Наталья Непряева объяснила, почему расплакалась после командного спринта на ЧМ

Лыжница сборной России Наталья Непряева рассказала, почему не смогла сдержать слёз после командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. Сборная России, за которую вместе с Непряевой выступила Юлия Ступак, заняла четвёртое место в женском командном спринте.

«Мне точно не было стыдно. Это была злость на себя за то, что не смогла. Именно на себя. Не на соперниц за то, что они, такие плохие, меня обогнали (улыбается), а за то, что я ничего не смогла сделать. Я чувствовала себя настолько беспомощной в тот момент, что мне стало просто очень обидно.

Я старалась сдержаться. Да, я молча, с каменным лицом прошла мимо всех в микст-зоне и уже когда пришла в раздевалку, дала волю эмоциям», — приводит слова Непряевой «Р-Спорт».