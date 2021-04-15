Норвежец Андерс Окланд преодолел на лыжах 700 километров и обновил мировой рекорд

Олимпийский чемпион 2002 года по лыжным гонкам 48-летний норвежец Андерс Окланд установил мировой рекорд. Он преодолел на лыжах 700 километров 500 метров за 41 час, сообщает NRK.

Такие длинные заезды на лыжах набрали популярность в начале пандемии весной 2020-го. Братья Окланды с Йоаром Тьеле прошли 516 километров, но через пару дней Хенрик Солли прошёл на 12 километров больше них.

Весной 2021-го Андерс Окланд с Тьеле и Сименом Остенсеном снова вышли на лыжню. 36-летний Остенсен сошёл через 550 километров, 27-летний Тьеле прошёл 610 километров, а 48-летний Окланд продолжал заезд. Однако он не ехал весь 41 час совсем без остановок. Норвежец брал паузы на питание, удовлетворение физиологических потребностей и смену лыж, а также останавливался для небольших передышек.

Андерс Окланд выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду, позже стал участвовать в марафонах, часто побеждая в серии Ski Classics. В 48 лет он остаётся действующим спортсменом, хотя его младший брат Йорген уже сосредоточился на административной работе в марафонской команде.