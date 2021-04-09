Большунов признался, что его посещают мысли о завершении карьеры

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что порой его посещают мысли об окончании карьеры. Большунова спросили, были ли у него мысли, что он зря занимается спортом.

«Между прочим, такое до сих пор у меня бывает. Как раз перед главными стартами мне кажется, что у меня вообще ничего не получается. Организм вообще не реагирует на тренировки. Не раз такое бывало. И я думаю: «Что за дела? Видимо, надо заканчивать» (смеётся). Перед последним чемпионатом мира точно так же было.

Как быть в такой ситуации? Да никак. Просто нужно отдохнуть немножко. Полдня отдыха — и всё нормально», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.