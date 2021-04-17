Лыжница Степанова озаботилась соблюдением авторских прав на фотографии

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова высказалась, что негативно относится к болельщицким фан-аккаунтам в соцсетях из-за несоблюдения ими авторских прав на фото и видео



«Почему я против инициативных фан-клубов в социальных медиа. Любые фотографии и видео являются объектами авторского права, у них есть собственники. Причём владеют правами люди, которые снимки сделали — а не те, кто на них изображён. Таковы законы — и в России, и во всем мире. На практике спортивные фотографы часто делятся фото со спортсменами, но, как правило, со строгим условием: без передачи третьим лицам. Каждый раз, когда фото без авторизации/ разрешения появляется на других каналах в «Инстаграм» — это отражается на настроении авторов и владельцев интеллектуальных прав на фото и видео не в лучшую сторону. Как говорил один известный персонаж, «… У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость». Что и всем любителям спорта в соцсетях советую.



У меня нет никакой заинтересованности в том, чтобы неизвестные мне люди в интернете выкладывали мои фото — нужно чтобы все приходили ко мне, а не к ним. Поэтому я против публикаций на малоизвестных страницах», — написала Степанова в своём «инстаграме».