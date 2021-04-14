Йоханнес Клебо опубликовал фото со своей девушкой
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото со своей девушкой Перниллой Досвик и поздравил её с днём рождения. Они сфотографировались на горнолыжном подъёмнике.
«Поздравляю с 24-м днём рождения, детка», — написал Клебо.
Фото: «Инстаграм» Йоханнеса Клебо
Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.
Россиянин Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Клебо на свадьбу, которая состоится 24 апреля. Позднее россиянин рассказал, что норвежец отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу, которые пройдут в этот же период.
«Эту страничку давно перевернул». Большунов — об инциденте с Клебо на ЧМ
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
13:03
-
10:51
-
10:15
- 13 апреля 2021
-
20:48
-
18:33
-
17:22
-
13:46
-
09:22
- 12 апреля 2021
-
20:03
-
17:37
-
12:20
-
12:06
-
09:20
-
09:15
-
00:09
- 11 апреля 2021
-
14:52
-
13:33
-
12:56
- 10 апреля 2021
-
20:56
-
19:50
-
19:07
-
17:10
-
13:49
-
11:24
- 9 апреля 2021
-
22:50
-
19:26
-
18:47
-
17:28
-
16:11
-
16:07
-
15:58
-
15:42
-
15:34
-
14:44
-
13:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам