Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал фото со своей девушкой Перниллой Досвик и поздравил её с днём рождения. Они сфотографировались на горнолыжном подъёмнике.

«Поздравляю с 24-м днём рождения, детка», — написал Клебо.

Фото: «Инстаграм» Йоханнеса Клебо

Клебо также является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/2019.

Россиянин Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Клебо на свадьбу, которая состоится 24 апреля. Позднее россиянин рассказал, что норвежец отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу, которые пройдут в этот же период.