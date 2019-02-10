Мальцев и Ретивых заявлены в командный спринт на этап КМ в Лахти

Тренерский штаб сборной России определился с составами команд на командный спринт классическим стелем, который пройдёт завтра, 10 февраля, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
В соревнованиях среди мужчин первую команду России представят Артём Мальцев и Глеб Ретивых. В заявку второй сборной вошли Андрей Собакарёв и Александр Терентьев.
У женщин за команду Россия-1 пробегут Елена Соболева и Наталья Матвеева. Второй российский дуэт составили Татьяна Алёшина и Евгения Шаповалова.
Предыдущий командный спринт состоялся 13 января на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Мальцев и Ретивых стали в той гонке третьими, уступив в финишном створе двум норвежским командам.
Напомним, действующими чемпионами мира в этой дисциплине являются россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов, выигравшие золотые медали на этой трассе в 2017 году.
- 11 сентября 2022
-
15:10
-
15:05
-
14:40
- 10 сентября 2022
-
21:58
-
19:42
-
19:24
-
17:01
-
12:11
-
11:59
-
11:47
-
11:10
-
10:21
-
00:15
- 9 сентября 2022
-
15:04
-
11:27
- 8 сентября 2022
-
18:58
- 7 сентября 2022
-
17:51
-
15:49
-
12:38
- 6 сентября 2022
-
20:48
-
20:01
-
19:30
-
09:01
-
07:36
- 5 сентября 2022
-
22:14
- 4 сентября 2022
-
16:15
-
13:43
-
12:55
-
00:53
-
00:24
- 3 сентября 2022
-
23:17
-
21:48
-
15:18
- 2 сентября 2022
-
21:44
-
15:54