Лыжница Матвеева — 3-я в спринте классическим стилем на этапе КМ в Драммене

Россиянка Наталья Матвеева стала бронзовым призёром спринта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене. Победила норвежка Майкен Касперсен Фалла, а второе место заняла её соотечественница Ингвильд Остберг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Драммен. Норвегия

Женщины. Спринт. Классическим стилем

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).

2. Ингвильд Остберг (Норвегия).

3. Наталья Матвеева (Россия)…

15. Полина Ковалёва (Россия).

16. Анастасия Доценко (Россия)…

22. Дарья Веденина (Россия)…

25. Елена Соболева (Россия)…

29. Евгения Шаповалова (Россия)…

32. Юлия Белорукова (Россия)…

36. Юлия Романова (Россия).