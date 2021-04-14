Перевозчиков — о ситуации в детском спорте: живи, как хочешь. А государство где?

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал, с какими проблемами сталкиваются юные спортсмены, их родители и спортшколы.



«Будут ли сопоставимы результаты россиян и норвежцев в идеальной форме? Сложно сказать. Разные школы, разный подход общественности и руководства страны к лыжным гонкам. У них это вид спорта номер один, и само государство не может подходить к лыжным гонкам иначе. Все тренерские кадры, педагогические ресурсы с юношеского возраста включены в общий механизм, чего не скажешь о нас.



У нас юношеский спорт живёт на силе характера и фанатизме тренеров. Инвентаря нет, экипировки нет. Хорошо ещё, сейчас общественность стала поворачиваться лицом к проблемам лыжного спорта. И отдельная благодарность родителям, которые хотят, чтобы их дети добивались успехов, и покупают им лыжи, палки, ботинки, экипировку. Не будь этого — я даже не знаю, как бы мы выходили из ситуации.



Скажу на примере своей школы в Шаркане (Удмуртская республика). Ты можешь купить на свои деньги сколько угодно лыж, а компенсируют тебе не более 10-15 тысяч рублей. Плюс на проведение всех соревнований в сезоне дадут ещё 80 тысяч. И всё. Живи, как хочешь. Хорошо, если находятся меценаты, которые либо инвентарём помогут, либо деньгами на призы. А государство где? После Олимпиады в Сочи все громко кричали: всё лучшее — детям. У нас что, много спортивных школ после этого открылось? Я не заметил. Мало того, что новые школы не открылись, но и старые не преобразились. А то, что сделано, было заложено ещё до Олимпиады», — рассказал Перевозчиков в интервью проекту «На лыжи».