мы тогда с Аней Мачехиной еле пробились в финал, вышли 15-й командой на тоненького. Но повезло хотя бы, что солнце вышло, стало хоть немножко потеплее, и нам удалось улучшить позицию до седьмого места.

Анна Королёва

Анна Королёва

Фото: РИА Новости

— Ты сказала, что у тебя не было «холодных» лыж. А сейчас есть?
— Сейчас есть из чего выбрать. Когда в национальной команде поменяли главного тренера, такой проблемы с лыжами не стало.

— У тебя не было мысли сменить спортивное гражданство? На российское или гражданство той страны, которое позволит бегать на Кубке мира?
— Даже мысли такой не возникало. Мне нравится работать с моим тренером, которая знает меня с самого детства и проповедует индивидуальный подход. Хочу и дальше работать с Инной Васильевной. На момент отстранения я на Кубке мира в топ-30 не попадала. О какой смене гражданства может идти речь? Зачем? Мы будем набираться опыта и расти на российских соревнованиях. Рано или поздно всё закончится, нас вновь допустят до международных стартов.

— Сколько времени ты готова ждать этого возвращения?
— Столько, сколько нужно. На данный момент я пока не достигла того уровня, с которым можно бороться за высокие места на Кубке мира. Мне нужно ещё работать и работать, чтобы стабильно быть в финалах спринта на российских стартах. И даже когда достигну этого уровня, не буду думать о смене спортивного гражданства.

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