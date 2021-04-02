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Команда Татьяны Сориной выиграла эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Команда Татьяны Сориной выиграла эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам
Лыжи 0
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Сборная Тюменской области одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам. За команду выступили Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Второй стала команда Республики Татарстан в следующем составе: Христина Мацокина — Алия Иксанова — Анна Нечаевская — Анастасия Доценко. Отставание составило 59,5 секунды.

Замкнула тройку сборная Сибирского и Дальневосточного Федерального округа (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова). Степанова на финише вырвала третье место у Екатерины Ядовиной из сборной Архангельской области.

Чемпионат России по лыжным гонкам. Эстафета. Женщины

1. Тюменская область — 1 (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина) — 56.21,1
2. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина — Алия Иксанова — Анна Нечаевская — Анастасия Доценко) +59,5
3. СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова) — +1.05,3

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x5 км
02 апреля 2021, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Тюменская область
56:21.1
2
Республика Татарстан
+59.50
3
СДВФО
+1:05.30
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