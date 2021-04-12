Ступак — об идее уравнять дистанции мужских и женских лыжных гонок: издеваются? Я девочка

Лыжница сборной России Юлия Ступак прокомментировала идею, с которой ранее выступили шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон, предложившие уравнять дистанции мужских и женских гонок.

«Они издеваются? Какой скиатлон 30 км, какой полтинник? И у мужчин ни в коем случае забирать дистанцию не надо. Я девочка, и бегаю то, что бегаю. Пусть так будет всегда.

Если мы будем бегать 50 км, это будет совсем не интересно смотреть. Бежать четыре часа? Извините, это не ко мне. Сейчас, наоборот, пошла такая тенденция, чтобы всё как-то сжимать. Делать более удобным для телевидения, болельщиков. А 50 км… Тем более с такой Терезой Йохауг. Это, получается, она всем 15 минут будет привозить? Мы тогда все соберёмся и уйдём домой дружно», — приводит слова Ступак Sport24.

