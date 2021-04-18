Устюгов: если серьёзно бороться за результат, тредбан необходим — классная вещь

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневки «Тур де Ски» — 2016/2017 российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о значимости тредбана в современном лыжном спорте.



«Если ты хочешь расти как спортсмен, то конечно, полезно иметь тредбан. Но важно, что ты будешь привязан к тому месту, где он будет находиться, как к дому. Надо будет туда возвращаться. Было бы классно, если бы его поставили на какой-то крутой тренировочной базе. В Тюмени или Ханты-Мансийске. Если бы тредбан поставили, например, в Тюмени, и мы бы проходили на нём функциональное тестирование, наподобие того, что мы проходили в Оберхофе, то это было бы здорово.



Если серьёзно бороться за результат, то тредбан необходим. В Германии мы проходили тестирование на тредбане, там было много зеркал, всё снималось на камеру. После такого тестирования действительно можно какие-то важные выводы сделать. Так что для тренеров и спортсменов это классная вещь», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт».

Александр Большунов в программе Comedy Сlub говорил о тредбане и участвовал в конкурсах