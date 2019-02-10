Мальцев и Ретивых заявлены в командный спринт на этап КМ в Лахти

Тренерский штаб сборной России определился с составами команд на командный спринт классическим стелем, который пройдёт завтра, 10 февраля, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

В соревнованиях среди мужчин первую команду России представят Артём Мальцев и Глеб Ретивых. В заявку второй сборной вошли Андрей Собакарёв и Александр Терентьев.

У женщин за команду Россия-1 пробегут Елена Соболева и Наталья Матвеева. Второй российский дуэт составили Татьяна Алёшина и Евгения Шаповалова.

Предыдущий командный спринт состоялся 13 января на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Мальцев и Ретивых стали в той гонке третьими, уступив в финишном створе двум норвежским командам.

Напомним, действующими чемпионами мира в этой дисциплине являются россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов, выигравшие золотые медали на этой трассе в 2017 году.