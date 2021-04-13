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Крянин объяснил, почему Югорский марафон не провели раньше, чтобы снизить риски с трассой

Крянин объяснил, почему Югорский марафон не провели раньше, чтобы снизить риски с трассой
Лыжи / Другие 0
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Член президиума Федерации лыжных гонок России и один из организаторов Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске Сергей Крянин объяснил, почему соревнования не могли быть проведены в более ранние сроки с целью уменьшить проблемы с трассой из-за тёплой погоды.

«Если бы мы решили провести Югорский лыжный марафон чуть ранее, то не увидели бы на югорской земле битву сильнейших лыжников и биатлонистов России. А наш марафон любят в том числе и за это — возможность всем желающим выйти на старт вместе с лучшими спортсменами мира. Для тех погодных условий, которые были у нас в этом году, трасса была подготовлена отлично, было сделано всё возможное, чтобы сохранить снег и не дать проступить воде. Люди, работавшие над подготовкой трассы, справились с этой задачей: провели титаническую работу для того, чтобы марафон состоялся.

Также весной всегда плотный график соревнований, проводимых в Югре. Одна и та же команда и оборудование просто не могут одновременно подготовить и провести несколько масштабных стартов. 4 апреля в Тюмени завершился чемпионат России по лыжным гонкам, а 5 апреля — чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Югорский лыжный марафон прошёл в ближайшие выходные после этих двух важнейших стартов», — приводит слова Крянина ТАСС.

Марафон прошёл 10 апреля в Ханты-Мансийске. В программе Югорского лыжного марафона были три дистанции свободным стилем: на 5, 25, а также на 50 км. Всего на соревнования зарегистрировались более двух тысяч человек. В забегах приняли участие как профессионалы, так и любители лыжного спорта. Призовой фонд марафона составил 1,8 млн рублей. Спонсором соревнований выступил банк «Открытие».

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