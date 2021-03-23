Dagbladet: Большунов уже сделал шаги, чтобы быть в лучшем положении за год до Олимпиады

Норвежский сайт Dagbladet опубликовал статью, посвящённую российскому лыжнику Александру Большунову. В начале заметки приводятся критические замечания в адрес обладателя «Хрустального глобуса» со стороны трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Она сказала, что «Большунов зазнался и зазвездился, а Клебо относится к соперникам с уважением». Затем автор оценил планы подготовки Александра к Олимпиаде в Пекине.
«Перед финалом Кубка мира в Швейцарии Большунов сказал, что хочет учиться у Клебо, чтобы стать лучше в спринте, где норвежец доказал своё превосходство в последние сезоны.
Его следующей целью будут Олимпийские игры в Пекине. Большунов уже сделал шаги, чтобы оказаться в лучшем положении за год до Олимпиады. Он потратил призовые с Кубка мира на тредбан», — говорится в статье.
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