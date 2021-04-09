Большунов: да какой я гений?

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к тому, что его иногда называют гением.
«Да какой я гений? Мне не нравится ваша формулировка. Какой я гений? Нужно ещё поработать, очень хорошо поработать, чтобы всё было идеально.
Где? Да везде (смеётся). Например, не хватает техники. И классической, и коньковой. Тактической грамотности не хватает. Опять же в плане тренировок надо подработать финишные отрезки. Понять, как лучше это делать», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».
На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
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