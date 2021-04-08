Бородавко поделился мнением об активном участии Большунова в различных гонках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об активном участии двукратного обладателя Кубка мира Александра Большунова в различных гонках.
«Можно ли было что-то пропустить, чтобы на чемпионате мира быть свежее? Я думаю, это ничего бы не решило. Есть как подъёмы, так и спады, и их избежать невозможно. На скиатлоне у него была фантастическая форма. Он делал, всё что хотел. Выполнил все установки, весь план. В спринтерской эстафете точно также — Александр выдал два блестящих ускорения. После этого всегда идёт небольшой спад. Он и пришёлся как раз на дистанцию 15 км.
Специалисты понимают, о чём я говорю. Отдых не дал бы никакого ощутимого преимущества. Организм молодой, и достаточно хорошо восстанавливается», — сказал Бородавко в интервью на YouTube-канале «На лыжи».
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