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Команда Татьяны Сориной выиграла эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Сборная Тюменской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам. За команду выступили Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Второй стала команда Республики Татарстан в следующем составе: Христина Мацокина — Алия Иксанова — Анна Нечаевская — Анастасия Доценко. Отставание составило 59,5 секунды.

Замкнула тройку сборная Сибирского и Дальневосточного Федерального округа (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова). Степанова на финише вырвала третье место у Екатерины Ядовиной из сборной Архангельской области.

Чемпионат России по лыжным гонкам. Эстафета. Женщины

1. Тюменская область — 1 (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина) — 56.21,1

2. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина — Алия Иксанова — Анна Нечаевская — Анастасия Доценко) +59,5

3. СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) — +1.05,3