Лыжник из Твери вышел на тренировку, несмотря на отсутствие снега

Лыжник из Твери был запечатлён на видео в сообществе ТверьВКонтакте. Ролик интересен тем, что на нём отчётливо видно, как человек пытается прокатиться на лыжах по остаткам снега.
Автор видео — пользователь Мария Орлова. Ролик назвали «Заблудившийся лыжник, или неожиданный приход весны в парке». Комичная картина была зафиксирована под Тверью, в парке Гришкино.
Справедливости ради стоит добавить, что, судя по комментариям местных жителей, в лесу снега ещё достаточно.
Кстати, пользователи соревнуются в остроумии, придумывая в комментариях шутки про этот заезд. «Наконец-то до финиша добрался, долго же он блуждал по лесу», «В декабре он там на велике гоняет», «Физрук сказал — лыжи, значит лыжи!», «Долго он ехал до финиша», — пишут пользователи. Другие же советуют спортсмену приобрести роллеры.
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