Сергей Устюгов объяснил, зачем лыжники сборной России делятся на группы

Лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, зачем в национальной команде существует деление на группы, когда разные спортсмены занимаются под руководством разных тренеров.

«Чтобы были конкурентные все. Если у одной группы, допустим, не получилось подготовиться к тем или иным соревнованиям, то другая группа может поддержать. В живой конкуренции всегда лучше результат», — приводит слова Устюгова «Комсомольская правда».

Также Устюгов рассказал, зачем в сборной России постоянно проводятся отборочные соревнования, особенно перед крупными стартами.

«Как тогда выявить сильнейших на данный момент? Нельзя же ребят, допустим, за старые заслуги ставить на гонки. Мы же не берём сейчас олимпийского чемпиона — 2014 Александра Легкова, не привозим его в Оберстдорф и не ставим на коньковую пятнашку. А как сравнивать, как узнать, кто сильнее готов на данный момент? Для этого и проводится постоянный отбор», — добавил он.