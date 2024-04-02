Юниор из региона устроил шоу на финале Кубка России. Он раскрутил Легкова на новые лыжи

Суперсенсацию в финале Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2024 сотворил Дмитрий Пузанов из Хабаровского края. 18-летний кандидат в мастера спорта стал бронзовым призёром, опередив олимпийских чемпионов Сергея Устюгова и Александра Большунова. По ходу забегов ещё один олимпийский чемпион Александр Легков пообещал купить Пузанову новые боевые лыжи, если тот попадёт в призы – поиск хорошей пары уже начался.

Дмитрий Пузанов стал бронзовым призёром спринта, при этом на старт вышли все сильнейшие. Но как он вёл эти забеги – просто шоу устраивал, отрываясь от соперников на полсотни метров! Использовал все свои сильные качества на всю катушку. И заслужил нереальные аплодисменты на церемонии награждения.

Признайтесь, про Дмитрия Пузанова если кто и слышал, то только лыжные фрики, которые изучают протоколы вообще всех гонок и знают большинство сильнейших лыжников даже среди региональных юниоров. И если идти этим путём, можно видеть, что парень в нынешнем сезоне выступал более чем успешно в своём возрасте – призовые места на Всероссийских стартах, попадание в топ-6 на первенстве России – 2019/2020.

Говоря языком критериев – Дмитрий выполнил всё, что требуется для включения в состав юниорской сборной России на следующий сезон. И он совершенно точно получит приглашение. Тем более он вновь будет тренироваться с теми, с кем готовился значительную часть нынешнего сезона. Да, Пузанов работал с юниорской сборной за счёт региона так называемым прицепом.

Наставник юниорской команды Александр Кравченко заявил, что такое выступление Дмитрия его не сильно удивило – парень набрал отличную форму. Правда, потом Кравченко поправился, что всё-таки не ожидал увидеть спортсмена в финале, а уж тем более на третьем месте.

Константин Мокшанов, личный тренер Пузанова, рассказал, что работает с Дмитрием уже восемь лет, и вот в нынешнем сезоне получилось выстрелить. Мокшанов отметил, что у парня очень жёсткий характер, но именно с таким и добиваются результатов. Кажется, Дмитрию в будущем предстоит путь в группу Юрия Бородавко – по словам тренеров, он переварит любые нагрузки и выдаст результат.

Сам юный лыжник честно признался после финиша, что пока не понял, что сотворил. Осознание придёт потом. Но точно так же в прошлом году удивляла Алина Пеклецова, которая уже ворвалась в элиту российских лыж. Пузанов обыграл всех – и Устюгова, и Большунова, и всех остальных, кроме Сергея Ардашева и Ивана Горбунова. Он сотворил настоящую сенсацию. По ходу пролога, а потом и забегов Пузанов настолько удивлял всех, что комментаторы «Матч ТВ» Александр Легков и Андрей Романов пообещали ему купить отличную пару беговых лыж в случае попадания в призы.

Обещание теперь придётся выполнять. Поиск новой пары уже начался.